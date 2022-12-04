Vivo X90 Pro+ kamerasıyla iPhone 14 Pro'yu solladı

Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Vivo X90 serisinin ilk karşılaştırmaları ortaya çıkıyor. Yakın bir zamanda ise
Phone Arena, Vivo X90 Pro+ ve iPhone 14 Pro'nun kamera performansını karşılaştırdı. Karşılaştırma sonuçları ise oldukça dikkat çekti.
MediaTek Dimensity 9200'den güç alan Vivo X90 Pro+'ta 512 GB'a kadar UFS 4.0 dahili depolama bulunmakta. 6,78 inç AMOLED ekrana sahip cihaz, 120W hızlı şarj destekli 4.870mAh bataryaya sahip. Vivo X90 Pro+ kamera özellikleri:
Ana lens - 50,3 MP, f/1,8, 23 mm (geniş), 1,0" tipi, 1,6µm, Çift Piksel PDAF, Lazer AF, OIS
Periskop yakınlaştırma lensi - 64 MP, f/3.5, 90mm, 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3.5x optik yakınlaştırma
Telefoto/Portre lensi - 50 MP, f/1.6, 50mm, 1/2.4", 0.7µm, AF yok, 2x optik zoom, OIS
Ultra geniş açılı lens - 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚, 1/2.0", 0.8µm, AF
Vivo X90 Pro+'ın kamerası iPhone 14 Pro'ya karşı
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Yukarıdaki karşılaştırmalı görselde iPhone 14 Pro, güneş etrafında pozlamayı aşırı kaçırmış. Ayrıca çimler ve ağaçlar gibi ufak detaylar ise aşırı keskinleştirilmiş. Ancak Vivo X90 Pro+ ile çekilmiş görselde daha gerçekçi renk tonları elde edilmiş. Ayrıca oldukça iyi bir şekilde uygulanmış HDR ve daha gerçekçi detayları görmek mümkün.
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Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere iPhone 14 Pro, yine güneş etrafında pozlamayı aşırı kaçırırken, dağ çevresindeki gölgelendirme detayları görmemizi engelliyor. Ancak Vivo X90 Pro+'ın doğru uygulanmış yapay zekası, görseldeki dağın detayları gibi detayları daha net görmemizi sağlıyor.
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Parlamayı azaltmak için
Zeiss T* kaplaması kullanan Vivo X90 Pro+, karşılaştırmalı resimlerde bir adım daha önde görünüyor. Gece modunda çekilen fotoğraflarda iPhone 14 Pro, siyah bölümlerde daha gerçekçi renkler sunarken Vivo X90 Pro+ ise daha iyi detaylar sunuyor.
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