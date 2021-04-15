Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G ilk yüksek kaliteli görüntüsüyle karşımızda

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Evan Blass, Samsung'un yeni ürünleriyle ilgili sızıntılarına devam ediyor. Blass kısa süre önce Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 dizüstü bilgisayar modellerinin görüntülerini yayınlamıştı. Şimdi de Galaxy Tab S7 Lite 5G'nin tasarımını açığa çıkardı.

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Yeni tablet görünüm olarak mevcut Galaxy Tab S7'ye çok benziyor. Metal gövde, ince çerçeveli geniş ekran, AKG stereo hoparlörler, USB-C bağlantı noktası ve S Pen kalemle gelecek. Kullanıcılar ekran kalemini tıpkı önceki modelde olduğu gibi tabletin arkasındaki manyetik bölüme tutturulabilecekler.

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Haziran ayında tanıtılması planlanıyor

Blass, yeni ürünle ilgili ayrıntıları açıklamadı ancak Galaxy Tab S7 Lite 5G'nin 12.4 inç LCD ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 750G işlemci, 4/6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 15W hızlı şarj destekli 7.000 mAh pil ve Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü de yine beklenen özellikler arasında.

Güney Koreli şirket yeni tabletini Wi-Fi ve Wi-Fi + 5G olmak üzere iki farklı versiyon şeklinde piyasaya sürecek. Samsung'un daha önce internete sızdırılan yol haritasına göre Galaxy Tab S7 Lite 5G, Haziran ayında tanıtılacak.

https://twitter.com/evleaks/status/1382623501606064128

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