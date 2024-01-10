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    Samsung'un OLED ekranlı Galaxy Buds kutusu görücüye çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, devam eden CES 2024 fuarında birçok yeni OLED ekran türü tanıttı. Şirket ayrıca OLED ekrana sahip ilgi çekici bir Galaxy Buds şarj kutusu sergiledi.
    Samsung'un OLED ekranlı Galaxy Buds kutusu görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, OLED ekranla donatılmış yenilikçi bir Galaxy Buds kutusu tanıttı. Yeni ürünün prototipi TV'ler, monitörler, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi cihazlara yönelik birçok farklı OLED ekran türünü sergilendiği CES 2024 fuarında ortaya çıktı.

    Earbuds OLED Case olarak adlandırılan Galaxy Buds kulaklık kutusu, tamamen işlevsel bir ekrana sahip. Söz konusu yuvarlak OLED panel, kulaklık ve kutu şarj seviyesi, ses modları ve aktif gürültü engelleme (ANC) durumu gibi çeşitli bilgileri görüntüleyebiliyor.

    Oldukça kullanışlı

    OLED ekranlı kutu sayesinde kullanıcılar, eşleştirilen telefondaki kulaklık uygulamasını açmak zorunda kalmadan birçok ayarı direkt şarj kutusu üzerinden ayarlayabilecek ve değiştirebilecek. Ayrıca doğrudan kılıf ekranından başka bir cihaza geçiş yapmak da mümkün olacak.

    Samsung'un OLED ekranlı Galaxy Buds kutusu görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Şimdilik bu ürün sadece konsept aşamasında. Prototipi sergilenen Earbuds OLED Case'in seri üretimi hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak JBL'in aynı fuardaki standı, bu tip ekranlı şarj kutularının gelecekte yaygın hale geleceğini gösteriyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 10 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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