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Tam Boyutta Gör Samsung'un yakında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S25 Edge modeline dair birçok sızıntı şimdiye kadar ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta tanıtım tarihi ve fiyat bilgisi ortaya çıkan telefonun bütün teknik özellikleri başka bir kaynak tarafından sızdırıldı.

Samsung Galaxy S25 Edge beklenen özellikleri

Winfuture tarafından sızdırılan bilgilere göre Galaxy S25 Edge, 5,85 mm kalınlığıyla Samsung'un şimdiye kadarki en ince modellerinden biri olacak. Ekran tarafında, 3120×1440 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik bir AMOLED ekran bizleri karşılayacak.

Tam Boyutta Gör Daha önceki sızıntılarda belirtildiği gibi Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga setinden güç alacak olan telefon, 12 GB RAM ile 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunacak.

Arka kamera kurulumunda f/1,7 diyafram açıklığına ve 85 derecelik görüş alanına sahip 200 MP ana sensör ve f/2,2 diyafram açıklığına ve 120 derecelik görüş alanına sahip 12 MP ultra geniş kamera yer alacak. Telefoto kamera ise yer almayacak. Ayrıca önde 12 MP'lik selfie kamerası bulunacak.

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163 gram ağırlığına sahip olacak olan Galaxy S25 Edge'in diğer özellikleri arasında IP68 su ve toza dayanıklılık, titanyum gövde, 3900 mAh batarya, Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 bulunuyor.

Titanyum Jet Siyahı, Titanyum Buz Mavisi ve Titanyum Gümüş renkleriyle 13 Mayıs'ta tanıtılacak olan cihazın Avrupa fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor. 256 GB depolama 1249 euro, 512 GB depolama 1369 euro. ABD fiyatlarının ise sırasıyla 1049 dolar ve 1140 dolar olması bekleniyor.

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Samsung Galaxy S25 Edge'nin bütün detayları ortaya çıktı