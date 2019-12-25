Ryzen işlemcili Acer Nitro 5 satışa çıktı

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Acer’ın yaz aylarına doğru AMD’nin yeni Ryzen 7 işlemcileriyle güncellediği Nitro 5 oyuncu dizüstü bilgisayar modeli ülkemizde de satışa çıktı. Dizüstü model farklı konfigürasyon seçenekleri ile geliyor.

Acer Nitro 5 özellikleri ve fiyatı

Acer Nitro 5 modeli 15.6 inçlik Full HD bir ekrana sahip ve ince çerçeveler sayesinde yüzde 80 civarında ekran-kasa oranı sunuyor. Ekran 120Hz FreeSync desteği ile oyunlarda yırtılmaların önüne geçiyor.

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2.3GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Ryzen 7 3750H işlemcisinin güç verdiği model Radeon RX 560X ekran kartı ile desteklenmiş. Böylece Full HD seviyesinde iyi bir performans sunabiliyor. Çift fanlı CoolBoost teknolojisi otomatik moda göre yüzde 10 daha iyi soğutma sağlıyor. NitroSense uygulaması ile fanlar kontrol edilebiliyor.

Bellek tarafında 16GB’a kadar DDR4 SDRAM, 256GB’a kadar SSD, 1TB’a kadar HDD seçenekleri mevcut. Killer Ethernet E2500 kartı, MaxxAudio ses sistemi, WiFi5 gibi özellikleri olan Acer Nitro 5 için 6999TL başlangıç fiyatı belirlenmiş.