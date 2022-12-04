Vivo X90 Pro+ kamerasıyla iPhone 14 Pro'yu solladı

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Vivo X90 Pro+ kamera özellikleriyle oldukça iddialı bir çıkış yaptı. Bu haberimizde ise sizle için iPhone 14 Pro ile Vivo X90 Pro+'ın kamera performansını karşılaştırdık.