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Medya Oynatıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Player YP-G50'nin tanıtım videosu yayınlandı

Samsung'un Android işletim sistemli medya oynatıcısı Galaxy Player YP-G50'nin tanıtım videosu yayınlandı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Medya Oynatıcılar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung'un Galaxy serisi altında ürettiği medya oynatıcısı Galaxy Player YP-G50'nin tanıtım videosu yayınlandı.

Samsung'un Android 2.1 işletim sistemine yer verdiği medya oynatıcıda 3.2 inç boyutunda ekrana, 2 mp çözünürlükte kameraya, WiFi, DLNA desteğine, 8 GB ve 16 GB'lık farklı kapasitelere, microSD kart girişine, GPS desteğine, FM radyoya ve Divx desteğine sahip olarak üretildi.

Samsung'un fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz bilgilendirme yapmadığı Android işletim sistemli medya oynatıcısı Galaxy Player YP-G50'nin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

 


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dinidar 8 yıl
bu ürünün türkiyede satışı yapılmıyormu hiç bir yerde bulamıyorum.daha yeni fark ettim bu cihazı. bilen gören varsa...
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78erhan78 9 yıl
aa konu varmış bak görmeden açtım bende
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dmxerkan 9 yıl
Malum akıllı telefonların batarya süreleri kısıtlı. Fiyatlarıda ipod touch gibi telefon özelliği olmayan ürünlere göre çok daha pahalı.
Örnek olarak iphone gibi bir telefonun wifi, gps, oyun gibi özellikleri yoğun kullanıldığı zaman telefon görüşmesi yapmaya batarya kalmıyor:)
Bu sebeplerden ipod touch ve samsung galaxy player tarzı ürünleri, standart bir telefonla tercih etmek yapılacak en doğru şey bana göre.
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Batuist 9 yıl
cihazın bir tek telefon özelliği yok.. bari onuda yapında tam olsun.. insanlar şimdi bununla birlikte neden ikinici bir ayrı telefon taşısınlar ki??? ki hepsini yapabilen telefonlar varken..
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bwhiteshark 9 yıl
Hepsini yapabilecek bir telefon varken medya oynatıcı niye alalım?
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