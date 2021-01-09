Ryzen 9 5900 ve Ryzen 7 5800’ün frekansları sızdı, olası Ryzen 5 5600 fiyatı

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Zen 3 mimarili Ryzen 5000 işlemcilerinin ilk üyeleri geçtiğimiz aylarda tanıtıldı. Şu sıralar stok sıkıntısı yaşanan XT son ekli işlemcileri her ne kadar daha yüksek performans sunsa da kullanıcıların gözü aslında X/XT son eksiz modellerde.

X son eksiz Ryzen 5000'ler

Bir Twitter kullanıcısının paylaşımı yaklaşan Ryzen 5000 işlemcilerinin bazı detaylarını açığa çıkardı. Gönderiye göre Ryzen 9 5900 4.7 GHz’lik tepe frekansta görev yaparken bu değer Ryzen 7 5800 için 4.6 GHz olarak belirlenmiş.

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Diğer taraftan Ryzen 9 5900’da yine 70 MB’lık önbelleğe devam edilirken Ryzen 7 5800’de de Ryzen 7 5800X’de olduğu gibi L2+L3 için 36 MB’lık önbellek konumlandırılmış.

Diğer taraftan yongaların yalnızca 65 wattlık TDP bütçesiyle gelecek olması sistem toplayacakların dikkatini çekecek önemli bir detay.

Ryzen 5 5600

Ek olarak olası bir Ryzen 5 5600’den de bahsedilmekte ki Ryzen 5 3600’ün yerini alacak çözüm için 220 dolarlık fiyat iddiaları konuşuluyor. Şu an için X/XT son eksiz Ryzen 5000’lerin OEM’e has tutulacağı biliniyor.

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Yine de Ryzen 4000G serisinin de başlangıçta OEM’e has tutulduğunu hatırlatalım. Son olarak önümüzdeki hafta düzenlenecek CES 2021 fuarında AMD’den Ryzen 7 5700G ve Ryzen 5 5600G de bekleyebiliriz.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900-and-ryzen-7-5800-non-xt-clock-speeds-revealed

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