Samsung Galaxy Watch 3 tanıtıldı

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Samsung, bugün gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch 3’ü tanıttı. Galaxy Watch 3, 2.099 TL’ye Türkiye’de satışa çıktı.

Galaxy Watch 3 ile birlikte saatin çevresindeki döner çerçeve inceliyor ve önceki versiyona göre hafifliyor. Samsung, koronavirüs nedeniyle bu modelin sağlık özelliklerine daha fazla zaman harcadığını iddia ediyor. Saatin görünümü klasik saate daha fazla benzemiş.

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Galaxy Watch 3 kandaki oksijen özelliğiyle, fitness ve sağlıklı yaşam amacıyla zaman içindeki oksijen doygunluğunu ölçebilir ve izleyebilirsiniz. Olası bir düşme durumu tespit edildiğinde, konumunuz hemen önceden belirlenmiş kişilere gönderilir. Koşu Analizi daha iyi koşmanıza, formunuzu güçlendirmenize ve yaralanmaları önlemenize yardımcı olurken, VO2 max oksijen tüketimine ilişkin bilgi sağlamak için kardiyo ilerlemenizi takip eder. Samsung Health, evdeyken formda kalmak isteyenler için 120'den fazla farklı ev egzersiz programı sunar, böylece egzersizdeki ilerlemenizi saatiniz üzerinde izleyebilirsiniz.

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Saatin camı Gorilla Glass DX teknolojisiyle korunuyot. Gücünü Exynos 9110 işlemcisinden alıyor. 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı barındırıyor. Tizen OS 5.5 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.316L paslanmaz çelik kullanılan model, IP68 ve MIL-STD-810G sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı yapıda. 45mm versiyonda 340 mAh batarya, 41 mm versiyonda 246 mAh batarya yer alıyor.

Samsung Galaxy Watch 3, 45mm için 2.299 TL, 41mm için 2.099 TL fiyat etiketiyle Türkiye’de satışa sunuldu.

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