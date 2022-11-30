Samsung Galaxy M54 Geekbench’te görüldü: Hangi işlemci ile gelecek?

Galaxy S ve Z serisi ile üst düzey Android pazarında başarılı bir yer tutan Samsung, orta seviye akıllı telefonları ile de dikkat çekiyor. 2023 yılında firmanın sevilen orta seviye serisi olan Galaxy M’e eklenecek yeni model Geekbench’te ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A14'ün basın görselleri sızdırıldı 15 sa. önce eklendi

Exynos işlemci ile gelecek

Ünlü cihaz performans ve test metrik uygulaması Geekbench’in veri tabanından gelen bilgiler Galaxy M54 5G’yi gözler önüne seriyor. SM-M546B model numarasına sahip olacak cihaz, geçtiğimiz yıllarda kullanılan Snapdragon ve MediaTek işlemcili modellerin aksine henüz tanıtılmamış bir Exynos işlemcisinden gücünü alacak. Bu işlemcinin Galaxy A54 modelinde de kullanılacak olan Exynos 1380 olması bekleniyor. Skorlara göre cihazın CPU tarafında Snapdragon 855 ve Snapdragon 778 civarı bir performans sunması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Bu işlemci dışında 8GB RAM’den gücünü alacak olan Galaxy M54, muhtemelen 2023’ün ilkbahar döneminde tanıtılacak. Cihaz, muhtemelen Galaxy S23 ile birlikte tanıtılacak olan Android 13 tabanlı One UI 5.1 işletim sistemine sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.