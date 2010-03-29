Samsung 32GB kapasiteli DDR3 bellek modülünü örneklendirmeye başladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung endüstrinin en yüksek yoğunluklu DDR3 RDIMM bellek modülünü örneklendirmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, çift zarlı 36 adet 4Gb DRAM yongasının kullanıldığı 32GB kapasitlei yeni bellek modülünün, 1066MHz'de çalıştığı ve çift işlemcili sunucularda 384GB'a, dört işlemcili sunucularda ise 2TB'a kadar bellek kullanımını mümkün kullanacağı bildiriliyor.
İlk örneklerini iş ortaklarına yolladığı bildirilen 32GB kapasiteli DDR3 bellek modülü için Samsung, hacimli üretime Nisan ayında başlamayı planlıyor.
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Belli - başlı olarak marka olmasa bile, aldığımız USB'lerin birisinde Samsung olabilir yani...
Dün düşündüm de, adamlar elektronik olarak herşeyi üretiyorlar. Bi' Flash bellekleri yok. (SSD hariç)
Bir de bir sorum olacaktı. Samsung Flash Bellek üretiyor mu acaba ?
duyduğuma göre windows 8 128 bit destekli çıkacakmış büyük ihtimalle win 8 ile tam verimli olarak çalışacaktır bu ramler...
64 bit işlemciye takılabilecek bellek miktarı standart değil mi??
benim bildiğim işletim sistemleri sınırlandırıyor olayları...
msdn.microsoft.com/...
şunu aklıma getiriyor değil 16 bitten 32 bite geçmemizin en önemli sebebi ram
desteği idi şimdi 32 bit işletim sistemleride ram desteğini kaybetmeye başladı
ama hala ısrarla bir çok oyun program vs 64 bit desteği sunmamamakta diretiyor...