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Samsung Galaxy A70'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Samsung bugün düzenlediği etkinlikte Galaxy A80 olarak adlandırılan yeni akıllı telefonunu tanıttı. Şirket ayrıca geçen ay tanıtılan Galaxy A70'in çıkış tarihi ve fiyat etiketi hakkında da bilgi verdi
1 ay
13,5b
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34
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un bugünkü etkinliği Galaxy A80 odaklı geçmiş olabilir ancak yeni A serisinin diğer üyeleri hakkında da bazı bilgiler getirdi. Bunların önemli bir kısmı da Galaxy A70 modeli ile ilgiliydi.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A80 tanıtıldı: Hem kızaklı hem de dönebilen yapıda kamera"
6.7 inç ekrana sahip Galaxy A70'in Nisan ayında satışa sunulacağını biliyorduk ama artık elimizde kesin bir çıkış tarihi var. Akıllı telefon 26 Nisan tarihinde piyasaya sürülecek.

Fiyatı da belli oldu

Akıllı telefonun Avrupa fiyatı 419 euro (470 dolar) olarak açıklandı. Samsung'un belirttiğine göre Galaxy A70'in fiyatı diğer pazarlarda da aşağı yukarı aynı olacak.
Bu arada yukarıdaki fiyatın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli için geçerli olduğunu belirtelim. 8 GB RAM ile güçlendirilmiş varyantın nasıl bir fiyatla piyasaya sürüleceği henüz belli değil. Akıllı telefon Siyah, Mavi, Mercan ve Beyaz renk seçenekleri ile sunulacak.

Samsung Galaxy A70 teknik özellikleri

  • 6.7 inç Full HD+ Infinity-U Süper AMOLED ekran
  • Sekiz çekirdekli işlemci
  • 6 GB/8 GB RAM ve 128 GB deoplama alanı
  • Android 9.0 (Pie) işletim sistemi
  • Samsung One UI arayüzü
  • Çift SIM desteği
  • 32 MP + 8 MP + 5 MP üç arka kamera
  • 32 MP ön kamera
  • Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı
  • 3.5 mm kulaklık girişi, FM Radyo
  • 25 W süper hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil

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asus1981 1 ay en beğenilen
Eğerki 2700.. 2900 seviyesinde çıkarsa gerçek orta segment bu cihaz olur... Kamerası dönüyor açılıyor diye a80 e o kadar para verilmez.. A80 gösteriş cihazı olmuş...
Fakat A50 gibi zaten çok satan bir cihaz varken üstüne daha iyi a70 ve 3000 liranın altında olursa herkes samsunga geri döner diye düşünüyorum... İnşallah fiyat bizim ülkemizde şişmez
Eğerki 2700.. 2900 seviyesinde çıkarsa gerçek orta segment bu cihaz olur... Kamerası dönüyor açılıyor diye a80 e o kadar para verilmez.. A80 gösteriş cihazı ol...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 hf.
vatancomputerda fiyat girilmiş 3.399 TL
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ilovetechno 3 hf. DH Misafiri
Bu misafir benim
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Redunay 1 ay
Çentiği iyi gizlemişler resimde
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Laniakea 1 ay
videoları 4k mı çekecek? ve Chipset'i ne olacak?? önemli olan 2 soru şuan budur.
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Adoring 1 ay
Adamlarin sucu yok biz fakiriz iste adamlara gore 450 dolar
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olağan_şüpheli 1 ay
Güzel modeller çıkıyor.
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XX58 1 ay yeni yorumcu
Samsung iyi hoş yapıyorsun da ardarda bu kadar model çıkarmakla kafa karıştırıyorsun. S10 çıksın, S9+ fiyatı düşşün de alayım diye beklerken arda arda model bombardımanı geldi iyice kafa karıştırdı. Bekleyeyim mi alayım mı diye iki arada bir derede kaldım
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Bysnbad 1 ay
A90 tanitilacakti ne zaman tanitilacak her kafadan bir haber yapiyorlar
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DH Misafiri 1 ay
A70in Ana kamerasinin Lens buyuklugu 0.8 um A70'in Ana kamerasinin lens buyuklugu benim A50nin lens buyuklugu ile ayni.A70 Ana Kamera 32 A50 ana kamera 24 megapiksel.Bu kadar kucuk sensorlere 48 Ve 32 mp koymak goruntu kalitesini arttirmaz.Hatta cekilen resimi buyutunce Grenlenmeye neden olur.S10'nun ana kameranin lens buyuklugu 1,25um o kameraya 12 Megapiksel cozunurluk koyuldu ve 0.8 um kucuklugunde bir lense 48 Mp koymak.Biraz kafa karistirici :)
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TearsForFears 1 ay
Bu telefon direk oppo reno nun rakibi. Oppo reno da a70 de ülkemize gelecek ve benzer fiyatta olacak. Ben oppo renoyu biraz daha iyi buluyorum.
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astegon 1 ay TearsForFears
Oppo TR'deki fiyat politikası ile gelirse zor satar ama.
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Theologist 1 ay
Bu daha başlangıç!
J bitti ama bu sefer de A pro, A prime, A-e,A Plus, A Light, A-S, A-SE, A 3-5-7-9-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 Bu sayıların hepsinin de plus'ı olacaktır...... devam ederler! Huylu huyundan vazgeçmez.
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