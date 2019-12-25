MediaTek Dimensity 800 yonga seti tanıtıldı

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Büyük potansiyel taşıyan 5G teknolojilerine erken adım atarak pazarda avantaj sağlamayı planlayan MediaTek yeni Dimensity serisi ile ilgi çekmeyi başardı. MediaTek Dimenisty 1000 ve 1000L yonga setlerinden sonra Dimensity 800 de tanıtıldı.

Dimensity 800 neler sunacak?

Dimensity 800 yonga seti orta ve orta üst seviyede uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlara yol açmayı hedefliyor. Henüz teknik detayları verilmeyen Dimensity 800 gelecek yılın ilk aylarında detaylanacak. İlk telefonların piyasaya çıkması ise yaz aylarını bulacak.

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Dimensity 1000 yonga seti ise üst seviyede mücadele edecek. 4 adet Cortex-A77 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinin yanında 9 çekirdekli Mali-G77 grafik birimini koyan Dimensity 1000 yonga seti Helio M705G modeline yer veriyor. Modem 4.7Gbps aktarım hızları ile bağımsız ve entegre bantlarda en yüksek seviyeye çıkmayı başardı.

MediaTek Dimensity 1000L ise çekirdek hızlarını biraz daha düşürerek orta seviyeye doğru odaklanmayı hedefliyor. Samsung gibi devlerin ilgi gösterdiği Dimensity 1000 yonga seti gelecek yılın ilk aylarında piyasada olacak.

https://www.gizmochina.com/2019/12/25/mediatek-dimensity-800-announced/