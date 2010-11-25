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Samsung Galaxy Tab ön inceleme

8 yıl
192,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu gün gerçekleştirilen lansmanda Turkcell tarafından satışına başlanacağı açıklanan Samsung'un son nesil tableti Galaxy Tab, Vodafone kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.

Samsung Galaxy Tab'ı sizler için inceledik. Bugün gerçekleştirilen lansmanda Turkcell tarafından satışına başlanacağı açıklanan Samsung'un son nesil tableti Galaxy Tab, Vodafone kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.

iPad dışında bir alternatif arıyor veya Android'in Tablet bilgisayarlarda neler yapabileceğini görmek istiyorsanız bu video tam size göre.




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Sessiz@Saglıkcı 7 yıl
Samsung kesınlıkle alınmaz. samsung sattıgı cıhazların arkasında durmuyor..işgence cektırıyor bır arızada..
1 Yanıt Yanıtla
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Uluç. 7 yıl Sessiz@Saglıkcı
Sessiz@Saglıkcı

Samsung kesınlıkle alınmaz. samsung sattıgı cıhazların arkasında durmuyor..işgence cektırıyor bır arızada..


Sanane arkadaşım alan memnun satan memnun.
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DH Misafiri 7 yıl
Cihaz şuan 940 lira almalımıyım diye düşünüyorumm. Bilen biri varsa yardım etsin..
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DH Misafiri 7 yıl
2 aydır kullanıyorum çok memnumum. kamerası güzel, GPS var, istediğim her işlemi yapıyorum, HD oyunlar açıyor, videosu süper, konusma süresi şarjı yeterli daha ne istenir ki
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alamo 7 yıl
arkadaşlar acaba w7,vista yada xp tablet edition ile deneyen var mı bu makineyi.Çok güzele benziyo ama ben indirmelerde kullanmak için arıyorum,antivirüs falanda kullanıcam ondan varsa kullanan bi yardımcı olabilir mi,acaba nasıl performansı
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djoekaeff 8 yıl
merhaba ben dün ürünü incelmek için b.caddesi ne inmiştim biraz inceledekten sonra almaya karar verdim 2 gündür elimden düşürmedim harika bişey
-kaanustr saolsun linklerde verdiği uygulamaları falan hepsini yükledim özellikle söyleye bilirim internetine hayran kaldım konuda çok bahsedilmişti takılmalar vs diye daha 3G denemedim ama wi-fi de performansı göz alıcı dokunmatik hassasiyetinde olsun sayfaların açılmasında olsun hiçbir sorun daha görmedim benim evdeki internetim 8 mbps aklından geçiren fakat şüpheleri olan arkadaşlar varsa tavsiye edebilirim kesinlikle alsın
-oyunlar bilindik oyunlar olabilir ama bu ekranda bu kadar canlı renklerde oynamak ayrı bir keyif
-video performansı ise kesinlikle 1080p video yükleyin bi deneyin :)
-gps i için söyle söyleyebilirim omnia i900 kullanıyordum evin içinde açtığımda gps e bağlanacakta bulucakta vs ama galaxs de herhangi bi sorun yok saniyeler içinde yerinizi tspit ediyor
-android işletim sistemi ilk defa kullanıyorum 2 günlük denememde kullanıslı ve hızlı olduğunu gördüm
-taşıma olayınada gelince bu akşam kadıköye maca giderken çeketimin cebine koydum macta çok hareketli biri değilim ama hiç hisstmedim cihazı
almak isteyen arkadaşlar için söylüyorum imkanınız varsa test edin yorumlar fazla kafanızı karıstırmasın çünkü burdaki yorumlara bakınca yanlış cihazmı aldım diye düşünüyorum
tabi benimde küçük bir eleştirim olcak bukadar özellikli donanımlı bi cihaz yapmısınız çokta iyi bi paraya satıyorsunuz 5mp kamera falan koysaydınız bari kamerası diğer çoğu telefondan üstün değil
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djoekaeff 8 yıl
merhaba ben dün ürünü incelmek için b.caddesi ne inmiştim biraz inceledekten sonra almaya karar verdim 2 gündür elimden düşürmedim harika bişey
-kaanustr saolsun linklerde verdiği uygulamaları falan hepsini yükledim özellikle söyleye bilirim internetine hayran kaldım konuda çok bahsedilmişti takılmalar vs diye daha 3G denemedim ama wi-fi de performansı göz alıcı dokunmatik hassasiyetinde olsun sayfaların açılmasında olsun hiçbir sorun daha görmedim benim evdeki internetim 8 mbps aklından geçiren fakat şüpheleri olan arkadaşlar varsa tavsiye edebilirim kesinlikle alsın
-oyunlar bilindik oyunlar olabilir ama bu ekranda bu kadar canlı renklerde oynamak ayrı bir keyif
-video performansı ise kesinlikle 1080p video yükleyin bi deneyin :)
-gps i için söyle söyleyebilirim omnia i900 kullanıyordum evin içinde açtığımda gps e bağlanacakta bulucakta vs ama galaxs de herhangi bi sorun yok saniyeler içinde yerinizi tspit ediyor
-android işletim sistemi ilk defa kullanıyorum 2 günlük denememde kullanıslı ve hızlı olduğunu gördüm
-taşıma olayınada gelince bu akşam kadıköye maca giderken çeketimin cebine koydum macta çok hareketli biri değilim ama hiç hisstmedim cihazı
almak isteyen arkadaşlar için söylüyorum imkanınız varsa test edin yorumlar fazla kafanızı karıstırmasın çünkü burdaki yorumlara bakınca yanlış cihazmı aldım diye düşünüyorum
tabi benimde küçük bir eleştirim olcak bukadar özellikli donanımlı bi cihaz yapmısınız çokta iyi bi paraya satıyorsunuz 5mp kamera falan koysaydınız bari kamerası diğer çoğu telefondan üstün değil
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Awacs 8 yıl
Araç sarjı ičin tek aradığı şey 2A'lik bir kaynağınız olması.
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kaanustr 8 yıl
Dostum disardayim doner dönmez yardımcı olacağım ama korkma birck olmaz bana özelden tel no ve mail adresini yollarmisin
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atlantis. 8 yıl
Posta kutuna gönderdim,sagol
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ufoufo 8 yıl
Arkadaslar iPad ile Samsung tab arasında kaldım
Sizce neden Samsung tab alıp iPad almamam veya iPad alıp Samsung tab almamam gerekir
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County 8 yıl
Kaanustr üstadım size bir sorum var.
İndirdiğim uygulamalar dahili belleğe kuruluyor.16gblik sd kart taktım.Harici belleğe nasıl uygulama kurarım?
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atlantis. 8 yıl
Çünkü İpadı en fazla bir hafta taşıyacaksın sonra evde bırakacaksın mecburen,ben tabı bile bazen üşeniyorum yanıma almaya,bugun orijinal kılıf geldi tanıdık TİM e ısmarlamıştım,şimdi daha çok taşınabilir oldu,kılıf kapağını ters çevirince Tap kılıf içinde yatay şekilde kapağın ustunde 3 değişik acı ile dik duruyor,kesinlikle alınmalı,kılıfsız elde çok abes duruyor,bluetooth kulaklıkla titreşim var tab çaldığında kulaklık da titriyor tabın kılıfını kaldırıp gelen aramaya bakıyorum ve cevaplıyorum, 3.2 mp kamera da gerçekten fena değil
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lapya 8 yıl
ipad tab karsilastirmasinin sozle yapilmasina karsiyim. iste adamlar yapmis. karari siz verin, ben browserda oyle takilma falan gormuyorum. aksine inceleyen elemanin hatasi, tab youtube videolari flash olarak yukledigi icin biraz gec aciliyor gibi geldi bana...





