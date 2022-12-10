Samsung Galaxy F04s, Geekbench'te ortaya çıktı

İşte Samsung Galaxy F04s hakkında bilinenler:
SM-E045F/DS model numaralı Samsung Galaxy F04s, bütçeye uygun bir Android akıllı telefon olacak. PowerVR Rogue GE8320 GPU'lu bir Helio P35 (MT6765V/CB) yonga setine sahip olması beklenen cihazın ayrıca 3GB RAM'e sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım