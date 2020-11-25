Uzun zaman sonra ilk kez günlük vaka sayısı açıklandı: 28 bin 351

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Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan günlük koronavirüs tablosunda tüm pozitif vakalara yer verilmiyor. Semptomu bulunan pozitif vakalar, “hasta sayısı” olarak açıklanıyor. Yani koronavirüse yakalanan ancak ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrısı, karın ağrısı, ishal, koku alamama gibi semptomları olmayan koronavirüslü kişilerin sayısı açıklanmıyordu. Bakan Koca bugünkü vaka sayısını resmen açıkladı. Bugün 28 bin 351 vaka tespit edildi. Bunlardan 6814 kişi semptom gösteriyor. Günlük yeni pozitif sayısı (hastalar dahil) 28351, yeni hasta sayısı 6814.

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Türkiye’de günlük pozitif vaka sayısı açıklanmadığı için vatandaşların tedbirlere uyum konusunda gevşediği görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada artık vaka sayılarının da açıklanacağını söyledi.

Bakan Koca şunları söyledi:

“Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Test kapasitemiz ve test politikamızın revizyonu Bilim Kurulu'nda gündem oldu. Artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir. Semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz. Bugünkü yeni vaka sayısı 28 bin 351. Buna hasta sayıları da dahil.”

25 Kasım 2020 tarihli vaka tablosu

Bugün düne göre hasta sayısında düşüş var. Dün 7381 yeni hasta tespit edilmişti. Vefat sayısında ise artış var. Dün 161 kişi vefat etmişti.

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https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1331640994626940931

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