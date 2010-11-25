Samsung Galaxy Tab ön inceleme

Bu gün gerçekleştirilen lansmanda Turkcell tarafından satışına başlanacağı açıklanan Samsung'un son nesil tableti Galaxy Tab, Vodafone kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.

Samsung Galaxy Tab'ı sizler için inceledik. Bugün gerçekleştirilen lansmanda Turkcell tarafından satışına başlanacağı açıklanan Samsung'un son nesil tableti Galaxy Tab, Vodafone kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.

iPad dışında bir alternatif arıyor veya Android'in Tablet bilgisayarlarda neler yapabileceğini görmek istiyorsanız bu video tam size göre.