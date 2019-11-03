2019 model LG OLED TV’ler G-Sync desteğine kavuşuyor

Tam Boyutta Gör Mükemmele yakın görüntü kaliteleriyle içerik tüketmeyi bir keyif haline getiren OLED TV’ler, yüksek kontrast oranları, hızlı tepki ve düşük gecikme süreleriyle oyun severler için de önemli bir alternatif. Ancak daha çok konsol oyuncularının tercih ettiği OLED ekranlar, PC oyuncuları için de daha cazip hale gelecekmiş gibi görünüyor.

Zira LG’nin ürettiği 2019 model E9, C9 ve B9 OLED TV’ler yakında dağıtılmaya başlayacak yazılım güncellemesi ile G-Sync desteğine kavuşacak. İlk etapta Kuzey Amerika’da dağıtılması beklenen güncelleme sırasıyla Avrupa, Asya, Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu bölgelerine gelecek. LG’ye göre güncelleme faaliyeti yıl sonuna kadar tamamlanacak.

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77 inçe kadar olan televizyonlarda aktif olacak özellik PC tarafında ise GeForce RTX 20 serisi ya da GTX 16-serisi GPU’lara ihtiyaç duyacak. Bu sayede televizyonlar 120Hz hızlarında değişken tazeleme oranlarında görüntü aktarımı yapabilecek.

Tam Boyutta Gör

Televizyon dünyasında bir ilk olan bu gelişme sayesinde bütçe sorunu yaşamayan PC oyuncuları, dev boyutlu TV’lerde ekran yırtılması derdi olmadan üst seviye oyun deneyimini tecrübe edebilecek. Söz konusu televizyonlar ülkemizde, model ve ekran boyutuna göre 10.000 ila 50.000 lira fiyat aralığında satılıyor

https://www.digitaltrends.com/home-theater/nvidia-g-sync-lg-oled-tvs-2019/