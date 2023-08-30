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    Anlık Bildirim

    Samsung'da öğrenci indirimi başladı: Telefonlarda %18, tabletlerde %20 indirim!

    Samsung, tüm öğrenciler ve öğretmenler için tüm telefonlarda yüzde 18 oranında, tüm tabletlerde yüzde 20 oranında indirim başlattığını duyurdu. Kampanya Eylül ayı boyunca geçerli olacak.
    Samsung'da öğrenci indirimi başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, öğrenciler için başlattığı kampanyayı duyurdu. Eylül ayı boyunca tüm telefon ve tabletlerde öğrencilere özel indirimler yapılacak.

    Samsung’dan yapılan açıklamaya göre Eylül ayı boyunca tüm tabletlerde yüzde 20 indirim, tüm akıllı telefonlarda yüzde 18 indirim uygulanacak. Herhangi bir kurumdaki tüm öğrenci veya öğretmenler indirimlerden yararlanabilecek.

    Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefonda indirimlere ek Buds2 kablosuz kulaklık ve şarj adaptörü hediyeli özel paket öğrencilere sunulacak.

    Telefonlarda yüzde 18, tabletlerde yüzde 20 oranındaki indirimden yararlanmak için aşağıdaki bağlantıya giriş yapıp, e-devlet üzerinden alınacak öğrenci/öğretmen belge numarasıyla doğrulama yapmak yeterli olacak.

    https://shop.samsung.com/tr/ogrenci-belgesi-dogrulama

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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