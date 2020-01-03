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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Buds+ yeni renk seçeneği ile ortaya çıktı

    Şubat ayında Galaxy S11 (veya S20) serisi ile tanıtılması beklenen Galaxy Buds+ bu kez yeni görseli ile karşımıza çıktı. Kablosuz kulaklık açık mavi renk seçeneğine de sahip olacak.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Buds+ yeni renk seçeneği ile ortaya çıktı
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi Galaxy S11 serisi (S20 olarak da gelebilir) akıllı telefonları birlikte Galaxy Buds+ adlı yeni tam kablosuz kulaklığını da tanıtacak.

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    Lansman etkinliğine bir aydan fazla bir süre kaldı ancak cihazla ilgili detaylar internete düşmeye devam ediyor. 91mobiles adlı internet sitesi kulaklığın oldukça kaliteli yeni görselini yayınladı.

    Samsung Galaxy Buds+ yeni renk seçeneği ile ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Aktif gürültü engelleme teknolojisi sunacak

    Paylaşılan görüntü Galaxy Buds+ modelinin, kulaklıklar ve şarj kutusunun tasarımı açısından mevcut Galaxy Buds'a oldukça benzediğini gösteriyor. En dikkat çekici değişiklik ise eklenen yeni açık mavi renk seçeneği olmuş.

    Daha önceki raporlara göre Galaxy Buds+, Apple AirPods Pro gibi aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olacak. Kablosuz kulaklığın Şubat ayında Galaxy S11 ile aynı anda tanıtılması bekleniyor.



    https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-buds-plus-render-design-leak-exclusive Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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