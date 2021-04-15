Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G ilk yüksek kaliteli görüntüsüyle karşımızda

Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Evan Blass, Samsung'un yeni ürünleriyle ilgili sızıntılarına devam ediyor. Blass kısa süre önce Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 dizüstü bilgisayar modellerinin görüntülerini yayınlamıştı. Şimdi de Galaxy Tab S7 Lite 5G'nin tasarımını açığa çıkardı.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy Tab A7 Lite basın görseliyle karşımızda
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Yeni tablet görünüm olarak mevcut Galaxy Tab S7'ye çok benziyor. Metal gövde, ince çerçeveli geniş ekran, AKG stereo hoparlörler, USB-C bağlantı noktası ve S Pen kalemle gelecek. Kullanıcılar ekran kalemini tıpkı önceki modelde olduğu gibi tabletin arkasındaki manyetik bölüme tutturulabilecekler.
Haziran ayında tanıtılması planlanıyor
Blass, yeni ürünle ilgili ayrıntıları açıklamadı ancak Galaxy Tab S7 Lite 5G'nin 12.4 inç LCD ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 750G işlemci, 4/6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 15W hızlı şarj destekli 7.000 mAh pil ve Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü de yine beklenen özellikler arasında.
Güney Koreli şirket yeni tabletini Wi-Fi ve Wi-Fi + 5G olmak üzere iki farklı versiyon şeklinde piyasaya sürecek. Samsung'un daha önce internete sızdırılan yol haritasına göre Galaxy Tab S7 Lite 5G, Haziran ayında tanıtılacak.
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.