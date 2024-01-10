Tam Boyutta Gör Samsung, OLED ekranla donatılmış yenilikçi bir Galaxy Buds kutusu tanıttı. Yeni ürünün prototipi TV'ler, monitörler, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi cihazlara yönelik birçok farklı OLED ekran türünü sergilendiği CES 2024 fuarında ortaya çıktı.

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Earbuds OLED Case olarak adlandırılan Galaxy Buds kulaklık kutusu, tamamen işlevsel bir ekrana sahip. Söz konusu yuvarlak OLED panel, kulaklık ve kutu şarj seviyesi, ses modları ve aktif gürültü engelleme (ANC) durumu gibi çeşitli bilgileri görüntüleyebiliyor.

Oldukça kullanışlı

OLED ekranlı kutu sayesinde kullanıcılar, eşleştirilen telefondaki kulaklık uygulamasını açmak zorunda kalmadan birçok ayarı direkt şarj kutusu üzerinden ayarlayabilecek ve değiştirebilecek. Ayrıca doğrudan kılıf ekranından başka bir cihaza geçiş yapmak da mümkün olacak.

Tam Boyutta Gör Şimdilik bu ürün sadece konsept aşamasında. Prototipi sergilenen Earbuds OLED Case'in seri üretimi hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak JBL'in aynı fuardaki standı, bu tip ekranlı şarj kutularının gelecekte yaygın hale geleceğini gösteriyor.

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Samsung'un OLED ekranlı Galaxy Buds kutusu görücüye çıktı