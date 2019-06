Samsung F480: Games Edition üzerindeki örtüler kaldırıldı

Tam Boyutta Gör

Güney Koreli cep telefonu üreticisi Samsung'un ilk kez Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2008) sergilediği dokunmatik ekranlı F480, mart ayında 5 milyonluk satış barajını aşmış; firma zaferini ilan etmişti. Samsung, F480'in satış rakamlarından gayet memnun kalmış olacak ki telefonun yeni versiyonunu gün yüzüne çıkardı.

F480: Games Edition'ın, teknik açıdan standart F480'den herhangi bir farkı olmamakla beraber telefon Pacman, Millennium Poker, Who wants to be a millioner, Dr. Brain, Bejeweled Twist gibi oyunlarla yüklü biçimde piyasaya sürülecek. F480: Games Edition'ın teknik detaylarını kısaca özetleyecek olursak HSDPA desteği, TouchWiz arayüzü, 2.8 inç 240x400 piksel 262.144 renk dokunmatik TFT ekran, 8 GB'a kadar microSD desteği, 5 MP kamera, otomatik odaklama, görüntü stabilizasyon teknolojisi, QVGA çözünürlükte video kaydı, Bluetooth ve 1000 mAh'lık batarya dikkat çekmekte.

Telefonun, haziran ayının ortalarına doğru Avrupa'da sınırlı sayıda satışa sunulması beklenirken fiyatın 399 Euro civarında olacağı açıklandı.

