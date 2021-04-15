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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G ilk yüksek kaliteli görüntüsüyle karşımızda

    Samsung'un Haziran ayında piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy Tab S7 Lite 5G'nin ilk yüksek çözünürlüklü görüntüsü yayınlandı. İşte cihazla ilgili gün yüzüne çıkan tüm bilgiler...
    15 Nisan 2021, 19:30 (16 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G ilk yüksek kaliteli görüntüsüyle karşımızda
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    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Evan Blass, Samsung'un yeni ürünleriyle ilgili sızıntılarına devam ediyor. Blass kısa süre önce Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 dizüstü bilgisayar modellerinin görüntülerini yayınlamıştı. Şimdi de Galaxy Tab S7 Lite 5G'nin tasarımını açığa çıkardı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy Tab A7 Lite basın görseliyle karşımızda

    Ayrıca Bkz. "Samsung'un ay sonunda tanıtacağı yeni dizüstü bilgisayarlar ortaya çıktı"

    Yeni tablet görünüm olarak mevcut Galaxy Tab S7'ye çok benziyor. Metal gövde, ince çerçeveli geniş ekran, AKG stereo hoparlörler, USB-C bağlantı noktası ve S Pen kalemle gelecek. Kullanıcılar ekran kalemini tıpkı önceki modelde olduğu gibi tabletin arkasındaki manyetik bölüme tutturulabilecekler.

    Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G ilk yüksek kaliteli görüntüsüyle karşımızda
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    Haziran ayında tanıtılması planlanıyor

    Blass, yeni ürünle ilgili ayrıntıları açıklamadı ancak Galaxy Tab S7 Lite 5G'nin 12.4 inç LCD ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 750G işlemci, 4/6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 15W hızlı şarj destekli 7.000 mAh pil ve Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü de yine beklenen özellikler arasında.

    Güney Koreli şirket yeni tabletini Wi-Fi ve Wi-Fi + 5G olmak üzere iki farklı versiyon şeklinde piyasaya sürecek. Samsung'un daha önce internete sızdırılan yol haritasına göre Galaxy Tab S7 Lite 5G, Haziran ayında tanıtılacak.



    https://twitter.com/evleaks/status/1382623501606064128
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kulaklık girişini kaldırmışlar demek ki en az 4000'e gelecek.
    Yanıtla
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    joven ( joven) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    İPad Pro serisi olamaz
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    Halilowich (H Y) 20 dk. ( Mesaj Silindi ) joven
    Pro'nun muadili değil zaten. Tab s7+ serisi onun muadili. Bu cihaz 8. nesil düz ipad'e karşı konumlandırılabilir.
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