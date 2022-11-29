Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A14'ün basın görselleri sızdırıldı

    Exynos 1330 yonga setinden güç alması beklenen Samsung Galaxy A14'ün yakın zamanda basın görselleri ortaya çıktı. İşte üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek cihazın detayları:
    Oy Ver
    Samsung Galaxy A14'ün basın görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Galaxy A13 5G'yi tanıtan Samsung, Galaxy A14'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Çeşitli sertifika sitelerinde ortaya çıkan telefonun kılıf resimleri, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise Galaxy A14'ün basın görselleri ortaya çıktı.

    GadgetGang ile işbirliği içinde tipster Evan Blass tarafından hazırlanan rapor, Galaxy A14'ün basın görsellerini ortaya çıkardı. Paylaşılan basın görsellerine göreyse cihaz, Galaxy A13'te bulunan dörtlü arka kamera kurulumu yerine üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek.

    İşte Samsung Galaxy A14 hakkında bilinenler:

    Galaxy A14 5G, iki adet 2,4 GHz performans, altı adet 2 GHz güç tasarrufu çekirdeği ve ARM Mali-G68 grafik birimi ile donatılan Exynos 1330 yonga setinden güç alacak. 50 MP birincil arka kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihaz,13 MP özçekim kamerasıyla gelecek. 4GB RAM ile piyasaya sürüleceği tahmin edilen Samsung Galaxy A14'ün 5.000 mAh batarya ile kutudan çıkması oldukça muhtemel. 

    Samsung Galaxy A14'ün basın görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A14, Infinity-U şeklinde 6.8 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğe sahip bir LCD panel ile gelebilir. Sızdırılan resimlere göre telefonun sağ çerçevesinde ses seviyesi düğmesi ve parmak izi tarayıcısı olarak da kullanılabilen bir güç düğmesi bulunurken, sol çerçevede ise SIM kart yuvası yer almakta. Altta ise 3,5 mm kulaklık jakı, mikrofon ve hoparlör ızgarası ile çevrili USB-C bağlantı noktası bulunmakta.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    Profil resmi
    gun 2 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

    Profil resmi
    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız