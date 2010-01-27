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Samsung, dünyanın 3D HDTV üretimine başlayan ilk elektronik firması oldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Samsung, dünyanın 3D HDTV üretimine başlayan ilk elektronik firması oldu
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Görüntüleme teknolojileri ve sayısal medyada dünyanın lider ismi Güney Kore'li Samsung, 3B LCD ve LED HDTV seri üretimine başladığını duyurdu. Açıklamayla Samsung, bu alanda üretim yapmaya başlayan ilk elektronik firması oldu. Samsung'un yeni panelleri 3D Active Glasses teknolojisini kullanarak sağ ve sol göze etkiyen görüntüleri değiştirerek gerçeğe yakın görüntü sağlıyorlar.

Samsung'un küresel 3B TV pazarında gerek LED gerekse de LCD çözümleriyle lider olmayı amaçladığı belirtilen açıklamaya göre, elektronik devi gerçek 240Hz teknolojini destekleyen 3B Aktif Panellerin (3D Active Glasses) kullanılacağı 40,46 ve 55 inç boyutlarında LED/LCD 3D HD Tv üreteceği belirtildi.

Firmanının gerçek 240Hz teknolojisi, hızlı görüntülerde bile canlı şekilde yüksek çözünürlükte doğal 3B görüntü sağlarken, 2B'de de yüksek performans sağlıyor. 3D Active Glasses teknolojisi de ilk başta sol sonra da sağ lensi bloklayarak sebep olduğu anlık gecikme ile 3B'li görüntülerin daha canlı gözükmesini sağlıyor.

Samsung'un yeni çözümleriyle kullanıcının karşısına çıkacağı tarih şimdilik bilinmiyor ancak seri üretime başlanıldığına göre 3B HDTV'leri yakın zamanda raflarda görebiliriz.


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gerbay 9 yıl
insanlarda bu TV ler yüzünden beyin tümörü oluştuğu ispatlanana kadar satarlar, sonra da alanlar ya çöpe atar ya da ucuz yollu elden çıkarmanın yollarını arar..
kendi paramızla kendi sağlığımızı bozmak için herşeyi yapıyoruz..
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greenk 9 yıl
Sinemada çok başım ağrıdı. Üstüne gözlükleri takınca çok karanlık oluyor sinemada. Umarım tv de böyle olmaz. Nitekim tv, projeksiyona göre oldukça parlak ve aydınlık.
Sony Corporation ve FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonu), 2010 Dünya Kupası’nın bazı 3D görsel medya hakları üzerinde anlaştı. 2010 yılında Güney Afrika’da icra edilecek olan Dünya Futbol Kupası, 3D ile naklen yayın açısından bir ilk olma özelliğini taşıyacak. Yaklaşık 25 kadar müsabakanın, Sony’nin profesyonel kameraları tarafından izleyicilere aktarılması söz konusu.
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talh4wk 9 yıl
hayırlı olsun bide servisi iyi olsa tam olcak...
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NemesisR3 9 yıl
biz daha 60Hzde kalalım adamlar 240Hz çıkarsın
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TELESCOPE 9 yıl

Outrage

hayırlı olsun bide servisi iyi olsa tam olcak...



size katılıyorum ,bilhassa servis hususunda
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mav1li 9 yıl
Bir an önce yaygınlaşsında 120hz olanlar ucuzlasın.
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Ac1DBuRN 9 yıl
Kıyasıya rekabet bu olsa gerek...
Bu ürün 3d destekli mi yani?
samsungevi.com/...
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atalay_xxx 9 yıl
samsung'u kutlarım.gerçekten lider bir kuruluş.yeni teknolojileri çok erken getirmesi eskilerin ucuzlamasını saglaycaktır..
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resler 9 yıl
Bu durmda 120 Hz paneller çöpmü olucak.
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` quaD. 9 yıl
Başlığı bence 3B değilde 3D olarak düzeltiniz.. İnsanlar çelişkiye düşebilir metni okumadan önce..
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