Samsung Galaxy A14'ün basın görselleri sızdırıldı

GadgetGang ile işbirliği içinde tipster Evan Blass tarafından hazırlanan rapor, Galaxy A14'ün basın görsellerini ortaya çıkardı. Paylaşılan basın görsellerine göreyse cihaz, Galaxy A13'te bulunan dörtlü arka kamera kurulumu yerine üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek.
İşte Samsung Galaxy A14 hakkında bilinenler:
Galaxy A14 5G, iki adet 2,4 GHz performans, altı adet 2 GHz güç tasarrufu çekirdeği ve ARM Mali-G68 grafik birimi ile donatılan Exynos 1330 yonga setinden güç alacak. 50 MP birincil arka kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihaz,13 MP özçekim kamerasıyla gelecek. 4GB RAM ile piyasaya sürüleceği tahmin edilen Samsung Galaxy A14'ün 5.000 mAh batarya ile kutudan çıkması oldukça muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam