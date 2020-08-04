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    Donanım Haber ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung da ARM’dan pay almak istiyor

    RISC tabanlı işlemci mimarisinin yeni sahibinin kim olacağı tartışılırken yeni talipler de ortaya çıkmaya başladı.
    2 hf.
    2,2b
    1
    8
    Donanım...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Samsung da ARM’dan pay almak istiyor
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    Son günlerde Softbank’ın ARM’ı elinden çıkarmak istediği iddiaları donanım dünyasında kendisine yer edinmeyi başardı. Olası alıcı olarak Nvidia görülürken yeni alıcılar da ufukta görülmeye başlandı.

    Samsung da ARM'a talip

    Rapora göre Samsung ARM’dan %3-5 aralığında bir hisse sahibi olmak istiyor. Ayrıca ARM’ın sadece Nvidia yerine konsorsiyuma devredilmesi üzerinde duruluyor. Zira ARM’ın çalıştığı şirketlerin ülkelerinde düzenleyiciler adil ticaret kurallarını benimsiyor. Nvidia’nın onay alması bu açıdan zor görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake-H işlemcilerini önümüzdeki yıl duyurabilir"

    Bu da mimari dizaynının Rambus, Cadence ve Synopsys gibi fabless firmalar tarafından satın alınma ihtimalini güçlendiriyor. Son olarak ARM’ın bir şirketler birliği tarafından yönetilmesi durumunda Apple ve Quallcomm gibi müşterilerin lisans satın almasını da kolaylaştıracaktır.



    https://mspoweruser.com/report-samsung-may-take-a-small-stake-in-arm-sale-likely-to-consortium/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    torabi 2 hf. en beğenilen
    Yüzde 10 hissede ben alabilsem iyi olurdu
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    baybay17 (g. e.) 2 hf. (düzenlendi)
    Japon lar ARM ı aldığında çok şaşırmıştım başta ama kısa süre sonra Japon lara atılan kazığın büyüklüğünü görmüştüm.. ingilizler iyi kazık attı ARM konusunda..arkadaşlar RISC-V diye bir şey var  ( https://riscv.org/ ), açık kaynak ISA (instruction set architecture)ARM ın farkı hazır IP core olarak da lisanslanabilmesi ama qualcomm gibi bazı firmalar zaten sadece ISA lisansı alıyor ARM dan..RISC-V tarafında bir çok seçenek mevcut, işlemci core larına şuradan bakabilirsiniz; https://riscv.org/risc-v-cores/ lisans ücreti ödemeden RISC-V e geçmek varken insanlar neden ARM için lisans ücreti ödesin ki..mesela çinli gigadevice firması STMicroelectronics in bazı ARM MCU serilerini kopyalamıştı, örneğin STM nin STM32F1 serisi ARM MCU larının  çinli kopyaları şurada var, https://www.gigadevice.com/products/microcontrollers/gd32/arm-cortex-m3/RISC-V furyasından sonra adamlar aynılarının ARM Core lu olanı yerine RISC-V core lu olanlarını çıkardı ilgili sayfanın linki forumdaki hata yüzünden eklenemiyor ama gigadevice ın sayfasından Risc-V MCU lara bakabilirsiniz..sektör ARM dan RISC-V e kayıyor..uzun lafın kısası; bu saatden sonra ARM ı kim alırsa elinde patlar..
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf.
    verelim ordan samsung abime arm payı
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Konsorsiyum olursa eğer Symbian gibi olmasın. En büyük paya sahip Nokia hem pastayı hemde kaymağını ben yiyeceğim diye diğer firmalara karşı olanakları kendi lehine kullandı. Sonuç Symbian pufff...
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    kreat 2 hf.
    Google'dan niye ses çıkmıyor 🤔
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    kıvançkondakcı 2 hf.
    apple alır bunu bence . Alması gerek paraya para demez
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    dugers (syt dgr) 2 hf.
    Çaktırmadan almak lazım biraz. Bitcoinin ilk yılları gibi alan zengin olur.
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    Mr. Jingles 2 hf.
    Apple kafayı kullanıp satın alması lazım.
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    torabi 2 hf. en beğenilen
    Yüzde 10 hissede ben alabilsem iyi olurdu
    Yanıtla +6
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