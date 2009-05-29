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Samsung F480: Games Edition üzerindeki örtüler kaldırıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
29,7b
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7
Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung F480: Games Edition üzerindeki örtüler kaldırıldı
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Güney Koreli cep telefonu üreticisi Samsung'un ilk kez Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2008) sergilediği dokunmatik ekranlı F480, mart ayında 5 milyonluk satış barajını aşmış; firma zaferini ilan etmişti. Samsung, F480'in satış rakamlarından gayet memnun kalmış olacak ki telefonun yeni versiyonunu gün yüzüne çıkardı.

F480: Games Edition'ın, teknik açıdan standart F480'den herhangi bir farkı olmamakla beraber telefon Pacman, Millennium Poker, Who wants to be a millioner, Dr. Brain, Bejeweled Twist gibi oyunlarla yüklü biçimde piyasaya sürülecek. F480: Games Edition'ın teknik detaylarını kısaca özetleyecek olursak HSDPA desteği, TouchWiz arayüzü, 2.8 inç 240x400 piksel 262.144 renk dokunmatik TFT ekran, 8 GB'a kadar microSD desteği, 5 MP kamera, otomatik odaklama, görüntü stabilizasyon teknolojisi, QVGA çözünürlükte video kaydı, Bluetooth ve 1000 mAh'lık batarya dikkat çekmekte.

Telefonun, haziran ayının ortalarına doğru Avrupa'da sınırlı sayıda satışa sunulması beklenirken fiyatın 399 Euro civarında olacağı açıklandı.


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DH Misafiri 7 yıl
ya böyle bişe olmz tel güzl ama oyun birtürlü yükleyemdm nsj yazreken filan güzel ama oyuun tema yok offfffffff :(
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DH Misafiri 9 yıl
samsung alanın aklından şüphe duyarım zaten :) bu kadar saçma salak bi işletim sistemi olamaz, güya basite indirgenmiş bir sistem ama gerzekler ordusunun abaküse uyguladığı ters açıdan bakış anlayışının mekaniğe dökülmüş hali yani kısaca varsa yoksa nokia herşekilde kolaylığı var kullanımından bakımına kadar.
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fatihcanery 10 yıl
samsung telefon kullanıyorum,proğram ve oyun yüklemesi tam bir zulum.sırf bunun icin samsung almam bir daha (büyük konuştum sanki :) )
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
PACMAN mı :D 90lı yıllara döndüm bi anda
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sharapnell 10 yıl
valla oyunu falan bilmem ama teli şu anda kullanıyorum iphone dan çok daha güsel çünkü iphone fazlası ile ele düştü çocuk oyuncağı gibi oldu ama f480 gerçekten dikkat çeken ve karizma bir telefon..
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IeVeN 10 yıl
Games edition bir Cep telefonu ama oyun denecek birşeylere sahip değil. İphone 3d ile almış başını gidiyor samsung hala Pacman oynatsın...
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TexasRanger 10 yıl
dalga geçiyo heralde samsung . zahmet etmeseymiş biz yüklerdir oyunları
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