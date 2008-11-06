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Saitek'den oyuncular için yeni klavye; Eclipse III

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
9,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Saitek'den oyuncular için yeni klavye; Eclipse III
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Çevre birimleri üreticisi Saitek yeni klavyesini duyurdu. Özellikle oyuncular başta olmak üzere farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan pek çok kullanıcının tercih edebileceği 3. jenerasyon Eclipse klavyesi özelleştirilebilir çok renkli arka aydınlatma, dokunmatik olarak kontrol edilebilen kısa yol butonlar ve yine dokunmatik olarak kontrol edilebilen denetim masasına sahip. Çıkartılabilir bilelklik ile gelecek olan Saitek'in 3. jenerasyon Eclipse modeli, ayarlanabilir ağırlık opsiyonuna da sahip olacak. Üzerinde mikrofon ve ses konnektörleri de bulunan Eclipse III'ün ay bitmeden pazara sunulması bekleniyor.


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St Batuhan 11 yıl
Türkiye'de dagıtıcısı ve alabilecegimiz yerleri söyliycek olan varsa bana pm atabilir mi? pro flight system ve belki bu bi tane daha vardı set seklinde klavye fare belki de onu almayı istiyorum
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!KO 11 yıl

Orjinalden alıntı: St Batuhan

Türkiye'de dagıtıcısı ve alabilecegimiz yerleri söyliycek olan varsa bana pm atabilir mi? pro flight system ve belki bu bi tane daha vardı set seklinde klavye fare belki de onu almayı istiyorum

dagıtıcısı hocam gazıosmanpasada multımedya bılgısayar googledan aratınca ılk cıkan sıteden adresı alabılırsınız
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hulusi 11 yıl
fiyatı kaç olur bilginiz varmı?
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einhander 11 yıl
benım hosuma gıttı tasarımı guzel ısıklandırılmıs tus takımı artık cogalmaya basladı
bır tek alısılması gereken kucuk enter tusu
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