Samsung'da öğrenci indirimi başladı: Telefonlarda %18, tabletlerde %20 indirim!

Tam Boyutta Gör Samsung, öğrenciler için başlattığı kampanyayı duyurdu. Eylül ayı boyunca tüm telefon ve tabletlerde öğrencilere özel indirimler yapılacak.

Samsung’dan yapılan açıklamaya göre Eylül ayı boyunca tüm tabletlerde yüzde 20 indirim, tüm akıllı telefonlarda yüzde 18 indirim uygulanacak. Herhangi bir kurumdaki tüm öğrenci veya öğretmenler indirimlerden yararlanabilecek.

Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefonda indirimlere ek Buds2 kablosuz kulaklık ve şarj adaptörü hediyeli özel paket öğrencilere sunulacak.

Apple öğrenci indirimi ile MacBook ve iPad’lerde indirim 3 gün önce eklendi

Telefonlarda yüzde 18, tabletlerde yüzde 20 oranındaki indirimden yararlanmak için aşağıdaki bağlantıya giriş yapıp, e-devlet üzerinden alınacak öğrenci/öğretmen belge numarasıyla doğrulama yapmak yeterli olacak.

https://shop.samsung.com/tr/ogrenci-belgesi-dogrulama

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