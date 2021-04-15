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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un ay sonunda tanıtacağı yeni dizüstü bilgisayarlar ortaya çıktı

    Samsung bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini 28 Nisan'da gerçekleştirecek. Şirketin etkinlik kapsamında tanıtacağı yeni dizüstü bilgisayarların görüntüleri internete düştü.
    15 Nisan 2021, 14:30 (1 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung'un ay sonunda tanıtacağı yeni dizüstü bilgisayarlar ortaya çıktı
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    Samsung bu ayın sonunda yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Güney Koreli şirket 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştireceği etkinlikte "en güçlü Galaxy" ile tanışacağımızı söylüyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 13 mini'nin muhtemel tasarımını ortaya koyan yeni görüntüler yayınlandı"

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    Lansman tarihinin açıklanmasının ardından birçok kişi bahsi geçen ürünün bir akıllı telefon olabileceğini düşünüyordu ancak görünüşe bakılırsa Samsung yeni dizüstü bilgisayarını karşımıza çıkaracak.

    Samsung'un ay sonunda tanıtacağı yeni dizüstü bilgisayarlar ortaya çıktı
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    Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 dizüstü bilgisayar modellerine ait fotoğrafların internete sızdırılması, ay sonundaki etkinlikte bu ürünlerin tanıtılma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu gösteriyor.

    AMOLED ekran ve 11. nesil Intel Core işlemci

    Aktarılan bilgilere göre cihazlar birbirlerine çok benzeyecek. Şu an için bildiğimiz tek fark Galaxy Book Pro 360'ın dokunmatik ekran ve S Pen kalem desteğine sahip olacağı.

    Samsung'un ay sonunda tanıtacağı yeni dizüstü bilgisayarlar ortaya çıktı
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    Samsung'un güncellenmiş dizüstü bilgisayar serisinin AMOLED ekran, LTE desteği ve 11. nesil Intel Core işlemcilerle geleceğini hatırlatalım. Geri kalan tüm detayları öğrenebilmemiz için iki hafta daha sabretmemiz gerekecek.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_book_pro_laptops_spotted_in_safety_korea_listings_and_renders-news-48649.php
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Quard (Ahmet G) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde satışa çıkacak mı,çıkmayacaksa ne kadar iyi olsa da önemi yok.
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    mck94 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat olarak keske Apple’i baz alsalar ve ustune de bir seyler koysalar. Rekabetci olmuyor bu sekilde.
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    astegon (astegon CF) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amoled ekran

    11. nesil intel işlemci
    s-pen derken arşa çıkacaktır fiyatı :(
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