Samsung Galaxy A70'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Samsung'un bugünkü etkinliği Galaxy A80 odaklı geçmiş olabilir ancak yeni A serisinin diğer üyeleri hakkında da bazı bilgiler getirdi. Bunların önemli bir kısmı da Galaxy A70 modeli ile ilgiliydi.

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6.7 inç ekrana sahip Galaxy A70'in Nisan ayında satışa sunulacağını biliyorduk ama artık elimizde kesin bir çıkış tarihi var. Akıllı telefon 26 Nisan tarihinde piyasaya sürülecek.

Fiyatı da belli oldu

Akıllı telefonun Avrupa fiyatı 419 euro (470 dolar) olarak açıklandı. Samsung'un belirttiğine göre Galaxy A70'in fiyatı diğer pazarlarda da aşağı yukarı aynı olacak.

Bu arada yukarıdaki fiyatın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli için geçerli olduğunu belirtelim. 8 GB RAM ile güçlendirilmiş varyantın nasıl bir fiyatla piyasaya sürüleceği henüz belli değil. Akıllı telefon Siyah, Mavi, Mercan ve Beyaz renk seçenekleri ile sunulacak.

Samsung Galaxy A70 teknik özellikleri

6.7 inç Full HD+ Infinity-U Süper AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli işlemci

6 GB/8 GB RAM ve 128 GB deoplama alanı

Android 9.0 (Pie) işletim sistemi

Samsung One UI arayüzü

Çift SIM desteği

32 MP + 8 MP + 5 MP üç arka kamera

32 MP ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı

3.5 mm kulaklık girişi, FM Radyo

25 W süper hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil