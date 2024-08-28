Galaxy S21 FE, Android 15 ve One UI 7 ile göründü

Galaxy S21 FE, One UI 7 ile uçuyor
Samsung Galaxy S21 FE, Geekbench testlerinde tek çekirdek performansında 1508, çok çekirdek performansında ise 3261 puan almış durumda. Bu skorlar, cihazın hem hız hem de verimlilik açısından ciddi bir gelişim gösterdiğini ortaya koyuyor. Samsung'un bu başarıyı yakalamasında, Android 15 ve One UI 7'nin getirdiği yenilikler ve optimizasyonlarının payının büyük olduğu düşünülüyor.
Dolayısıyla bu performans farkı, Samsung'un yazılım optimizasyonları konusunda ciddi bir ilerleme kaydettiğine veya testlerde bazı yanlışlıkların olduğuna işaret ediyor. Android 15 tabanlı One UI 7, kullanıcılara yeni özellikler ve iyileştirmeler sunarken, daha iyi pil performansı ve AI destekli yeni işlevlerle de dikkat çekiyor. One UI 7'nin, Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 gibi cihazlarla birlikte 2024 Ekim ayında düzenlenecek Samsung Geliştirici Konferansı'nda tanıtılması bekleniyor. Güncelleme, ilerleyen aylarda ise diğer Galaxy cihazlarına dağıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.