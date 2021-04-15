Samsung'un ay sonunda tanıtacağı yeni dizüstü bilgisayarlar ortaya çıktı

Samsung bu ayın sonunda yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Güney Koreli şirket 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştireceği etkinlikte "en güçlü Galaxy" ile tanışacağımızı söylüyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone 13 mini'nin muhtemel tasarımını ortaya koyan yeni görüntüler yayınlandı"İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy Book Pro ve Pro 360 dizüstü bilgisayarların tasarım ve özellikleri ortaya çıktı
Lansman tarihinin açıklanmasının ardından birçok kişi bahsi geçen ürünün bir akıllı telefon olabileceğini düşünüyordu ancak görünüşe bakılırsa Samsung yeni dizüstü bilgisayarını karşımıza çıkaracak.
Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 dizüstü bilgisayar modellerine ait fotoğrafların internete sızdırılması, ay sonundaki etkinlikte bu ürünlerin tanıtılma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu gösteriyor.
AMOLED ekran ve 11. nesil Intel Core işlemci
Aktarılan bilgilere göre cihazlar birbirlerine çok benzeyecek. Şu an için bildiğimiz tek fark Galaxy Book Pro 360'ın dokunmatik ekran ve S Pen kalem desteğine sahip olacağı.
Samsung'un güncellenmiş dizüstü bilgisayar serisinin AMOLED ekran, LTE desteği ve 11. nesil Intel Core işlemcilerle geleceğini hatırlatalım. Geri kalan tüm detayları öğrenebilmemiz için iki hafta daha sabretmemiz gerekecek.
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11. nesil intel işlemci
s-pen derken arşa çıkacaktır fiyatı :(