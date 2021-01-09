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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 9 5900 ve Ryzen 7 5800’ün frekansları sızdı, olası Ryzen 5 5600 fiyatı

    AMD’nin XT son ekinden arındırılmış yeni işlemcilerinin çalışma frekansları sızdı. Yongalar düşen frekanslarının yanı sıra daha düşük TDP bütçesiyle gelecek.
    16 sa.
    2,1b
    19
    12
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    5

    Ryzen 9 5900 ve Ryzen 7 5800’ün frekansları sızdı, olası Ryzen 5 5600 fiyatı
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    Zen 3 mimarili Ryzen 5000 işlemcilerinin ilk üyeleri geçtiğimiz aylarda tanıtıldı. Şu sıralar stok sıkıntısı yaşanan XT son ekli işlemcileri her ne kadar daha yüksek performans sunsa da kullanıcıların gözü aslında X/XT son eksiz modellerde.

    X son eksiz Ryzen 5000'ler

    Bir Twitter kullanıcısının paylaşımı yaklaşan Ryzen 5000 işlemcilerinin bazı detaylarını açığa çıkardı. Gönderiye göre Ryzen 9 5900 4.7 GHz’lik tepe frekansta görev yaparken bu değer Ryzen 7 5800 için 4.6 GHz olarak belirlenmiş.

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    Diğer taraftan Ryzen 9 5900’da yine 70 MB’lık önbelleğe devam edilirken Ryzen 7 5800’de de Ryzen 7 5800X’de olduğu gibi L2+L3 için 36 MB’lık önbellek konumlandırılmış.

    Diğer taraftan yongaların yalnızca 65 wattlık TDP bütçesiyle gelecek olması sistem toplayacakların dikkatini çekecek önemli bir detay.

    Ryzen 5 5600

    Ek olarak olası bir Ryzen 5 5600’den de bahsedilmekte ki Ryzen 5 3600’ün yerini alacak çözüm için 220 dolarlık fiyat iddiaları konuşuluyor. Şu an için X/XT son eksiz Ryzen 5000’lerin OEM’e has tutulacağı biliniyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin 32 çekirdekli EPYC işlemcisi Intel’in 2x28 çekirdekli işlemcilerine meydan okuyor"

    Yine de Ryzen 4000G serisinin de başlangıçta OEM’e has tutulduğunu hatırlatalım.  Son olarak önümüzdeki hafta düzenlenecek CES 2021 fuarında AMD’den Ryzen 7 5700G ve Ryzen 5 5600G de bekleyebiliriz.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900-and-ryzen-7-5800-non-xt-clock-speeds-revealed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    sething (sething ) 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    65w ile gelip full load da paket tüketimi 100w ı geçmesin amd yi eleştirenin ağzına ATHLON XP soğutucusuyla vurun.
    canavar gibi işlemci olmuş.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ucuza 5700 gelse süper olurda nerede
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    huso 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    5900 12 cekirdek 24 izlek 65W yok artik Lebron 👊

    Muhtesem olur.65W 3900 disinda tum oem ler geldi son kullaniciya bunlar da gelsin.



    5900 12 cekirdek 24 izlek 65W

    10600K 6 cekirdek 12 izlek 125W

    9900KS 8 cekirdek 16 izlek 127W yorumsuz
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    Lorenzo__ 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    5600 OEM dışında piyasaya çıkmaz diyenleri ciddiye almayın. 3900ün durumu farklıydı. 220$ a 5600 gibi F/P bir işlemciye Amdnin şiddetle ihtiyacı var. Burada bile herkes 10400f önermeye başladı. 11400F 11600KF ciddi güçlenerek geliyor ve fiyat aralıkları belli. 560 anakartlarda ram overclock diyorlar. Bugün olmazsa yarın 5600 220$ gibi bir işlemci piyasaya çıkacak yada 5600X fiyatı oraya düşecek. 1 yıl önceki koşullarda piyasaya sürülmeyen 3900'e göre bugünün piyasasını yorumlayanlara bakıp 5600 çıkmaz diye parayı pahallı işlemcilere basmayın, umutsuzluğa düşmeyin "5600X 300$, 5600 yok, 5800X 450$, 5700 yok" sürüdürülebilir bir strateji değil Amd için. Üretim az hepsi PS5 e gidiyor da bir yere kadar. Reddit/Amd bile burnundan soluyor. F/P candır ve Amd'nin 6/12 hatta 8/16 yanıtı er geç gelecek. Bırakın iki firma birbirini kırsın arada çıkan işlemcilerden en F/P olanı alıp yolunuza bakın
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) Lorenzo__
    OEM olarak çıkması ne demek?





    Yani şu mudur?



    Tek olarak satılmayacak , hazır sistemlerin içinde gelecek mi demek?







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    No Way Out (Mert A.) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    3900'de OEM olarak çıktı ve son kullanıcıya satılmadı, boşuna beklemeyin.
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    Lorenzo__ 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat harika Zaten nefis işlemci bu fiyat doğru is F/P de olur. Bunlar güzel hareketler. Bize bunlarla gel Lisa hanım. Yok satar. OEMlere özel olacağını sanmıyorum. 3500'de sözde sadece Çin'de falan satılacaktı sadece OEM olacaktı... Hikaye bunlar geçiniz. Yok satar bu fiyatla 5600 yok. 450-550 anakartlarda intel'in 410-460 anakartlara yaptığı rezil budama da yok. Tatava yapma al ucuz anakart çek yanına bir 5600 kop git işlemcisi olacak gerçekse bu haber.
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    edd121 (Oğuzhan Kamış) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    R5 5100 f/p bi işlemci gelirse o zaman pc toplamayı düşünürüm, hem uygun fiyatlı rdna2 kartlar da çıkar o zamana, şimdilik konsola devam.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    OEM için olacağı için son kullanıcıya ulaşmama ihtimali yüksek. OEM tarafında iyi para var ama hala daha Intel hakimiyeti var o tarafta.
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    sething (sething ) 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    65w ile gelip full load da paket tüketimi 100w ı geçmesin amd yi eleştirenin ağzına ATHLON XP soğutucusuyla vurun.
    canavar gibi işlemci olmuş.
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) sething
    65W işlemcilerin paket limiti 95 oluyor.
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