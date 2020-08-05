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    Samsung Galaxy Watch 3 tanıtıldı

    Samsung yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch 3’ü tanıttı. Galaxy Watch 3, Türkiye’de satışa çıktı. Fiyatı ve özellikleri haberimizde.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    5,3b
    1
    84
    Cep Tel...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Samsung Galaxy Watch 3 tanıtıldı
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    Samsung, bugün gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch 3’ü tanıttı. Galaxy Watch 3, 2.099 TL’ye Türkiye’de satışa çıktı. 

    Galaxy Watch 3 ile birlikte saatin çevresindeki döner çerçeve inceliyor ve önceki versiyona göre hafifliyor. Samsung, koronavirüs nedeniyle bu modelin sağlık özelliklerine daha fazla zaman harcadığını iddia ediyor. Saatin görünümü klasik saate daha fazla benzemiş. 

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    Samsung Galaxy Watch 3 tanıtıldı
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    Galaxy Watch 3 kandaki oksijen özelliğiyle, fitness ve sağlıklı yaşam amacıyla zaman içindeki oksijen doygunluğunu ölçebilir ve izleyebilirsiniz. Olası bir düşme durumu tespit edildiğinde, konumunuz hemen önceden belirlenmiş kişilere gönderilir. Koşu Analizi daha iyi koşmanıza, formunuzu güçlendirmenize ve yaralanmaları önlemenize yardımcı olurken, VO2 max oksijen tüketimine ilişkin bilgi sağlamak için kardiyo ilerlemenizi takip eder. Samsung Health, evdeyken formda kalmak isteyenler için 120'den fazla farklı ev egzersiz programı sunar, böylece egzersizdeki ilerlemenizi saatiniz üzerinde izleyebilirsiniz.

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    Saatin camı Gorilla Glass DX teknolojisiyle korunuyot. Gücünü Exynos 9110 işlemcisinden alıyor.  1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı barındırıyor. Tizen OS 5.5 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.316L paslanmaz çelik kullanılan model, IP68 ve MIL-STD-810G sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı yapıda. 45mm versiyonda 340 mAh batarya, 41 mm versiyonda 246 mAh batarya yer alıyor.

