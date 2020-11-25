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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’a karşı tedarik edilecek aşılar hakkında konuştu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşıları hakkında konuştu. Çinli Sinovac'tan 50 milyon doz aşı tedariki yapılacağını söyleyen Koca, aşıların vatandaşlara ücretsiz ulaştırılacağını belirtti.
    40 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’a karşı tedarik edilecek aşılar hakkında konuştu
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    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bugün düzenlenen bilim kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınının başlangıcından bugüne kadar gelinen süreçle ilgili paylaşımlarda bulunan Koca aşı çalışmaları ve ülkemizin önümüzdeki dönemde tedarik edeceği aşılarla ilgili bilgiler de verdi.

    Dünya çapında yürütülen aşı çalışmaları haricinde, Türkiye’de de 16 ayrı aşı çalışması yapıldığını söyleyen Koca, konuyla ilgili açıklamasında “Aşı adayları geliştirmeye çalışan ender ülkelerden biriyiz. Bir tanesi klinik öncesini başarıyla tamamlamış ve gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlanmıştır. 44 gönüllüye uygulama yapıldı. İkinci doz 26 Kasım / 14 tarihleri arasında yapılacak. Nisan ayında ilk aşıya kavuşmamızı ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’a karşı tedarik edilecek aşılar hakkında konuştu

    Son haftalarda etkinlik sonuçları paylaşılan BioNtech ve Pfizer aşısı ile Çinli Sinovac’ın geliştirdiği aşılara de değinen Fahrettin Koca, bunlarla ilgili faz çalışmalarına yönelik detayları kamuoyuyla paylaştıklarını ve bu yıl bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içinde olduğunu söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Uzun zaman sonra ilk kez günlük vaka sayısı açıklandı: 28 bin 351"

    Sağlık Bakanı söz konusu firmaların geliştirdiği aşılara yönelik ise şu sözleri sarf etti:

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    İnaktif aşılar var. Bizim bu dönemde Sinovac dediğimiz inaktif aşı ile diyaloglarımız devam ediyor. Bununla ilgili sözleşme yapıldı. Aralık-Ocak-Şubat ayında sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı. Sözleşme imzalandı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı.

    Diğer aşı için de (BioNtech aşısı) Aralık'ta 1 milyon, devamında 25 milyona kadar aşının verilebileceği şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla irtibat halindeyiz. Burada bizim çok erken dönemde güvenirliliğini, etkinliğini bildiğimiz aşılarla hızla başlayalım istiyoruz. Şu an için sözleşmeye bağlanan 50 milyon aşının takvimi başlanabilir diye söyleyebilirim.”

    Çinli Sinovac'tan 50 milyon doz aşı

    Bakan Koca’nın açıklamalarına göre Aralık-Ocak-Şubat ayları döneminde Sinovac’tan tedarik edilecek ve bir kişi için iki doz şeklinde uygulanan 50 milyon doz aşı ile 25 milyon kişinin aşılanması mümkün görünüyor. BioNtech aşısına yönelik Aralık ayı için sarfedilen 1 milyon rakamı da 500 bin kişinin aşılanması anlamına geliyor. Zira bu aşı da iki doz şeklinde uygulanıyor. Ancak BioNtech aşısı için telaffuz edilen 25 milyon rakamının hangi dönemi kapsadığı şu an için belli değil.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’a karşı tedarik edilecek aşılar hakkında konuştu

    Aşıların fiyatlandırmasına yönelik ifadelerinde ise Bakan Koca şunları söyledi:

    Aşıyla ilgili genel yaklaşımımız şu, Aşı Bilim Kurulu öncelikli kimlere yapılması gerektiği üzerinde çalışıyor. Özellikle sağlık çalışanlarımız, riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoför, berber olabilir gibi hizmet sektörü de yer yer devrede olacak. Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Aşı şu anda dünyada fiyatı 10 dolar olan var, 12 dolar olan var, 5-5,5 olan var. Bizim sipariş ettiğimiz aşı dünya ortalamasının üstünde olan bir rakam olduğunu ifade etmek istiyorum.

    Biz fiyatı değil güvenirliliğini önemsiyoruz. Vatandaşımıza ücretsiz ulaştırmayı sağlayacağız. Ayrıca ruhsat almış aşılar olduğunda yine erken dönemde ruhsatını hızlandırmayı diğer aşılarla ilgili söylüyorum, fiyat noktasında üst limit koymayı, eczanelerden de satışını kolaylaştırmış olacağız. Özellikle yapılmasını istediğimiz kesimlere ücretsiz biz yapacağız. Bunun dışında vatandaşımız almak isterse üst limit koyarak eczanelerde satışının yolunu açmış olacağız.



    https://www.haberturk.com/son-dakika-bilim-kurulu-toplantisi-24-saatte-28-bin-351-vaka-2881934 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hollowman_ (N. b.) 25 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen labtek38
    Herkes dediğin kim acaba? gazete manşetlerinden yapılan atışmaları ciddi bir bilgi gibi yazmayın ya. Şu an devlet bu pandemiyi bir an önce bitirmek için tedariği en hızlı olacak olan aşıyı yapıyor. Sonrasında zaten Pfizer ve Moderna aşıları da gelecek. İsteyen parasını verip onu da yaptırır. bu aşılama sayesinde covid öncelikle bir pandemi olmaktan çıkacak. Esas hedef o.
    Herkes dediğin kim acaba? gazete manşetlerinden yapılan atışmaları ciddi bir bilgi gibi yazmayın ya. Şu an devlet bu pandemiyi bir an önce bitirmek için tedariğ...
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    MustafaC5 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Maske işine dönmesin
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    Cem (Cem Kaya) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Maske dağıtamayanlar aşıdan bahsediyor. Bakalım izleyip göreceğiz tabi ömrümüz vefa ederse. Ayrıca biontech aşısı bizim ülke için sıkıntılı -70 derece muhabbeti sorun yaratacak gibi duruyor. Gönlüm biontech ve astrazeneca aşılarından yana.
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    labtek38 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Neden ısrarla herkesin şüpheyle baktığı Çin aşısını öncelikle halka yayıyoruz.
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    hollowman_ (N. b.) 25 dk. ( Mesaj Silindi ) labtek38
    Herkes dediğin kim acaba? gazete manşetlerinden yapılan atışmaları ciddi bir bilgi gibi yazmayın ya. Şu an devlet bu pandemiyi bir an önce bitirmek için tedariği en hızlı olacak olan aşıyı yapıyor. Sonrasında zaten Pfizer ve Moderna aşıları da gelecek. İsteyen parasını verip onu da yaptırır. bu aşılama sayesinde covid öncelikle bir pandemi olmaktan çıkacak. Esas hedef o.
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