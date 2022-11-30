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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy M54 Geekbench’te görüldü: Hangi işlemci ile gelecek?

    2023’ün başlarında Galaxy S23 serisini tanıtacak olan Samsung, daha sonra orta seviye cihazlarını güncellemeye başlayacak. Bu ürünlerden biri olacak Galaxy M54’ün Geekbench puanı ortaya çıktı.
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    Samsung Galaxy M54'ün geekbench puanı belli oldu Tam Boyutta Gör

    Galaxy S ve Z serisi ile üst düzey Android pazarında başarılı bir yer tutan Samsung, orta seviye akıllı telefonları ile de dikkat çekiyor. 2023 yılında firmanın sevilen orta seviye serisi olan Galaxy M’e eklenecek yeni model Geekbench’te ortaya çıktı.

    Exynos işlemci ile gelecek

    Ünlü cihaz performans ve test metrik uygulaması Geekbench’in veri tabanından gelen bilgiler Galaxy M54 5G’yi gözler önüne seriyor. SM-M546B model numarasına sahip olacak cihaz, geçtiğimiz yıllarda kullanılan Snapdragon ve MediaTek işlemcili modellerin aksine henüz tanıtılmamış bir Exynos işlemcisinden gücünü alacak. Bu işlemcinin Galaxy A54 modelinde de kullanılacak olan Exynos 1380 olması bekleniyor. Skorlara göre cihazın CPU tarafında Snapdragon 855 ve Snapdragon 778 civarı bir performans sunması bekleniyor.

    Samsung Galaxy M54'ün geekbench puanı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bu işlemci dışında 8GB RAM’den gücünü alacak olan Galaxy M54, muhtemelen 2023’ün ilkbahar döneminde tanıtılacak. Cihaz, muhtemelen Galaxy S23 ile birlikte tanıtılacak olan Android 13 tabanlı One UI 5.1 işletim sistemine sahip olacak.
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    Mohi 9 saat önce

    maaşallah

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    gun 16 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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