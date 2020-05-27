Hyundai elektrikli otomobilleri için LG'den pil tedarik edecek

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Hyundai Motor Group, yeni elektrikli otomobillerinde kullanacağı pillerin önemli bir kısmını LG Chem'den tedarik edecek. Reuters'ın haberine göre iki şirket arasındaki anlaşma resmiyete döküldü. LG Chem artık Koreli otomotiv devinin batarya tedarikçilerinden biri.

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Sözleşmenin finansal detayları ve süresi açıklanmadı. Ayrıca hangi araçlarda LG Chem üretimi pillerin kullanılacağı da belirtilmedi. Büyük olasılıkla hem Hyundai modellerinde hem de yan kuruluş Kia Motors'un elektrikli otomobillerinde kullanılacak.

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Samsung'la da görüşülüyor

Daha önce Hyundai'nin pil tedariği konusunda Samsung'la görüşme halinde olduğu bildirilmişti. Hatta iki şirketin üst düzey yöneticileri, Samsung SDI tesisinin yer aldığı Güney Kore'nin Cheonan şehrinde bir araya geldi.

Aktarılan bilgilere göre Samsung SDI tarafından üretilecek pillerin, özellikle Genesis'in tam elektrikli versiyonları ve Kia hibrit otomobillerde kullanılması planlanıyor.

https://www.reuters.com/article/us-hyundai-motor-lg-chem-electric-batter/hyundai-motor-group-to-get-electric-vehicle-batteries-from-lg-chem-idUSKBN2331FR

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