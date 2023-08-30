Samsung'da öğrenci indirimi başladı: Telefonlarda %18, tabletlerde %20 indirim!

Samsung’dan yapılan açıklamaya göre Eylül ayı boyunca tüm tabletlerde yüzde 20 indirim, tüm akıllı telefonlarda yüzde 18 indirim uygulanacak. Herhangi bir kurumdaki tüm öğrenci veya öğretmenler indirimlerden yararlanabilecek.
Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefonda indirimlere ek Buds2 kablosuz kulaklık ve şarj adaptörü hediyeli özel paket öğrencilere sunulacak.
Telefonlarda yüzde 18, tabletlerde yüzde 20 oranındaki indirimden yararlanmak için aşağıdaki bağlantıya giriş yapıp, e-devlet üzerinden alınacak öğrenci/öğretmen belge numarasıyla doğrulama yapmak yeterli olacak.
https://shop.samsung.com/tr/ogrenci-belgesi-dogrulamaBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.