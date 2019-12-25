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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MediaTek Dimensity 800 yonga seti tanıtıldı

    Yüksek hızda 5G modem entegreli MediaTek Dimensity 1000 üst seviye yonga setinin ardından Dimensity 800 yonga seti de tanıtıldı. Ürün gelecek yıl piyasada olacak.
    55 dk.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MediaTek Dimensity 800 yonga seti tanıtıldı
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    Büyük potansiyel taşıyan 5G teknolojilerine erken adım atarak pazarda avantaj sağlamayı planlayan MediaTek yeni Dimensity serisi ile ilgi çekmeyi başardı. MediaTek Dimenisty 1000 ve 1000L yonga setlerinden sonra Dimensity 800 de tanıtıldı.

    Dimensity 800 neler sunacak?

    Dimensity 800 yonga seti orta ve orta üst seviyede uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlara yol açmayı hedefliyor. Henüz teknik detayları verilmeyen Dimensity 800 gelecek yılın ilk aylarında detaylanacak. İlk telefonların piyasaya çıkması ise yaz aylarını bulacak.

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    Dimensity 1000 yonga seti ise üst seviyede mücadele edecek. 4 adet Cortex-A77 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinin yanında 9 çekirdekli Mali-G77 grafik birimini koyan Dimensity 1000 yonga seti Helio M705G modeline yer veriyor. Modem 4.7Gbps aktarım hızları ile bağımsız ve entegre bantlarda en yüksek seviyeye çıkmayı başardı.

    MediaTek Dimensity 1000L ise çekirdek hızlarını biraz daha düşürerek orta seviyeye doğru odaklanmayı hedefliyor. Samsung gibi devlerin ilgi gösterdiği Dimensity 1000 yonga seti gelecek yılın ilk aylarında piyasada olacak.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/25/mediatek-dimensity-800-announced/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon 49 dk.
    Şimdi gelir "Ama ısınıyor bu" diyenler.

    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 25 dk. astegon
    Olur mu canim.. KEsinlikle isinmiyordur ...

    Cinli sirket! ...

    Intel ortaklasa ne kadar riskli olacaktir muamma ...
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