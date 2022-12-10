Samsung Galaxy F04s, Geekbench'te ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy F04s'in yeni bir bütçe akıllı telefon olması bekleniyor ve muhtemelen Samsung'un F serisindeki en uygun fiyatlı ürünü olacak. Şirket, telefonun lansman tarihi hakkında resmi bir açıklama yapmasa da cihazın birçok sertifika sitesinde görünütlenmesi, lansmanın yakın olduğunu gösteriyor.

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İşte Samsung Galaxy F04s hakkında bilinenler:

SM-E045F/DS model numaralı Samsung Galaxy F04s, bütçeye uygun bir Android akıllı telefon olacak. PowerVR Rogue GE8320 GPU'lu bir Helio P35 (MT6765V/CB) yonga setine sahip olması beklenen cihazın ayrıca 3GB RAM'e sahip olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör 2.4GHz tek bantlı Wi-Fi'yi destekleyecek cihaz, Geekbench'te tek çekirdek testinde 163 skorunu elde ederken çok çekirdek testinde 944 skoruyla karşımıza çıkmakta. 128 GB dahili depolama ile birlikte 3 GB / 4 GB RAM seçenekleriyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, kutudan Android 12 ile çıkabilir.

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