youtube.com/...
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djoekaeff 8 yıl
ben bu ürüne sahip değilim fakat merak ettiğim için inceliyorum bence bu ön inceleme çok abartılmıs inceleme nekadar negatif anlatılacaksa öyle anlatılmıs ve nerdeyse beklediğimiz gibi ipad in eline su dökemez denilmediği kalmıs ve (kendi adıma konusmam gerekirse)bir bilg. parcası alırken bile incelemesini tavsiyesini merakla beklediğim mesut çevik bile negatif yönlerini çok ön plana almıs örneğin ipad incelemesinde flash desteği yok zaten buna gerekte kalmıyor benzeri birşey söylenirken galaxy de var ama işte :)
ve sonra yorumlara bakınca ipad kullanıcı ve beğenenlerinin bi savunma halindeymiş gibi yorumlarını okudum galaxy alıp kullananlara ve hatta alıcaklara yardımcı olmak için video inceleme bile yayınlayan arkadaşların söyledikleride ise sürekli pozitif seyler kafam çok karıstı doğrusu
benim bu üründen merak ettiklerim
-internete sorunsuz heryerden bağlanabilirmiyim
-laptop taşımak her zaman kolay olmuyor bu cihazla maillerime facebook hesabıma yürürken dahi rahatlıkla bakabilirmiyim
-film ve dizi izlemeyi seven biriyim özellikle hd formatında ama kullandığım tel desteklemediği için indirdiğim bir dizinin başka bi versiyonunu tekrar indirmem alt yazıyı gömmem falan gerekiyor bu sıkıntıdan kurtulacakmıyım(bu açıklanmıstı )
-mp3 dinlerken kulaklıktan güzel bir müzik deneyimi alacakmıyım
-ve uygulamalar kendime özgü keyifli uygulamalar bulabilirmiyim ( burda link olarak verilen uygulamalara ve tavsiye edilen siteye baktıktan sonra çok hoşuma gitti )
-cihazı bilgisayara bağladığımda bir harici bellek gibi rahat kullanabiliyormuyum
-ofis uygulamaları açabiliyormuyum ki buda cvp lanmıstı
ve diğer bi ton özellik şimdi sunu sormak istiyorum bunların hepsini yapıyor ise bu cihaz kötümü benmi çok basit şeyler istiyorum ?
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Deutscher 8 yıl
kaanustr
Bu cihazı satın almış, her yönüyle incelemeye başlamış ve herşeyden önemlisi "bizzat kullanmakta olan" birisi olarak elbette ki -senin- sözlerin bizler için kıymetlidir, dikkate değerdir!
Bizler için, videolardan görüldüğü üzere edindiğimiz bilgilerden çok, bu cihazı bizzat test ederek, kullanmakta olan dostlarımızın yorumları önemlidir, tercihlerimizde belirleyicidir.

Emeğine sağlık kaanustr.. Yorumlarını ve paylaşımlarını keyifle takip ediyoruz, sabırsızlıkla bekliyoruz
Senin objektif yorumların ve eleştirilerin, bu cihazı satın alma konusunda beni sabırsızlandırıyor. Tek tereddütü HTC Desire HD ve Galaxy Tab arasında yaşıyorum. Çünkü eğer Galaxy Tab alacaksam ayrıca bir cep telefonu taşımayacağım. Galaxy Tab aldığımda her an her yere götürebilir miyim, taşıyabilir miyim o konuda düşünceliyim. Yoksa ayfonda, aypedde gözüm yok, çok şükür hiç de olmadı..
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