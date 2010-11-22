Samsung 600.000'den fazla Galaxy Tab sattı

Samsung yaptığı açıklamayla Galaxy Tab'in, lanse edildiği günden bu yana 600.000 adetten fazla sattığını ve sağlanabilecek miktardan fazla talep geldiğini belirtti. Apple iPad'e rakip olarak çıkartılan ve Android tabanlı mevcut modeller arasında en popüler tablet olan Galaxy Tab, ülkemiz de dahil olmak üzere henüz pek çok pazarda satışa sunulmuş değil.

Resmi satışı Ekim ayında başlayan Galaxy Tab, kısa sürede yarım milyondan fazla satmayı başarırken, yıl sona ermeden önce 1 milyon barajını aşması bekleniyor. Anavatanı Güney Kore'deki satışı 14 Kasım'da başlayan ve bugüne kadar 30.000'den fazla satan 1GHz işlemcili ve 7-inç ekranlı Galaxy Tab'ın ülkemizdeki lansmanı ise 25 Kasım'da gerçekleştirilecek.