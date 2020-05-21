Sabrent dünyanın ilk 8TB M.2 NVMe SSD sürücüsünü duyurdu

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Depolama çözümleri alanında kapasite yarışı hız kesmeden devam ediyor. HDD cephesinde artık 20TB kapasiteler tek sürücü içerisine sığdırılabilirken SSD cephesi de ondan geri kalmıyor.

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Sabrent Rocket Q SSD özellikleri

Sabrent Rocket Q SSD adındaki sürücü 8TB kapasiteye kadar çıkabiliyor ve M.2 formatında 8TB seviyesini yakalayabilen ilk ürün olma özelliğine sahip. Bu sayede yüksek kapasite ihtiyacı olan tüketiciler için birebir olacak.

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96 katmanlı 3D QLC NAND bellek modüllerini temel alıyor ve PCIe 3.0 x4 yolu ile yüksek hızlara ulaşıyor. M.2 formundaki sürücü yazma hızlarında 3.4GB/s, okuma hızlarında da 3GB/s seviyelerini yakalayabiliyor.

Phison E12S kontrolcüsün kullanan sürücü bu sayede daha yüksek rastgele 4K okuma ve yazma performansına ulaşacak. PCIe 3.1, NVMe 1.3, SMART ve TRIM gibi teknolojileri destekleyen Rocket Q 8 TB NVMe PCIe M.2 SSD modeli için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/267469/sabrent-launches-worlds-first-8-terabyte-m-2-nvme-ssd

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