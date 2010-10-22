Samsung Galaxy Player YP-G50'nin tanıtım videosu yayınlandı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Samsung'un Galaxy serisi altında ürettiği medya oynatıcısı Galaxy Player YP-G50'nin tanıtım videosu yayınlandı.
Samsung'un Android 2.1 işletim sistemine yer verdiği medya oynatıcıda 3.2 inç boyutunda ekrana, 2 mp çözünürlükte kameraya, WiFi, DLNA desteğine, 8 GB ve 16 GB'lık farklı kapasitelere, microSD kart girişine, GPS desteğine, FM radyoya ve Divx desteğine sahip olarak üretildi.
Samsung'un fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz bilgilendirme yapmadığı Android işletim sistemli medya oynatıcısı Galaxy Player YP-G50'nin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
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Örnek olarak iphone gibi bir telefonun wifi, gps, oyun gibi özellikleri yoğun kullanıldığı zaman telefon görüşmesi yapmaya batarya kalmıyor:)
Bu sebeplerden ipod touch ve samsung galaxy player tarzı ürünleri, standart bir telefonla tercih etmek yapılacak en doğru şey bana göre.