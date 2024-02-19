Softbank, 100 milyar dolarlık yeni çip şirketiyle Nvidia’ya rakip olacak

Tam Boyutta Gör Teknoloji devleri Nvidia’nın yapay zeka endüstrisine hakim olmasından pek hoşnut değil. Hem ürün hem de şirketler Nvidia’ya bu alanda rakip olmak istiyor. Bu bağlamda SoftBank Group'un kurucusu Masayoshi Son, Nvidia'ya rakip olacak Project Izanagi adlı yeni bir çip girişimi için 100 milyar dolar toplamayı planlıyor.

Nvidia'ya rakip geliyor

Project Izanagi projesi Nvidia’ya rakip bir şirket konumunda olurken aynı zamanda yapay genel zekanın (AGI) gelişiminde de rol sahibi olacak. 100 milyar dolarlık yatırım toplama hedefi büyük olsa da yatırımın önemli bir kısmı Softbank tarafından karşılanacak. Aktarılanlara göre firma 30 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, kalan 70 milyar doların potansiyel olarak Orta Doğu kurumlarından/yatırım fonlarından sağlanması hedefleniyor. Belirtilenler göre finansman ve uygulamanın ayrıntıları hala netleştirilme aşamasında ancak planlar somutlaştıkça projenin büyümesi de olası.

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Bilmeyenler için Softbank, çip tasarım şirketi Arm’ı 2016 yılında satın almıştı. Yeni çip girişimi Arm ile başlanan yolculuğu tamamlayabilir. Böylece tasarımdan üretime bir dikey entegrasyon sağlanmış olur. Ancak Project Izanagi tarafından tasarlanacak AI işlemcilerinin Arm tarafından geliştirilen komut seti mimarisi (ISA) gibi teknolojilere dayanıp dayanmayacağı henüz belli değil.

Bununla birlikte Nvidia’ya rakip bir çip şirketi kurmak ve yapay zeka alanında rekabet etmek öyle kolay bir iş değil. Bunun en bariz örneği AMD. AMD’nin de AI donanımları güç ve verimlilik bakımından Nvidia’da bulunanlar kadar yetenekli. Ancak Nvidia’nın esas gücü sadece donanımdan değil aynı zamanda her yerde bulunan bir CUDA yazılım platformundan kaynaklanıyor.

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Nvidia’ya 100 milyar dolarlık yeni çip şirketi geliyor