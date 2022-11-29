Samsung Galaxy A14'ün basın görselleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Galaxy A13 5G'yi tanıtan Samsung, Galaxy A14'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Çeşitli sertifika sitelerinde ortaya çıkan telefonun kılıf resimleri, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise Galaxy A14'ün basın görselleri ortaya çıktı.

GadgetGang ile işbirliği içinde tipster Evan Blass tarafından hazırlanan rapor, Galaxy A14'ün basın görsellerini ortaya çıkardı. Paylaşılan basın görsellerine göreyse cihaz, Galaxy A13'te bulunan dörtlü arka kamera kurulumu yerine üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek.

Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus FCC'nin sitesinde listelendi 12 sa. önce eklendi

İşte Samsung Galaxy A14 hakkında bilinenler:

Galaxy A14 5G, iki adet 2,4 GHz performans, altı adet 2 GHz güç tasarrufu çekirdeği ve ARM Mali-G68 grafik birimi ile donatılan Exynos 1330 yonga setinden güç alacak. 50 MP birincil arka kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihaz,13 MP özçekim kamerasıyla gelecek. 4GB RAM ile piyasaya sürüleceği tahmin edilen Samsung Galaxy A14'ün 5.000 mAh batarya ile kutudan çıkması oldukça muhtemel.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A14, Infinity-U şeklinde 6.8 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğe sahip bir LCD panel ile gelebilir. Sızdırılan resimlere göre telefonun sağ çerçevesinde ses seviyesi düğmesi ve parmak izi tarayıcısı olarak da kullanılabilen bir güç düğmesi bulunurken, sol çerçevede ise SIM kart yuvası yer almakta. Altta ise 3,5 mm kulaklık jakı, mikrofon ve hoparlör ızgarası ile çevrili USB-C bağlantı noktası bulunmakta.

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