Saitek'den oyuncular için yeni klavye; Eclipse III

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Çevre birimleri üreticisi Saitek yeni klavyesini duyurdu. Özellikle oyuncular başta olmak üzere farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan pek çok kullanıcının tercih edebileceği 3. jenerasyon Eclipse klavyesi özelleştirilebilir çok renkli arka aydınlatma, dokunmatik olarak kontrol edilebilen kısa yol butonlar ve yine dokunmatik olarak kontrol edilebilen denetim masasına sahip. Çıkartılabilir bilelklik ile gelecek olan Saitek'in 3. jenerasyon Eclipse modeli, ayarlanabilir ağırlık opsiyonuna da sahip olacak. Üzerinde mikrofon ve ses konnektörleri de bulunan Eclipse III'ün ay bitmeden pazara sunulması bekleniyor.