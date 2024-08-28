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    Galaxy S21 FE, Android 15 ve One UI 7 ile göründü

    Samsung, Android 15 ile birlikte One UI 7.0 güncellemesini telefonlarına dağıtmak istiyor. Kısa bir süre önce ise Galaxy S21 FE, Android 15 ve One UI 7 ile ortaya çıktı.
    Galaxy S21 FE, Android 15 ve One UI 7 ile göründü Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni yazılım güncellemeleriyle cihazlarının güncelliğini korurken performansını da artırmaya çalışıyor. Son olarak, Samsung Galaxy S21 FE, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle Geekbench platformunda göründü. Alınan sonuçlar, Samsung'un yazılım optimizasyonlarında önemli adımlar attığını gösteriyor.

    Galaxy S21 FE, One UI 7 ile uçuyor

    Samsung Galaxy S21 FE, Geekbench testlerinde tek çekirdek performansında 1508, çok çekirdek performansında ise 3261 puan almış durumda. Bu skorlar, cihazın hem hız hem de verimlilik açısından ciddi bir gelişim gösterdiğini ortaya koyuyor. Samsung'un bu başarıyı yakalamasında, Android 15 ve One UI 7'nin getirdiği yenilikler ve optimizasyonlarının payının büyük olduğu düşünülüyor.

    Galaxy S21 FE, Android 15 ve One UI 7 ile göründü Tam Boyutta Gör
    Samsung’un gelecekteki yazılım performansını benchmark sızıntıları aracılığıyla önceden görmeye alışığız ancak bu kez farklar dikkat çekiyor. Özellikle Temmuz 2024'te, Samsung Galaxy S21 Plus'ın One UI 7 ile Geekbench'te aldığı 1427 tek çekirdek ve 2528 çok çekirdek puanları, Galaxy S21 FE'nin elde ettiği skorlarla karşılaştırıldığında farkın büyük olduğu görünüyor. Üstelik her iki telefon da aynı yongayı kullanıyor.

    Dolayısıyla bu performans farkı, Samsung'un yazılım optimizasyonları konusunda ciddi bir ilerleme kaydettiğine veya testlerde bazı yanlışlıkların olduğuna işaret ediyor. Android 15 tabanlı One UI 7, kullanıcılara yeni özellikler ve iyileştirmeler sunarken, daha iyi pil performansı ve AI destekli yeni işlevlerle de dikkat çekiyor. One UI 7'nin, Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 gibi cihazlarla birlikte 2024 Ekim ayında düzenlenecek Samsung Geliştirici Konferansı'nda tanıtılması bekleniyor. Güncelleme, ilerleyen aylarda ise diğer Galaxy cihazlarına dağıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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