Galaxy S21 FE, Android 15 ve One UI 7 ile göründü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, yeni yazılım güncellemeleriyle cihazlarının güncelliğini korurken performansını da artırmaya çalışıyor. Son olarak, Samsung Galaxy S21 FE, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle Geekbench platformunda göründü. Alınan sonuçlar, Samsung'un yazılım optimizasyonlarında önemli adımlar attığını gösteriyor.

Galaxy S21 FE, One UI 7 ile uçuyor

Samsung Galaxy S21 FE, Geekbench testlerinde tek çekirdek performansında 1508, çok çekirdek performansında ise 3261 puan almış durumda. Bu skorlar, cihazın hem hız hem de verimlilik açısından ciddi bir gelişim gösterdiğini ortaya koyuyor. Samsung'un bu başarıyı yakalamasında, Android 15 ve One UI 7'nin getirdiği yenilikler ve optimizasyonlarının payının büyük olduğu düşünülüyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un gelecekteki yazılım performansını benchmark sızıntıları aracılığıyla önceden görmeye alışığız ancak bu kez farklar dikkat çekiyor. Özellikle Temmuz 2024'te, Samsung Galaxy S21 Plus'ın One UI 7 ile Geekbench'te aldığı 1427 tek çekirdek ve 2528 çok çekirdek puanları, Galaxy S21 FE'nin elde ettiği skorlarla karşılaştırıldığında farkın büyük olduğu görünüyor. Üstelik her iki telefon da aynı yongayı kullanıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 23 sa. önce eklendi

Dolayısıyla bu performans farkı, Samsung'un yazılım optimizasyonları konusunda ciddi bir ilerleme kaydettiğine veya testlerde bazı yanlışlıkların olduğuna işaret ediyor. Android 15 tabanlı One UI 7, kullanıcılara yeni özellikler ve iyileştirmeler sunarken, daha iyi pil performansı ve AI destekli yeni işlevlerle de dikkat çekiyor. One UI 7'nin, Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 gibi cihazlarla birlikte 2024 Ekim ayında düzenlenecek Samsung Geliştirici Konferansı'nda tanıtılması bekleniyor. Güncelleme, ilerleyen aylarda ise diğer Galaxy cihazlarına dağıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S21 FE, Android 15 ve One UI 7 ile göründü