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    Uzun zaman sonra ilk kez günlük vaka sayısı açıklandı: 28 bin 351

    Günlük koronavirüs tablosundaki "hasta sayısı", "vaka sayısı" karmaşası sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısını açıkladı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    4,4b
    88
    50
    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    12

    Uzun zaman sonra ilk kez günlük vaka sayısı açıklandı: 28 bin 351
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    Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan günlük koronavirüs tablosunda tüm pozitif vakalara yer verilmiyor. Semptomu bulunan pozitif vakalar, “hasta sayısı” olarak açıklanıyor. Yani koronavirüse yakalanan ancak ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrısı, karın ağrısı, ishal, koku alamama gibi semptomları olmayan koronavirüslü kişilerin sayısı açıklanmıyordu. Bakan Koca bugünkü vaka sayısını resmen açıkladı. Bugün 28 bin 351 vaka tespit edildi. Bunlardan 6814 kişi semptom gösteriyor. Günlük yeni pozitif sayısı (hastalar dahil) 28351, yeni hasta sayısı 6814.

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    Türkiye’de günlük pozitif vaka sayısı açıklanmadığı için vatandaşların tedbirlere uyum konusunda gevşediği görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada artık vaka sayılarının da açıklanacağını söyledi.

    Bakan Koca şunları söyledi:

    “Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız. Test kapasitemiz ve test politikamızın revizyonu Bilim Kurulu'nda gündem oldu. Artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir. Semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz. Bugünkü yeni vaka sayısı 28 bin 351. Buna hasta sayıları da dahil.”

    25 Kasım 2020 tarihli vaka tablosu

    Bugün düne göre hasta sayısında düşüş var. Dün 7381 yeni hasta tespit edilmişti. Vefat sayısında ise artış var. Dün 161 kişi vefat etmişti.

    Uzun zaman sonra ilk kez günlük vaka sayısı açıklandı: 28 bin 351
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    https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1331640994626940931 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

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    5 gün önce
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    jack_sparrow_82 (Fırat Özer) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Doğruları söylediği için Türk Tabipler Birliği'ne terörist diyenlerden açıklama bekliyoruz.
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    EddyCue (Eddy Cue) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    imamoglu aciklamasa bunu imkansiz soylemezlerdi. aylardir yalan soylediklerini itiraf ettiler resmen. peki bu sayi %100 gercek mi? nasil emin olacagiz?


    tam bir yalanci coban hikayesi icindeyiz.
    imamoglu aciklamasa bunu imkansiz soylemezlerdi. aylardir yalan soylediklerini itiraf ettiler resmen. peki bu sayi %100 gercek mi? nasil emin olacagiz?
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    kaanozdemir46 (Kaan Özdemir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2-3 ile çarpın
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    Yorumlar (36) Yorum Yaz Forumda Gör
    coolsevgim (harun alkan) 1 sn. ( Mesaj Silindi )
    Yayınlanan vaka artış haritasında Kırşehir en sağda tek başına idi. Zatürre oranı vakalarda yüksek mi demek oluyor bu durum, bilen bir arkadaş ifade edebilir mi?
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    spintirea 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kış turizmi daha yeni başlıyor neden açıkladılar ki? Daha da saklasalardı. Biraz daha döviz kazansın ülke hepimiz koronadan ölünce açıklarlar.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Buna hasta sayısı dahil mi acaba? Ayrıca pozitif çıkan kaç kişi? Pozitif çıkıp hasta ve vaka olmayan var mıdır? Hasta acaba vaka mıdır? Vaka pozitif midir? Çılgın ve deli sorular dolaşıyor ortalıkta ?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 7 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sizin de anlayamadığınız kısım açıklanan zaten başından beri gerçek sayılar.

    Eskiden sadece aktif hasta sayısı veriliyordu şimdi testi pozitif çıkanların hepsi. Zaten hasta sayısı diyor tabloda testi pozitif çıkanlar diye birşey denmedi hiç.
    Testin pozitif çıktı bu illa hastasın demek değil. Belki nezle gibi atlatıp geçeceksin. Belki hissetmeyeceksin bile.
    Kadın testi pozitif çıkıyor kocada birşey yok. Ya da tam tersi. Koca testi pozitif kadınınki negatif.
    Ulan hiç mi temas etmediniz birbirinize? Her türlü sıkıntı var ortada yani. Tövbe estağfurullah.
    Böyle saçmasalak bir hastalık işte bu kötü tarafı bu.

    Ya niye laf anlatmaya çalışıyorsam ben de bunlara. Yav he he tamam.
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    efekayra17 11 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dünya sağlık örgütü aşı vermek istemedi neden diye soracaksınız türkiyede 4000 5000 vaka çıkınca (tabi bunlar yalan dolan) dünya sağlık örgütü dediki sizin aşıya ihtiyacınız yok.. sonra bizim türkiye gerçek sayıları açıklamaya başladı artık aşı gönderilsin diye (İNŞALLAH ANLAMIŞSINIZDIR😀)
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    Cem (Cem Kaya) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aylarca bilgi sakla, foyan ortaya çıksın, önce sayılar halka açıklamaya gerek yok sadece dsö ile paylaşacam de, sonra açıkla. Yahu hiç birşeyde olmadığı gibi bunda bile tutarsız olan bir kurumun açıkladığı veriye hangi saf inanır cidden merak ediyorum. Al tüik i vur sağlık bakanlığına.
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    efekayra17 16 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gerçek istatistikleri yayınlamaya başladılar artık...Türkiyeye aşı gönderilisin diye
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Diyorum abi bu forumda herkes uzman herkes profesör, herkes yüksek mühendis.
    Bi tane boş adam yok, bi biz kalmışız garip.
    Yaz tabi senin gerçekte ne olup olmadığını oturduğu yerden bilecek yok nasıl olsa.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 55 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aha biliyorum abi bak dedim adam uzmanmış diye.
    Kardeşim mahsus mu yapıyorsunuz yoksa gerçekten anlamıyor musunuz?
    Ben yaşanan bir olayı anlattım ne sizin gibi ordinaryus profesörüm ne de olaya kendi yorumumu katıyorum.
    Doktorlar çocuğa böyle söylemiş.
    Beğenmiyorsan bunları bana değil senin kadar uzman olmasalar da doktorlara söyleyeceksin.

    Bu arada kardeşim hastalığı atlattı. Hem de Türkiyede herhalde belki hasta sayısı 100 veya 1000 bile değilken. İlk vaka açıklandı 1 hafta sonra hastalığı kaptı.
    Çocuğun ve bizim neler çektiğimizi ben biliyorum yani. Hem de aynı evde yaşıyoruz tansiyon şeker hastası annemlerle beraber.
    Boş yapma bu konuda.

    Tamam sensin herşeyi biliyorsun hatta senin kadar kimsenin bilgisi yok bu konuda. Düşer misin canım yakamdan şimdi?
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    iexorcism (tarık kaya) 50 dk. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Aynen kardeşim sen kulaktan duyduğunu söylüyorsun. Ben yılların aldığım eğitimle konuşuyorum ama sen daha haklısın.



    Bu sebep bile muhattap olmaya gerek olmadığını gösteriyor.
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    Myriad Pro 58 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    11'le 29'u toplayın 40 yapar. Sayılarla bu kadar ilgililer.
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