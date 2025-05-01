Samsung telefonlarda VoLTE özelliği varsayılan olarak açık olacak

Tam Boyutta Gör GSMA ve Samsung, VoLTE’nin sorunsuz bir şekilde küresel olarak kullanıma sunulması için iş birliği yaptı. Bu iş birliğinin parçası olarak Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7.0 yüklü tüm akıllı telefonlarında ve tabletlerinde VoLTE’yi varsayılan olarak etkinleştirecek. Yani One UI 7 güncellemesini alan ve bu sürümle gelen tüm telefonlarda VoLTE varsayılan olarak açık olacak.

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Android 15 One UI 7 yüklü cihazlarda VoLTE otomatik olarak açılacak

Son birkaç yılda tanıtılan Galaxy marka akıllı telefonların çoğu (yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy S25 serisi dahil) VoLTE bağlantısını destekliyor. Ancak kullanıcıların bunu manuel olarak açması gerekiyor. Bu özelliği varsayılan olarak etkinleştirme hamlesi, çoğu telekom operatörünün 2G ve 3G ağlarından uzaklaşarak 4G ve 5G bağlantılarına yönelmeye başlaması nedeniyle önemli.

Samsung ve GSMA iş birliği

GSMA, Samsung'un VoLTE'nin otomatik olarak etkinleştirilmesine olanak tanıyan Network Settings Exchange (NSX) ve Interoperability Testing hizmetlerini kullandığını söylüyor. Şirketler, desteklenen telefonların NSX üzerinden operatör tanımlı IMS ayarlarını kullandığını veya gerektiğinde GSMA Profili #4'e varsayılan olarak geçtiğini söylüyor.

GSMA'ya göre NSX, mobil ağ ayarlarının dünya genelinde operatörlerden cihaz üreticilerine (OEM'ler) dağıtımını standartlaştıran merkezi bir platform. Mobil ağ operatörlerinin (MNO'lar) ve mobil sanal ağ operatörlerinin (MVNO'lar) en son ağ ayarlarını yüklemelerini, yönetmelerini ve dağıtmalarını sağlıyor. GSMA NSX'i kullanarak ağ operatörleri hizmet avantajlarını ve birlikte çalışabilirliği garanti altına almak için IMS'ye özgü ayarları cihaz üreticileriyle paylaşabiliyor. Cihazlar ayrıca her operatörün paylaşılan ağ ayarlarına göre önceden ayarlanabiliyor. Öte yandan, GSMA tarafından genişletilen Birlikte İşlerlik Testi hizmeti, ticari dağıtımdan önce VoLTE için operatör-cihaz uyumluluğunu garanti eden bir dizi doğrulama aracı sunuyor.

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Samsung telefonlarda VoLTE özelliği varsayılan olarak açık olacak