Samsung 32GB kapasiteli DDR3 bellek modülünü örneklendirmeye başladı

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Samsung endüstrinin en yüksek yoğunluklu DDR3 RDIMM bellek modülünü örneklendirmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, çift zarlı 36 adet 4Gb DRAM yongasının kullanıldığı 32GB kapasitlei yeni bellek modülünün, 1066MHz'de çalıştığı ve çift işlemcili sunucularda 384GB'a, dört işlemcili sunucularda ise 2TB'a kadar bellek kullanımını mümkün kullanacağı bildiriliyor.

İlk örneklerini iş ortaklarına yolladığı bildirilen 32GB kapasiteli DDR3 bellek modülü için Samsung, hacimli üretime Nisan ayında başlamayı planlıyor.