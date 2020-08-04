Samsung da ARM’dan pay almak istiyor

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Son günlerde Softbank’ın ARM’ı elinden çıkarmak istediği iddiaları donanım dünyasında kendisine yer edinmeyi başardı. Olası alıcı olarak Nvidia görülürken yeni alıcılar da ufukta görülmeye başlandı.

Samsung da ARM'a talip

Rapora göre Samsung ARM’dan %3-5 aralığında bir hisse sahibi olmak istiyor. Ayrıca ARM’ın sadece Nvidia yerine konsorsiyuma devredilmesi üzerinde duruluyor. Zira ARM’ın çalıştığı şirketlerin ülkelerinde düzenleyiciler adil ticaret kurallarını benimsiyor. Nvidia’nın onay alması bu açıdan zor görünüyor.

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Bu da mimari dizaynının Rambus, Cadence ve Synopsys gibi fabless firmalar tarafından satın alınma ihtimalini güçlendiriyor. Son olarak ARM’ın bir şirketler birliği tarafından yönetilmesi durumunda Apple ve Quallcomm gibi müşterilerin lisans satın almasını da kolaylaştıracaktır.

https://mspoweruser.com/report-samsung-may-take-a-small-stake-in-arm-sale-likely-to-consortium/

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