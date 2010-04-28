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Samsung Exec SCH-i225: QWERTY klavyeli akıllı telefon

Samsung, Windows Mobile işletim sistemli yeni akıllı telefonu Exec SCH-i225'i satışa sunuyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung Exec SCH-i225: QWERTY klavyeli akıllı telefon
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Akıllı telefon pazarının güçlü isimlerinden Samsung, yeni akıllı telefonunu satışa sunuyor. Samsung'u Exec SCH-i225 olarak adlandırdığı cep telefonu Windows Mobile 6.5 işletim sistemine sahip. Exec i225, sahip olduğu QWERTY klavye ve işletim sistemi ile dikkat çekiyor. Samsung Exec SCH-i225'in diğer özellikleri arasında QVGA çözünürlük sunan ekran, 2 mp çözünürlüklü kamera, 32 GB'ye kadar destek sunan MicroSD kart girişi, HTML destekli internet tarayıcısı, GPS, Bluetooth gibi bileşenler yer alıyor. Microsoft Office Mobile desteğinin de yer aldığı telefonda Facebook, Twitter, MySpace ve Flicker sosyal iletişim ağlarına kolay erişim imkanı sunan yazılımlar da yüklenmiş.

Samsung'un Windows Mobile 6.5 işletim sistemli QWERTY klavyeli akıllı telefonu Exec SCH-i225'in sözleşmeli olarak 99.95$'dan sözleşmesiz olarak ise 299.95$'dan satılacağı belirtildi

Samsung Exec SCH-i225: QWERTY klavyeli akıllı telefon
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Batuist 9 yıl
BlackBerry taklidi olmuş..
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