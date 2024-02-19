Softbank, 100 milyar dolarlık yeni çip şirketiyle Nvidia’ya rakip olacak

Nvidia'ya rakip geliyor
Project Izanagi projesi Nvidia’ya rakip bir şirket konumunda olurken aynı zamanda yapay genel zekanın (AGI) gelişiminde de rol sahibi olacak. 100 milyar dolarlık yatırım toplama hedefi büyük olsa da yatırımın önemli bir kısmı Softbank tarafından karşılanacak. Aktarılanlara göre firma 30 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, kalan 70 milyar doların potansiyel olarak Orta Doğu kurumlarından/yatırım fonlarından sağlanması hedefleniyor. Belirtilenler göre finansman ve uygulamanın ayrıntıları hala netleştirilme aşamasında ancak planlar somutlaştıkça projenin büyümesi de olası.
Bilmeyenler için Softbank, çip tasarım şirketi Arm’ı 2016 yılında satın almıştı. Yeni çip girişimi Arm ile başlanan yolculuğu tamamlayabilir. Böylece tasarımdan üretime bir dikey entegrasyon sağlanmış olur. Ancak Project Izanagi tarafından tasarlanacak AI işlemcilerinin Arm tarafından geliştirilen komut seti mimarisi (ISA) gibi teknolojilere dayanıp dayanmayacağı henüz belli değil.
Bununla birlikte Nvidia’ya rakip bir çip şirketi kurmak ve yapay zeka alanında rekabet etmek öyle kolay bir iş değil. Bunun en bariz örneği AMD. AMD’nin de AI donanımları güç ve verimlilik bakımından Nvidia’da bulunanlar kadar yetenekli. Ancak Nvidia’nın esas gücü sadece donanımdan değil aynı zamanda her yerde bulunan bir CUDA yazılım platformundan kaynaklanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.