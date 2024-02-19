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    Anlık Bildirim

    Softbank, 100 milyar dolarlık yeni çip şirketiyle Nvidia’ya rakip olacak

    Softbank kurucusunun Nvidia'ya rakip olacak yapay zeka çip şirketi kurmak için 100 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Bu paranın 30 milyar dolarlık kısmı ise Softbank’ten gelecek.
    Nvidia’ya 100 milyar dolarlık yeni çip şirketi geliyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devleri Nvidia’nın yapay zeka endüstrisine hakim olmasından pek hoşnut değil. Hem ürün hem de şirketler Nvidia’ya bu alanda rakip olmak istiyor. Bu bağlamda SoftBank Group'un kurucusu Masayoshi Son, Nvidia'ya rakip olacak Project Izanagi adlı yeni bir çip girişimi için 100 milyar dolar toplamayı planlıyor.

    Nvidia'ya rakip geliyor

    Project Izanagi projesi Nvidia’ya rakip bir şirket konumunda olurken aynı zamanda yapay genel zekanın (AGI) gelişiminde de rol sahibi olacak. 100 milyar dolarlık yatırım toplama hedefi büyük olsa da yatırımın önemli bir kısmı Softbank tarafından karşılanacak. Aktarılanlara göre firma 30 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, kalan 70 milyar doların potansiyel olarak Orta Doğu kurumlarından/yatırım fonlarından sağlanması hedefleniyor. Belirtilenler göre finansman ve uygulamanın ayrıntıları hala netleştirilme aşamasında ancak planlar somutlaştıkça projenin büyümesi de olası.

    Bilmeyenler için Softbank, çip tasarım şirketi Arm’ı 2016 yılında satın almıştı. Yeni çip girişimi Arm ile başlanan yolculuğu tamamlayabilir. Böylece tasarımdan üretime bir dikey entegrasyon sağlanmış olur. Ancak Project Izanagi tarafından tasarlanacak AI işlemcilerinin Arm tarafından geliştirilen komut seti mimarisi (ISA) gibi teknolojilere dayanıp dayanmayacağı henüz belli değil.

    Bununla birlikte Nvidia’ya rakip bir çip şirketi kurmak ve yapay zeka alanında rekabet etmek öyle kolay bir iş değil. Bunun en bariz örneği AMD. AMD’nin de AI donanımları güç ve verimlilik bakımından Nvidia’da bulunanlar kadar yetenekli. Ancak Nvidia’nın esas gücü sadece donanımdan değil aynı zamanda her yerde bulunan bir CUDA yazılım platformundan kaynaklanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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