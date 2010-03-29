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Samsung 32GB kapasiteli DDR3 bellek modülünü örneklendirmeye başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung 32GB kapasiteli DDR3 bellek modülünü örneklendirmeye başladı
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Samsung endüstrinin en yüksek yoğunluklu DDR3 RDIMM bellek modülünü örneklendirmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, çift zarlı 36 adet 4Gb DRAM yongasının kullanıldığı 32GB kapasitlei yeni bellek modülünün, 1066MHz'de çalıştığı ve çift işlemcili sunucularda 384GB'a, dört işlemcili sunucularda ise 2TB'a kadar bellek kullanımını mümkün kullanacağı bildiriliyor.

İlk örneklerini iş ortaklarına yolladığı bildirilen 32GB kapasiteli DDR3 bellek modülü için Samsung, hacimli üretime Nisan ayında başlamayı planlıyor.


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Tolgá 9 yıl
@sertacaygun chiplerini üretiyordur ama model olarak piyasaya sürmedi galiba
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sertacaygun 9 yıl

DEATH71

@sertacaygun chiplerini üretiyordur ama model olarak piyasaya sürmedi galiba


Belli - başlı olarak marka olmasa bile, aldığımız USB'lerin birisinde Samsung olabilir yani...


Dün düşündüm de, adamlar elektronik olarak herşeyi üretiyorlar. Bi' Flash bellekleri yok. (SSD hariç)
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sertacaygun 9 yıl
Birçok alana el attı adamlar. Helâl olsun. Fiyatları da uygun olur gibime geliyor.
Bir de bir sorum olacaktı. Samsung Flash Bellek üretiyor mu acaba ?
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Batuist 9 yıl
zaten başka bir firma yapsaydı şaşırırdım... yine samsung...
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the_alien89 9 yıl
daha öncede duymuştu bi haber sitesinde ama öernekleri yoktu çok şükür örneklediler ama şimdlik işe yaramaz :D
duyduğuma göre windows 8 128 bit destekli çıkacakmış büyük ihtimalle win 8 ile tam verimli olarak çalışacaktır bu ramler...
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marvinous 9 yıl
İyide AMD64 mimarisi bile en fazla 128 GB belleğe destek verirken, bu sunucularda 384 GB bellek kullanımı nasıl olacak? Bi arkadaş anlatabilir mi? Yoksa x86 mimarisinin 128 Bit'i mi gelecek?
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Uzaktan Kumandan 9 yıl
paradoxical_boy

İyide AMD64 mimarisi bile en fazla 128 GB belleğe destek verirken, bu sunucularda 384 GB bellek kullanımı nasıl olacak? Bi arkadaş anlatabilir mi? Yoksa x86 mimarisinin 128 Bit'i mi gelecek?


64 bit işlemciye takılabilecek bellek miktarı standart değil mi??

benim bildiğim işletim sistemleri sınırlandırıyor olayları...

msdn.microsoft.com/...
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artenis 9 yıl
sunucu dostu ;)
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hak_an 9 yıl
32 gb tek slot ram hadi hayırlısı her ne kadar son kullanıcı için olmasa da
şunu aklıma getiriyor değil 16 bitten 32 bite geçmemizin en önemli sebebi ram
desteği idi şimdi 32 bit işletim sistemleride ram desteğini kaybetmeye başladı
ama hala ısrarla bir çok oyun program vs 64 bit desteği sunmamamakta diretiyor...

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