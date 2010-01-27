Samsung, dünyanın 3D HDTV üretimine başlayan ilk elektronik firması oldu

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Görüntüleme teknolojileri ve sayısal medyada dünyanın lider ismi Güney Kore'li Samsung, 3B LCD ve LED HDTV seri üretimine başladığını duyurdu. Açıklamayla Samsung, bu alanda üretim yapmaya başlayan ilk elektronik firması oldu. Samsung'un yeni panelleri 3D Active Glasses teknolojisini kullanarak sağ ve sol göze etkiyen görüntüleri değiştirerek gerçeğe yakın görüntü sağlıyorlar.

Samsung'un küresel 3B TV pazarında gerek LED gerekse de LCD çözümleriyle lider olmayı amaçladığı belirtilen açıklamaya göre, elektronik devi gerçek 240Hz teknolojini destekleyen 3B Aktif Panellerin (3D Active Glasses) kullanılacağı 40,46 ve 55 inç boyutlarında LED/LCD 3D HD Tv üreteceği belirtildi.

Firmanının gerçek 240Hz teknolojisi, hızlı görüntülerde bile canlı şekilde yüksek çözünürlükte doğal 3B görüntü sağlarken, 2B'de de yüksek performans sağlıyor. 3D Active Glasses teknolojisi de ilk başta sol sonra da sağ lensi bloklayarak sebep olduğu anlık gecikme ile 3B'li görüntülerin daha canlı gözükmesini sağlıyor.

Samsung'un yeni çözümleriyle kullanıcının karşısına çıkacağı tarih şimdilik bilinmiyor ancak seri üretime başlanıldığına göre 3B HDTV'leri yakın zamanda raflarda görebiliriz.

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