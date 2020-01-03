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    Samsung tarafından desteklenen yeni nesil "sanal dokunuş" teknolojisi Vtouch tanıtıldı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un da desteklediği Vtouch adlı sanal dokunuş girişimi tanıtıldı. Vtouch, nesnelere dokunmadan etkileşime girmenizi ve onları yönetmenizi sağlıyor.
    2 hf.
    2,7b
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    12
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung tarafından desteklenen yeni nesil
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    Teknoloji devi Samsung, teknoloji alanındaki birçok girişime finansal destek sağlıyor ve bunlardan birisi de yeni tanıtılan ve sanal dokunuş teknolojisi olarak isimlendirilmiş Vtouch.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin yeni akıllı saati Mi Watch Color'ın fiyatı açıklandı"

    Birçok elektronik cihazda kullanılabilecek

    Günümüzde, nesnelerle iletişime geçmek için kullanılan en yaygın yöntemleri, dokunmatik ekran kullanımı, fare veya klavye ile etkileşim olarak sıralayabiliriz. Ancak bu yöntemler engelli veya çocuk kullanıcılar için zor olabilir. Yeni tanıtılan Vtouch teknolojisi ise nesnelerle fiziksel temasa gerek kalmadan etkileşime girilebilmesini sağlıyor.

    Gözünüz ve parmağınızı aynı hizaya getirerek, nesnelere sanal dokunuşlar gerçekleştirdiğiniz Vtouch, göz ve parmakların hareketlerini analiz etmek için derin öğrenme teknolojileri kullanıyor. Bu sezgisel teknoloji, yalnızca kamera ve işlemci gerektirdiği için, televizyonlar, tabletler, arabalar, IoT ve birçok cihazda kullanılabilmesi mümkün olacak. Seri üretim için çok pahalı olan bu teknolojinin, geliştiriciler yardımıyla fiyatının düşürüldüğü ve kullanıcılara daha ucuz fiyatlarla ulaşacağı da özellikle dikkat çekilen noktalardan biri.



    https://news.samsung.com/global/how-c-lab-is-preparing-for-a-future-full-of-potential-part-2-c-lab-outside?utm_source=ixbtcom Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    nick bırakmamışsınız lan 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    2 yıllık telefonuna güncelleme veremeyen şirket gitsin kumda oynasın. yaptıkları hiçbir şey güven vermiyor.
    Yanıtla +7
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    Start Again 2 hf.
    Samsung Galaxy S4'de de buna benzer teknoloji vardı ama kimse kullanmadı. Bazı inovasyonlar yanlış zamanda çıkıyor. Motorola Atrix misal parmak okuyucuya sahip ilk akıllı telefondu. Kimse ilgi göstermedi. iPhone yapınca endüstri standartına dönüştü.
    Samsung Galaxy S4'de de buna benzer teknoloji vardı ama kimse kullanmadı. Bazı inovasyonlar yanlış zamanda çıkıyor. Motorola Atrix misal parmak okuyucuya sahip...
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    Yanıtla +6
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    tanks55 2 hf.
    Biz ortadoğuda neler yaşıyoruz adamlar asyada nelerle uğraşıyor görün Bi tarafta savaş kan rant bir tarafta sürekli üretim fikir gelişim
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    CODEYOKO 2 hf. yeni yorumcu
    tr.link/...
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    Uzumaki D Kurosaki. 2 hf. MaDMaxiBo
    Bizim akıllı tahtada da var o
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    burakdc 2 hf.
    6-7 sene oncekı ust serılerde bu ozellık zaten vardı sonra kameraların kalkmasıyla kaldırdılar sımdı harıcı cıhazlarıda kontrol edecak sekılde guncelleyıp koymuslar eskıden f 8000 modelı tv de angry bırds oynardım suanda da halı hazırda salonda duran hu 8500 modelı chazımıda el hareketlerı ıle kontrol edebılıyorum bu zaten var olan bır teknolojı yenı olan bısey degıl sadace bırazdaha akıllanmıs olan bıten o
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    tiestoly 2 hf.
    Tövbe estağfurullah
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    susesa 2 hf.
    Şuraya notumu bırakayım...
    Aptal sesli asistanlar değil.... geleceğin teknolojisi bu
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    borukuzen 2 hf.
    Bu teknoloji ile klasik kumandalardan belirli oranda kurtulabileceğimizi düşünüyorum.
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    MaDMaxiBo 2 hf.
    Xiaomi bunu gizli olarak deniyor olabilir, Mi 9 Lite kullanıyoruz, bazen sanki parmak ekrana değmeden işlem yapıyor, bunu birkaç kullanıcı daha söyledi
    2 Yanıt Yanıtla
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    burakdc 2 hf. MaDMaxiBo
    bahsettıgınız teknolojıyı note 3 ten berı samsung kullanıyor parmak ekrana degemeden eskı fırmware ıle ekran kılıdı bıle acılabılıyordu sonra fırm ware guncellemesıyle kalktı o ozellık.
    1 Yanıt Yanıtla
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    nick bırakmamışsınız lan 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    2 yıllık telefonuna güncelleme veremeyen şirket gitsin kumda oynasın. yaptıkları hiçbir şey güven vermiyor.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Start Again 2 hf.
    Samsung Galaxy S4'de de buna benzer teknoloji vardı ama kimse kullanmadı. Bazı inovasyonlar yanlış zamanda çıkıyor. Motorola Atrix misal parmak okuyucuya sahip ilk akıllı telefondu. Kimse ilgi göstermedi. iPhone yapınca endüstri standartına dönüştü.
    Yanıtla +6
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    2668 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    vtouch, samsung ve
    5 etiket daha derin öğrenme sanal dokunuş Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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