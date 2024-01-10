Samsung'un OLED ekranlı Galaxy Buds kutusu görücüye çıktı

Earbuds OLED Case olarak adlandırılan Galaxy Buds kulaklık kutusu, tamamen işlevsel bir ekrana sahip. Söz konusu yuvarlak OLED panel, kulaklık ve kutu şarj seviyesi, ses modları ve aktif gürültü engelleme (ANC) durumu gibi çeşitli bilgileri görüntüleyebiliyor.
Oldukça kullanışlı
OLED ekranlı kutu sayesinde kullanıcılar, eşleştirilen telefondaki kulaklık uygulamasını açmak zorunda kalmadan birçok ayarı direkt şarj kutusu üzerinden ayarlayabilecek ve değiştirebilecek. Ayrıca doğrudan kılıf ekranından başka bir cihaza geçiş yapmak da mümkün olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.