    Samsung Galaxy Watch 3, 45mm için 2.299 TL, 41mm için 2.099 TL fiyat etiketiyle Türkiye’de satışa sunuldu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    White Water 2 hf. en beğenilen koca_el
    Huawei bileklik demek istedin galiba. Akıllı saat denemez huawei watch çünkü miband özelliklerini galaxy watch kasasıyla satıyor adamlar. Doğan görünümlü şahin diyebiliriz Huawei watch'a
    Huawei bileklik demek istedin galiba. Akıllı saat denemez huawei watch çünkü miband özelliklerini galaxy watch kasasıyla satıyor adamlar. Doğan görünümlü şahin ...
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    3 Yanıt Yanıtla +7
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    cumur ( cmr) 2 hf. koca_el
    huawei ? komik sadece komik
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    mofarah 2 hf. (düzenlendi) White Water
    Uygulama marketi bir Apple Watch kadar fonksiyonel olsa haklısınız fakat 1.4" ekranda harita açsanız ne olacak allah için.. Veya bizim ülkede LTE destekli modeller satılabilse yine bir şeylerin esprisi olur. Bir arkadaş çok güzel yazmış, giyilebilir teknolojiler telefona kıyasla bir şeyleri kolaylaştırmalı diye, haritadır videodur mesajdır bunları neden daha işlevsel olarak telefonda kullanmak varken saatten halletmeye çalışayım, bilemiyorum en azından benim böyle beklentim yok. Jarvis türevi bir asistan önümüzdeki 5-10 yıla çıkarırlarsa ne ala, benim akıllılıktan beklentim bugünkü saatler üzerine bu. Ama sektörde öncü olmak varken geriden takip eden, Note veya S serisi yanında eşantiyon olarak 6 ayda bir tanıtılan, üzerine batarya gibi en temel kullanıcı beklentilerini vs. geliştiremeyen bir markaya evriliyor Samsung akıllı saat pazarında.
    Uygulama marketi bir Apple Watch kadar fonksiyonel olsa haklısınız fakat 1.4" ekranda harita açsanız ne olacak allah için.. Veya bizim ülkede LTE destekli model...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (33) Yorum Yaz Forumda Gör
    6
    keremalp 3 sa.
    Bence paranın alabileceği en iyi akıllı saat olmuş. Şu an 1400 tl lik akılsız huawei gt2 kullanıyorum. Neymiş batarya çok gidiyormuş. Hiç bir özellik yokki batarya gitsin. 28 dolarlık mibanddan farkı yok gt2 nin.
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    maverick0 (irfan paksoy) 1 gün
    Arkadaşlar şuan yurtdışındayım ve burda saçma bir kampanyayla watch3 lte modeli bluetoothlu modelden daha ucuza geliyor. Lte modeli alırsak Türkiye'de kullanımda herhangi bir sorun yaşar mıyım?
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    seyitsuskun 2 gün
    Alıp kullanan varsa tecrübelerinizi paylaşırmısınız lütfen.
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    executive44 (ali akay) 2 gün
    o zaman Bu saate HUAWEI WATCH GT 2 46mm (pil dışında) özellik ürün kalitesi kullanılabilirlik olarak alternatif olabilir mi?
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    yahyademirci (yahya demirci) 2 gün executive44
    Hocam huawei watch 2 bu ürüne kesinlikle alternatif olamaz. Huawei watch gt 2 xiaomi mi band 4 veya 5 in saatten konuşabilen modeli ;yani saat şekli almış modeli gibi düşün.Samsung un tüm akıllı saatlerini kullandım. Favorim kesinlikle sim takılan modeli gear s dir. En son watch kullanıyordum onu satıp bunu beklemeye karar verdim işlemci daha iyileşir ve daha iyi pil ömrü sunar diye ama samsung hem 2 yıl evvelin işlemcisi ile hemde çok daha küçük bir pille çıkardı bu saati kesinlikle olmamış bu.Huawei watch gt 2 veya honorun watch 2 midir nedir ikiside aynı saat. Bende 4 aydır huawei watch gt 2 var. Saatin arayüzü kötü takılma yapıyor. Saat şekilleri kötü. mesaj yazma filan yok. Gelen mesajlardaki resimleri filan gösterme yok. Navigasyon uygulaması yok. Son güncelleme ile sözde aktiviteyi otomatik tanımlayıp başlatacak. Samsunglarda 1 dakika yürü hemen uyarı geliyor aktivite başladı diye huaweide 15 dakika yürüyon anca anlıyo. Bence mi band 4 ün saat şekline bürünmüş hali. Haa tek bir artısı var kolda şık duruyor ve şarjı 10 gün dayanıyor.
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    whophoper (Fatih ) 3 gün
    Bende active 2 var, ekg ile tansiyon ölçmeyi zaten kullanıyorum(bölge değiştirirerek), bu açıdan da bakıldığında saatin şekli şemali dışında, watch 3 te hiçbir değişiklik yok, bu nedenle bence ölü doğmuş çocuk kıvamında...
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    mm.mustafa (Mustafa A) 4 gün
    Samsung watch a göre batarya kapasitesini yüzde 25 düşürmüşler. 3 günü geçermi acaba
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    executive44 (ali akay) 4 gün
    Evet pil kapasitesi çok ta fazla bir şey değil ama 2 bin-3 bin fiyat aralığında başka da huawei felan tarafında isteğime uyar bir saat bulamadım. alternatifsizlikten watch 3 ü almayı düşünüyorum amaAcaba ön sipariş verip beklenmeli mi? yoksa ürün gelince fiziksel olarak görüp inceleyip mi alınmalı? bazıları ürün geldikten sonra fiyatı yükselebilir ön sipariş vermek daha mantıklı vb. diyor ama ne kadar doğru bilemedim.ön sipariş verip beklemek yada bekleyip ürün gelince almak... sizin fikriniz nedir?
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    Kampaku 6 gün
    Emekli baba saati gibi hala. Modern bir tasarıma kavuşturamadılar gitti.
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    cumur ( cmr) 6 gün Kampaku
    allah çarpar valla allahtan adamların patenti var yoksa çoktan her tasarim bu model olmuştu döner bezel vs.
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    HSeldon 1 hf.
    Almayı düşünüyordum ama pil ömrü fikrimi değiştirdi. Akıllı saat olarak kullanıldığında 1 gün, belli fonksiyonlar kapatılırsa 2-3 gün çok az. https://www.phonearena.com/reviews/Samsung-Galaxy-Watch-3-review_id4832
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    executive44 (ali akay) 1 hf. HSeldon
    bende arada gidip geliyorum da samsung watch 3 e karşılık olarak gelecek daha iyi bir saat belirleyemedim. sizin bu saate alternatif olarak düşündüğünüz bir marka model var mıdır?
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    arizaeren (e e) 1 hf.
    Kimse asıl sorunu görmüyor. Bu samsung tam dolandırıcı. Biz watch active 2 aldık tansiyon ekg ve oksijen ölçümü vardı güya. Bunların hiçbirini vermedi. Oksijen ölçümünü kaldırdı. Şimdi aynı donanımlı saatte bunlar var diye tanıtıyor ve cidden o özelliklerle gelirse sçarım yapacakları işe cidden! Adam dolandırmaktır bu!
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