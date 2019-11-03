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    2019 model LG OLED TV’ler G-Sync desteğine kavuşuyor

    Güney Koreli teknoloji devi LG, 2019 model OLED televizyonlarına NVIDIA'nın G-Sync teknolojisini getiriyor. PC oyuncularına da önem verdiğini gösteren şirketin hamlesi bu alanda bir ilk.
    2 hf.
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    Televizyonlar
    Gökhan G.
    Editör
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    2019 model LG OLED TV’ler G-Sync desteğine kavuşuyor
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    Mükemmele yakın görüntü kaliteleriyle içerik tüketmeyi bir keyif haline getiren OLED TV’ler, yüksek kontrast oranları, hızlı tepki ve düşük gecikme süreleriyle oyun severler için de önemli bir alternatif. Ancak daha çok konsol oyuncularının tercih ettiği OLED ekranlar, PC oyuncuları için de daha cazip hale gelecekmiş gibi görünüyor.

    Zira LG’nin ürettiği 2019 model E9, C9 ve B9 OLED TV’ler yakında dağıtılmaya başlayacak yazılım güncellemesi ile G-Sync desteğine kavuşacak. İlk etapta Kuzey Amerika’da dağıtılması beklenen güncelleme sırasıyla Avrupa, Asya, Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu bölgelerine gelecek. LG’ye göre güncelleme faaliyeti yıl sonuna kadar tamamlanacak.

    Ayrıca Bkz. "40 inç Redmi TV piyasaya sürüldü"

    77 inçe kadar olan televizyonlarda aktif olacak özellik PC tarafında ise GeForce RTX 20 serisi ya da GTX 16-serisi GPU’lara ihtiyaç duyacak. Bu sayede televizyonlar 120Hz hızlarında değişken tazeleme oranlarında görüntü aktarımı yapabilecek.

    2019 model LG OLED TV’ler G-Sync desteğine kavuşuyor
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    Televizyon dünyasında bir ilk olan bu gelişme sayesinde bütçe sorunu yaşamayan PC oyuncuları, dev boyutlu TV’lerde ekran yırtılması derdi olmadan üst seviye oyun deneyimini tecrübe edebilecek. Söz konusu televizyonlar ülkemizde, model ve ekran boyutuna göre 10.000 ila 50.000 lira fiyat aralığında satılıyor



    https://www.digitaltrends.com/home-theater/nvidia-g-sync-lg-oled-tvs-2019/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    wolferto 2 hf.
    vesa standardi freesync varken lg neden bu sacmaliga girismis diyeegim ama gsync donanim gerektiren bi ozelli degilmi chipleri yokmuydu ya madem bi guncelleme ile geliyor yoksa bu adaptivesync de bize nvidia reklam mi yapiyor aklimda deli sorular
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    Red_devil33 2 hf.
    umarım samsung hamle yapar
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    sniper23 2 hf. Red_devil33
    Samsung Freesync getirdi.
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    joven 2 hf.
    G-Sync oyuncular için harika bir teknoleji yalnız LG’nin ana üretici olarak panel fiyatlandırması özellikle 77 inch olan panellerin çok Yüksek fiyatları
    ile büyük ebadtlı pannelerde hala LCD paneller tercih edilmektedir
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    OMB 2 hf. joven
    Doğru. Aslında fiyatlarda fena gerileme olmadı ama dolar bazında bakarsak mesela 65 C9 burada takribi 3.500$ ediyor. Yurtdışının 2 katı. Bir bakıma bu çok çok berbat bir fiyat.
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    StreamRolleR 2 hf.
    Yine en önemli nokta aktarılmamış klasik dh editörlüğü..

    C9 E9 B9 sahipleri Türkiyeden USA Firmware indirip bügün kullanmaya başlayabilirler LAKİN şuan driver aşırı sorunlu full flicker oluyor.Bekleyin derim.
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