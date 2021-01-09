Ryzen 9 5900 ve Ryzen 7 5800’ün frekansları sızdı, olası Ryzen 5 5600 fiyatı

Zen 3 mimarili Ryzen 5000 işlemcilerinin ilk üyeleri geçtiğimiz aylarda tanıtıldı. Şu sıralar stok sıkıntısı yaşanan XT son ekli işlemcileri her ne kadar daha yüksek performans sunsa da kullanıcıların gözü aslında X/XT son eksiz modellerde.
X son eksiz Ryzen 5000'ler
Bir Twitter kullanıcısının paylaşımı yaklaşan Ryzen 5000 işlemcilerinin bazı detaylarını açığa çıkardı. Gönderiye göre Ryzen 9 5900 4.7 GHz’lik tepe frekansta görev yaparken bu değer Ryzen 7 5800 için 4.6 GHz olarak belirlenmiş.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 9 5900, Ryzen 7 5800 ve Ryzen 5700G/5600G ufukta görüldü
Diğer taraftan Ryzen 9 5900’da yine 70 MB’lık önbelleğe devam edilirken Ryzen 7 5800’de de Ryzen 7 5800X’de olduğu gibi L2+L3 için 36 MB’lık önbellek konumlandırılmış.
Diğer taraftan yongaların yalnızca 65 wattlık TDP bütçesiyle gelecek olması sistem toplayacakların dikkatini çekecek önemli bir detay.
Ryzen 5 5600
Ek olarak olası bir Ryzen 5 5600’den de bahsedilmekte ki Ryzen 5 3600’ün yerini alacak çözüm için 220 dolarlık fiyat iddiaları konuşuluyor. Şu an için X/XT son eksiz Ryzen 5000’lerin OEM’e has tutulacağı biliniyor.
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Yine de Ryzen 4000G serisinin de başlangıçta OEM’e has tutulduğunu hatırlatalım. Son olarak önümüzdeki hafta düzenlenecek CES 2021 fuarında AMD’den Ryzen 7 5700G ve Ryzen 5 5600G de bekleyebiliriz.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900-and-ryzen-7-5800-non-xt-clock-speeds-revealed Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
canavar gibi işlemci olmuş.