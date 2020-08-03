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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Tiger Lake-H işlemcilerini önümüzdeki yıl duyurabilir

    Yüksek performanslı Tiger Lake işlemcileri yolda.
    2 hf.
    1,6b
    1
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Tiger Lake-H işlemcilerini önümüzdeki yıl duyurabilir
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    Intel 2 Eylül’de Tiger Lake-U yongalarını detaylandırmaya hazırlanıyor. 4/8 işlemcilerden performans beklentisi yüksek. Özellikle de Willow Cove mimarisi ve 10 nm oldukça heyecan verici.

    Tiger Lake-H geliyor

    TDP limitinin biraz daha yukarıya çekileceği daha kaslı Tiger Lake modelleri de hazırlık aşamasında olabilir. Rapora göre mavi ekip Comet Lake-H’ın yerini alacak Tiger Lake-H çözümleri üzerinde mesai harcıyor.

    Ayrıca Bkz. "PCIe 4.0 SSD ile çalışan Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı"

    8 çekirdeğe kadar ölçeklenecek işlemciler RAM tarafında LPDDR5 yerine DDR5 belleklerle kullanılacak. Muhtemelen frekans artışı da göreceğimiz yongalar Tiger Lake-U ailesinin 28 watt’lık termal bütçesine kıyasla daha yüksek, 35 watt’lık TDP ile gelecek. Yongaların çıkış tarihi olarak önümüzdeki yılın başlarına işaret ediliyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-tiger-lake-h-expected-in-first-quarter-of-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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