Saints Row'un PC sistem gereksinimleri belli oldu

Yayıncılığını Deep Silver'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Volition'ın yaptığı yeni Saints Row oyununun sistem gereksinimleri açıklandı.

Apple köşeye sıkışıyor 15 sa. önce eklendi

Saints Row Sistem Gereksinimleri

Tam Boyutta Gör

Saints Row, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC (Epic Games Store) için 25 Şubat 2022'de çıkışını yapacak. Bahsi geçen videoyu ve oyunun detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Oyun Hakkında

Yanında dostların Neeah, Kevin ve Eli ile geleceğin Mafya Babası olarak Saints çetesini kuracak, Santo Ileso'nun sokaklarında kurduğun imparatorluğu büyütüp şehrin kontrolü için savaşırken Los Panteros, Idols ve Marshall çeteleriyle mücadele edeceksin. Aslında Saints Row bir tür yeni şirket kurma hikâyesi. Tek farkı, Saints çetesinin işi suç işlemek.

Şimdiye kadar yaratılan en büyük ve en iyi Saints Row oyun dünyasının tadını çıkar. Santo Ileso'nun gitgide genişleyen benzersiz dünyası yan görevlerle, suç dünyasının tehlikeli hamleleriyle ve muhteşem ana görevlerle dolu vahşi ve çok eğlenceli bir yer. Silahlarını, arabalarını ve hatta atlayış tulumunu kullanarak bu dünyanın bir numarası olacaksın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Saints Row PC sistem gereksinimleri