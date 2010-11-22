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Samsung 600.000'den fazla Galaxy Tab sattı

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung yaptığı açıklamayla Galaxy Tab'in, lanse edildiği günden bu yana 600.000 adetten fazla sattığını ve sağlanabilecek miktardan fazla talep geldiğini belirtti. Apple iPad'e rakip olarak çıkartılan ve Android tabanlı mevcut modeller arasında en popüler tablet olan Galaxy Tab, ülkemiz de dahil olmak üzere henüz pek çok pazarda satışa sunulmuş değil.

Resmi satışı Ekim ayında başlayan Galaxy Tab, kısa sürede yarım milyondan fazla satmayı başarırken, yıl sona ermeden önce 1 milyon barajını aşması bekleniyor. Anavatanı Güney Kore'deki satışı 14 Kasım'da başlayan ve bugüne kadar 30.000'den fazla satan 1GHz işlemcili ve 7-inç ekranlı Galaxy Tab'ın ülkemizdeki lansmanı ise 25 Kasım'da gerçekleştirilecek.


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DH Misafiri 8 yıl
IPAD de telefon özelliği yok diye biliyorum,işin doğrusu nedir?Hangi cihazı alacağıma karar veremedimde.
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unhappyboy 8 yıl
ipad e göre düşük ama bence genede adet gayet iyi.
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Erasmus78 8 yıl
@orhan azeri
iPad; ilk gününde 300.000 adet, 5. günde 450 bin, 28. gününde 1 milyon adet, 80. gününde 3 milyon adet, 7. aynının sonunda ise 8 milyon adet satmıştır.
webrazzi.com/... ntvmsnbc.com/... haberimport.com/...
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jay jay justified 8 yıl
Arkadaşlar, aradan kaç ay geçmiş, ona rağmen bu kadar satılabiliyor. Olaya bu açıdan bakın. Sonuçta bütçesini iPad'e yatıran milyonlarca insan oldu. Her ikisini de alabilecek durumda olanların sayısı azdır. Kaymaktan geriye kalanlar olarak düşünün Samsung'un topladıklarını. O zaman başarılı olduğu söylenebilir rahatlıkla.
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umutarslan.com 8 yıl
türkiyede pahalı olacaktır neden? çünki bu bir telefon özellikli cihaz trt'ye kayıt edilcek felan vergisi değişiktir.
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OverClocK1ng 8 yıl
Satar tabi cihaz çok güzel.
1700 lira pahalı demişler. Cihaz Galaxy S in büyük ekranlısı ve daha fazla özellikli olanı. Ekranı da çok güzel görünüyor. Bence yanında büyük telefon taşıması sorun olmayan birisi iPhone4 veya Galaxy S yerine bunu alabilir. Ne de olsa cihaz telefon.
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Buzmavisi 8 yıl
Telefonun rahatlığı olmaz da, yine de özelliği kullanılabilir. Özellikle cafe otururken falan arkadaşınla web üzerinden video chat falan yapmak istersen güzel olur.
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jay jay justified 8 yıl
Çok merak ediyorum ben de şu cihazı.
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Gök] 8 yıl
hepsi buradada 26sında stoklara girecekmiş ama 16gb'tı 1.700 diyo fazla pahalı geldi
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