Samsung tarafından desteklenen yeni nesil "sanal dokunuş" teknolojisi Vtouch tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Teknoloji devi Samsung, teknoloji alanındaki birçok girişime finansal destek sağlıyor ve bunlardan birisi de yeni tanıtılan ve sanal dokunuş teknolojisi olarak isimlendirilmiş Vtouch.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin yeni akıllı saati Mi Watch Color'ın fiyatı açıklandı"

Birçok elektronik cihazda kullanılabilecek

Günümüzde, nesnelerle iletişime geçmek için kullanılan en yaygın yöntemleri, dokunmatik ekran kullanımı, fare veya klavye ile etkileşim olarak sıralayabiliriz. Ancak bu yöntemler engelli veya çocuk kullanıcılar için zor olabilir. Yeni tanıtılan Vtouch teknolojisi ise nesnelerle fiziksel temasa gerek kalmadan etkileşime girilebilmesini sağlıyor.



Gözünüz ve parmağınızı aynı hizaya getirerek, nesnelere sanal dokunuşlar gerçekleştirdiğiniz Vtouch, göz ve parmakların hareketlerini analiz etmek için derin öğrenme teknolojileri kullanıyor. Bu sezgisel teknoloji, yalnızca kamera ve işlemci gerektirdiği için, televizyonlar, tabletler, arabalar, IoT ve birçok cihazda kullanılabilmesi mümkün olacak. Seri üretim için çok pahalı olan bu teknolojinin, geliştiriciler yardımıyla fiyatının düşürüldüğü ve kullanıcılara daha ucuz fiyatlarla ulaşacağı da özellikle dikkat çekilen noktalardan biri.

https://news.samsung.com/global/how-c-lab-is-preparing-for-a-future-full-of-potential-part-2-c-lab-outside?utm_source=ixbtcom

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.