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    Hindistan da iPhone’larda USB Tip-C talep edebilir

    Avrupa Birliği’nin mobil cihazlarda tek tip şarj girişi çalışmasının ardından Hindistan da benzer bir yasa için çalışmalara başladı. Lightning girişi tarihe karışabilir. 
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    iPhone
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    Avrupa’nın 2024 yılından itibaren belirli mobil cihazlarda USB Tip-C bağlantısını standart haline getirme kararının ardından en büyük ikinci pazar olan Hindistan da benzer bir kararın altına imza atmak üzere.

    Hindistan’dan kritik adım

    Hindistan hükümeti taşınabilir tüm cihazlar için ortak bir şarj girişi belirlemek üzere araştırmalar yapıyor. Üreticilerle bir görüşme yapan yetkililer iki alternatif üzerinde çalışıyor. Bunlardan birisi USB Tip-C iken ikincisi hakkında bir bilgi yok.

    Araştırma için üç farklı grup oluşturulurken iki ay içerisinde bir rapor hazırlanması bekleniyor. Raporda akıllı telefon, dizüstü ve tablet kategorilerinin inceleneceği ifade ediliyor. Rapor sonucuna göre seçenekler masaya yatırılacak.

    Genelde taşınabilir cihaz dünyasında USB Tip-C ve Lightning standartları yaygın durumda. Nispeten eski veya düşük maliyetli cihazlarda da microUSB girişini görüyoruz. Tek tip şarj düzenlemesi haliyle elektronik atığın azaltılması konusunda yardımcı olacak. Bir süredir Apple’ın iPhone serisi için USB Tip-C standardını düşünmeye başladığı dile getiriliyor.

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