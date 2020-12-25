Samsung Galaxy Buds Pro fiyatı belli oldu

Samsung’un yeni ve iddialı tam kablosuz kulaklığı Galaxy Buds için geri sayım devam ediyor. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen kulaklık modeli için özelliklerden sonra satış fiyatı da ortaya çıktı.

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Galaxy Buds Pro özellikleri ve fiyatı

Galaxy Buds Pro modelinde 11mm woofer ve 6.5mm tweeter ile yoğun bir ses tecrübesi sunuluyor. Dikkat çekici özelliklerden birisi sahnedeymişsiniz gibi sesin tüm yönlerden gelmesini sağlayan 3D mekansal ses özelliği. Jiroskop ve Dolby Atmos teknolojilerini kullanan bu özelliğin Android 11 ve One UI 3.0 üzerine özgü olacağı ifade ediliyor.

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Önceki nesilde yer alan aktif gürültü engelleme özelliği biraz daha geliştirilmiş. Yüksek ve düşük modlarda gürültü engellemenin yanı sıra dışarıdaki sesi 4 farklı seviyede alabilecek Ortam Ses Modu da yer alıyor.

IPX7 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan Galaxy Buds Pro için 199$ fiyat etiketi belirlenmiş. Serinin hali hazırdaki en yüksek fiyatına sahip olan Galaxy Buds Pro bununla birlikte AirPods Pro modelinden bir miktar daha ucuz. Galaxy Buds Pro modeli 12 Ocak tarihinde tanıtılacak.

https://www.engadget.com/samsungs-galaxy-buds-pro-will-cost-199-according-to-a-leaked-image-143046452.html

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