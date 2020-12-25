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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Buds Pro fiyatı belli oldu

    Samsung Galaxy Buds Pro tam kablosuz kulaklık modeli 3D mekansal ses ve gelişmiş gürültü engelleme özelliğini AirPods Pro modelinden biraz daha ucuza sunacak.
    31 dk.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Buds Pro fiyatı belli oldu

    Samsung’un yeni ve iddialı tam kablosuz kulaklığı Galaxy Buds için geri sayım devam ediyor. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen kulaklık modeli için özelliklerden sonra satış fiyatı da ortaya çıktı.

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    Galaxy Buds Pro özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Buds Pro modelinde 11mm woofer ve 6.5mm tweeter ile yoğun bir ses tecrübesi sunuluyor. Dikkat çekici özelliklerden birisi sahnedeymişsiniz gibi sesin tüm yönlerden gelmesini sağlayan 3D mekansal ses özelliği. Jiroskop ve Dolby Atmos teknolojilerini kullanan bu özelliğin Android 11 ve One UI 3.0 üzerine özgü olacağı ifade ediliyor.

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    Önceki nesilde yer alan aktif gürültü engelleme özelliği biraz daha geliştirilmiş. Yüksek ve düşük modlarda gürültü engellemenin yanı sıra dışarıdaki sesi 4 farklı seviyede alabilecek Ortam Ses Modu da yer alıyor.

    IPX7 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan Galaxy Buds Pro için 199$ fiyat etiketi belirlenmiş. Serinin hali hazırdaki en yüksek fiyatına sahip olan Galaxy Buds Pro bununla birlikte AirPods Pro modelinden bir miktar daha ucuz. Galaxy Buds Pro modeli 12 Ocak tarihinde tanıtılacak.



    https://www.engadget.com/samsungs-galaxy-buds-pro-will-cost-199-according-to-a-leaked-image-143046452.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    17 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    18 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    21 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
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