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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung fiziksel banka kartını tanıttı

    Samsung'un da diğer teknoloji şirketleri gibi banka kartı çıkarmayı planladığı söyleniyordu. Güney Koreli şirket Samsung Money isimli fiziksel banka kartını resmen tanıttı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung fiziksel banka kartını tanıttı
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    Samsung'un kişisel finans kuruluşu SoFi ile ortaklaşa bir banka kartı çıkarmayı planladığı söyleniyordu. Güney Koreli şirket bugün Samsung Money isimli kartı tanıttı.

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    Titanyum kartın üzerinde numara, son kullanma tarihi, CVV kodu ve imza yok. Samsung Pay mobil ödeme platformuyla bağlantılı çalışıyor. Böylece kaybedilse veya çalınsa bile kimse içindeki paraya dokunamayacak.

    Samsung fiziksel banka kartını tanıttı
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    Samsung Money'e yalnızca akıllı telefon uygulaması üzerinden başvuruda bulunulabiliyor. Kart sahibi, bu özel mobil uygulama sayesinde hesap durumu ve yapılan tüm işlemler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecek. Ayrıca kartı kullananlardan herhengi bir kart yada hesap ücreti talep edilmeyecek.

    Bu yaz kullanıma sunulacak

    Samsung'un banka kartı kullanıcılara ödül puan kazanma ve bunları nakit paraya çevirme imkanı sağlayacak. 1.000 veya daha fazla puan toplayan kart sahipleri bunları çeşitli ürünler satın almak için harcayabilecekler.

    Samsung Money bu yaz Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulacak. Güney Koreli şirketin banka kartını diğer ülkelerde hizmete sunup sunmayacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.



    https://news.samsung.com/us/introducing-samsung-money-samsung-pay-sofi/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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