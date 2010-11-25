Samsung Galaxy Tab ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Bu gün gerçekleştirilen lansmanda Turkcell tarafından satışına başlanacağı açıklanan Samsung'un son nesil tableti Galaxy Tab, Vodafone kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.
Samsung Galaxy Tab'ı sizler için inceledik. Bugün gerçekleştirilen lansmanda Turkcell tarafından satışına başlanacağı açıklanan Samsung'un son nesil tableti Galaxy Tab, Vodafone kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.
iPad dışında bir alternatif arıyor veya Android'in Tablet bilgisayarlarda neler yapabileceğini görmek istiyorsanız bu video tam size göre.
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Sanane arkadaşım alan memnun satan memnun.
-kaanustr saolsun linklerde verdiği uygulamaları falan hepsini yükledim özellikle söyleye bilirim internetine hayran kaldım konuda çok bahsedilmişti takılmalar vs diye daha 3G denemedim ama wi-fi de performansı göz alıcı dokunmatik hassasiyetinde olsun sayfaların açılmasında olsun hiçbir sorun daha görmedim benim evdeki internetim 8 mbps aklından geçiren fakat şüpheleri olan arkadaşlar varsa tavsiye edebilirim kesinlikle alsın
-oyunlar bilindik oyunlar olabilir ama bu ekranda bu kadar canlı renklerde oynamak ayrı bir keyif
-video performansı ise kesinlikle 1080p video yükleyin bi deneyin :)
-gps i için söyle söyleyebilirim omnia i900 kullanıyordum evin içinde açtığımda gps e bağlanacakta bulucakta vs ama galaxs de herhangi bi sorun yok saniyeler içinde yerinizi tspit ediyor
-android işletim sistemi ilk defa kullanıyorum 2 günlük denememde kullanıslı ve hızlı olduğunu gördüm
-taşıma olayınada gelince bu akşam kadıköye maca giderken çeketimin cebine koydum macta çok hareketli biri değilim ama hiç hisstmedim cihazı
almak isteyen arkadaşlar için söylüyorum imkanınız varsa test edin yorumlar fazla kafanızı karıstırmasın çünkü burdaki yorumlara bakınca yanlış cihazmı aldım diye düşünüyorum
tabi benimde küçük bir eleştirim olcak bukadar özellikli donanımlı bi cihaz yapmısınız çokta iyi bi paraya satıyorsunuz 5mp kamera falan koysaydınız bari kamerası diğer çoğu telefondan üstün değil
-kaanustr saolsun linklerde verdiği uygulamaları falan hepsini yükledim özellikle söyleye bilirim internetine hayran kaldım konuda çok bahsedilmişti takılmalar vs diye daha 3G denemedim ama wi-fi de performansı göz alıcı dokunmatik hassasiyetinde olsun sayfaların açılmasında olsun hiçbir sorun daha görmedim benim evdeki internetim 8 mbps aklından geçiren fakat şüpheleri olan arkadaşlar varsa tavsiye edebilirim kesinlikle alsın
-oyunlar bilindik oyunlar olabilir ama bu ekranda bu kadar canlı renklerde oynamak ayrı bir keyif
-video performansı ise kesinlikle 1080p video yükleyin bi deneyin :)
-gps i için söyle söyleyebilirim omnia i900 kullanıyordum evin içinde açtığımda gps e bağlanacakta bulucakta vs ama galaxs de herhangi bi sorun yok saniyeler içinde yerinizi tspit ediyor
-android işletim sistemi ilk defa kullanıyorum 2 günlük denememde kullanıslı ve hızlı olduğunu gördüm
-taşıma olayınada gelince bu akşam kadıköye maca giderken çeketimin cebine koydum macta çok hareketli biri değilim ama hiç hisstmedim cihazı
almak isteyen arkadaşlar için söylüyorum imkanınız varsa test edin yorumlar fazla kafanızı karıstırmasın çünkü burdaki yorumlara bakınca yanlış cihazmı aldım diye düşünüyorum
tabi benimde küçük bir eleştirim olcak bukadar özellikli donanımlı bi cihaz yapmısınız çokta iyi bi paraya satıyorsunuz 5mp kamera falan koysaydınız bari kamerası diğer çoğu telefondan üstün değil
Sizce neden Samsung tab alıp iPad almamam veya iPad alıp Samsung tab almamam gerekir
İndirdiğim uygulamalar dahili belleğe kuruluyor.16gblik sd kart taktım.Harici belleğe nasıl uygulama kurarım?
youtube.com/...
ve sonra yorumlara bakınca ipad kullanıcı ve beğenenlerinin bi savunma halindeymiş gibi yorumlarını okudum galaxy alıp kullananlara ve hatta alıcaklara yardımcı olmak için video inceleme bile yayınlayan arkadaşların söyledikleride ise sürekli pozitif seyler kafam çok karıstı doğrusu
benim bu üründen merak ettiklerim
-internete sorunsuz heryerden bağlanabilirmiyim
-laptop taşımak her zaman kolay olmuyor bu cihazla maillerime facebook hesabıma yürürken dahi rahatlıkla bakabilirmiyim
-film ve dizi izlemeyi seven biriyim özellikle hd formatında ama kullandığım tel desteklemediği için indirdiğim bir dizinin başka bi versiyonunu tekrar indirmem alt yazıyı gömmem falan gerekiyor bu sıkıntıdan kurtulacakmıyım(bu açıklanmıstı )
-mp3 dinlerken kulaklıktan güzel bir müzik deneyimi alacakmıyım
-ve uygulamalar kendime özgü keyifli uygulamalar bulabilirmiyim ( burda link olarak verilen uygulamalara ve tavsiye edilen siteye baktıktan sonra çok hoşuma gitti )
-cihazı bilgisayara bağladığımda bir harici bellek gibi rahat kullanabiliyormuyum
-ofis uygulamaları açabiliyormuyum ki buda cvp lanmıstı
ve diğer bi ton özellik şimdi sunu sormak istiyorum bunların hepsini yapıyor ise bu cihaz kötümü benmi çok basit şeyler istiyorum ?
Bu cihazı satın almış, her yönüyle incelemeye başlamış ve herşeyden önemlisi "bizzat kullanmakta olan" birisi olarak elbette ki -senin- sözlerin bizler için kıymetlidir, dikkate değerdir!
Bizler için, videolardan görüldüğü üzere edindiğimiz bilgilerden çok, bu cihazı bizzat test ederek, kullanmakta olan dostlarımızın yorumları önemlidir, tercihlerimizde belirleyicidir.
Emeğine sağlık kaanustr.. Yorumlarını ve paylaşımlarını keyifle takip ediyoruz, sabırsızlıkla bekliyoruz Senin objektif yorumların ve eleştirilerin, bu cihazı satın alma konusunda beni sabırsızlandırıyor. Tek tereddütü HTC Desire HD ve Galaxy Tab arasında yaşıyorum. Çünkü eğer Galaxy Tab alacaksam ayrıca bir cep telefonu taşımayacağım. Galaxy Tab aldığımda her an her yere götürebilir miyim, taşıyabilir miyim o konuda düşünceliyim. Yoksa ayfonda, aypedde gözüm yok, çok şükür hiç de olmadı..