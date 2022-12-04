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    Vivo X90 Pro+ kamerasıyla iPhone 14 Pro'yu solladı

    Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Vivo X90 Pro+ kamera özellikleriyle oldukça iddialı bir çıkış yaptı. Bu haberimizde ise sizle için iPhone 14 Pro ile Vivo X90 Pro+'ın kamera performansını karşılaştırdık.
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    Vivo X90 Pro Plus kamerasıyla rakiplerini solladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Vivo X90 serisinin ilk karşılaştırmaları ortaya çıkıyor. Yakın bir zamanda ise Phone Arena, Vivo X90 Pro+ ve iPhone 14 Pro'nun kamera performansını karşılaştırdı. Karşılaştırma sonuçları ise oldukça dikkat çekti.

    MediaTek Dimensity 9200'den güç alan Vivo X90 Pro+'ta 512 GB'a kadar UFS 4.0 dahili depolama bulunmakta. 6,78 inç AMOLED ekrana sahip cihaz, 120W hızlı şarj destekli 4.870mAh bataryaya sahip. 

    Vivo X90 Pro+ kamera özellikleri:

    • Ana lens - 50,3 MP, f/1,8, 23 mm (geniş), 1,0" tipi, 1,6µm, Çift Piksel PDAF, Lazer AF, OIS
    • Periskop yakınlaştırma lensi - 64 MP, f/3.5, 90mm, 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3.5x optik yakınlaştırma
    • Telefoto/Portre lensi - 50 MP, f/1.6, 50mm, 1/2.4", 0.7µm, AF yok, 2x optik zoom, OIS
    • Ultra geniş açılı lens - 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚, 1/2.0", 0.8µm, AF

    Vivo X90 Pro+'ın kamerası iPhone 14 Pro'ya karşı

    Vivo X90 Pro Plus kamerasıyla rakiplerini solladı Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki karşılaştırmalı görselde iPhone 14 Pro, güneş etrafında pozlamayı aşırı kaçırmış. Ayrıca çimler ve ağaçlar gibi ufak detaylar ise aşırı keskinleştirilmiş. Ancak Vivo X90 Pro+ ile çekilmiş görselde daha gerçekçi renk tonları elde edilmiş. Ayrıca oldukça iyi bir şekilde uygulanmış HDR ve daha gerçekçi detayları görmek mümkün.
    Vivo X90 Pro Plus kamerasıyla rakiplerini solladı Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere iPhone 14 Pro, yine güneş etrafında pozlamayı aşırı kaçırırken, dağ çevresindeki gölgelendirme detayları görmemizi engelliyor. Ancak Vivo X90 Pro+'ın doğru uygulanmış yapay zekası, görseldeki dağın detayları gibi detayları daha net görmemizi sağlıyor. 

    Vivo X90 Pro Plus kamerasıyla rakiplerini solladı Tam Boyutta Gör

    Parlamayı azaltmak için Zeiss T* kaplaması kullanan Vivo X90 Pro+, karşılaştırmalı resimlerde bir adım daha önde görünüyor. Gece modunda çekilen fotoğraflarda  iPhone 14 Pro, siyah bölümlerde daha gerçekçi renkler sunarken Vivo X90 Pro+ ise daha iyi detaylar sunuyor.

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