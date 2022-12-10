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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy F04s, Geekbench'te ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde Wi-Fi Alliance ve  BIS sertifika sitesinde ortaya çıkan Samsung Galaxy F04s, Geekbench'te listelendi. İşte Helio P35 SoC'den güç alması beklenen cihazın detayları:
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    Samsung Galaxy F04s, Geekbench'te ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy F04s'in yeni bir bütçe akıllı telefon olması bekleniyor ve muhtemelen Samsung'un F serisindeki en uygun fiyatlı ürünü olacak. Şirket, telefonun lansman tarihi hakkında resmi bir açıklama yapmasa da cihazın birçok sertifika sitesinde görünütlenmesi, lansmanın yakın olduğunu gösteriyor.

    İşte Samsung Galaxy F04s hakkında bilinenler:

    SM-E045F/DS model numaralı Samsung Galaxy F04s, bütçeye uygun bir Android akıllı telefon olacak. PowerVR Rogue GE8320 GPU'lu bir Helio P35 (MT6765V/CB) yonga setine sahip olması beklenen cihazın ayrıca 3GB RAM'e sahip olması bekleniyor. 

    Samsung Galaxy F04s, Geekbench'te ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    2.4GHz tek bantlı Wi-Fi'yi destekleyecek cihaz, Geekbench'te tek çekirdek testinde 163 skorunu elde ederken çok çekirdek testinde 944 skoruyla karşımıza çıkmakta. 128 GB dahili depolama ile birlikte 3 GB / 4 GB RAM seçenekleriyle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, kutudan Android 12 ile çıkabilir.
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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