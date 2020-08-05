Galaxy Note 20 tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

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Samsung, online olarak düzenlediği Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde en yeni ürünlerini duyurdu. Duyurulan yeni ürünlerden biri de Galaxy Note 20 oldu.

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Galaxy Note 20 özellikleri

Galaxy Note 20 ekran, batarya, malzeme kalitesi, kamera ve en önemlisi de fiyat noktasında ağabeyi Galaxy Note 20 Ultra'dan ayrışıyor. Peki iki cihaz arasındaki farklar neler? İşte Galaxy Note 20 özellikleri:

Tasarım

Sandviç tasarım anlayışını baz alan Galaxy Note 20, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranı ve güçlendirilmiş polikarbonat malzemeden üretilmiş arka kapağı ortada buluşturan, alüminyum iskelet üzerine inşa ediliyor. Bu gövde IP68 sertifikasıyla birlikte maksimum 1,5 metre derinliğindeki suya 30 dakikaya kadar mukavemet gösterebiliyor.

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Telefonun tuş takımı ve giriş/çıkış portlarının yeri incelendiğinde; ses kontrol ve güç düğmelerinin soldan sağa taşındığı göze çarpıyor. Ayrıca S Pen'in sola alındığı da dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak telefonun yeşil, siyah ve bronz renk seçeneklerine sahip olduğunu belirterek, ekran bölümüne geçelim.

Ekran

Galaxy Note 20, 6.7 inç büyüklüğünde ve ortasında 10 MP çözünürlüğünde öz çekim kamerasının yer aldığı delikli Super AMOLED ekran üzerine kuruluyor. 2400 x 1080 piksel FHD+ çözünürlüğündeki bu ekran, 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip.

Çatı ve çene çerçeveleri Galaxy Note 20 Ultra'ya kıyasla biraz daha kalın tutulan ekranın görüntü formatıysa 20: 9 olarak karşımıza çıkıyor. İnç başına 393 piksele ev sahipliği yapan ekran, entegre parmak izi okuyucusuyla geliyor.

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Performans

Galaxy Note 20; ABD, Çin ve Güney Kore gibi belirli pazarlarda Snapdragon 865+ yonga setiyle piyasaya sürülecekken, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı global pazarda ise Exynos 990 çip setinden güç alacak.

7 nm geometrisiyle üretilen Exynos 990, ikisi 2.7 GHz hızında çalışan özelleşirilmiş M5 yüksek performans çekirdeğine, ikisi 2.5 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine ve dördü de 2 GHz hızında çalışan Cortex-A55 verimlilik çekirdeğine ev sahipliği yapan 8 çekirdekli bir kümeden oluşuyor. Yonganın grafik tarafında ise işler Mali-G77 MP11 grafik yongasına düşüyor.

Sistem belleği olarak 8 GB LPDDR5 RAM ile donatılan telefonda, UFS 3.1 standartlı 256 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Ancak Galaxy Note 20 Ultra'da olduğu gibi microSD kart desteğinin yer almadığını belirtelim.

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Batarya

Galaxy Note 20 ihtiyaç duyduğu enerjiyi 4300 mAh kapasiteli bataryadan temin ediyor. Kutudan çıkan 25W gücündeki hızlı şarj aletiyle yarım saat içerisinde %50 doluluk oranına ulaşabilen batarya, 15W kablosuz şarj ve 9W kablosuz ters şarj özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Kamera

Üçlü kamera dizilimiyle bizleri karşılayan Galaxy Note 20'de şimdiye kadar çok da alışık olmadığımız bir kamera düzeni bulunuyor. Öyle ki ana kameranın çözünürlüğü 12 MP iken, bu kameraya eşlik eden telefoto kamera ise 64 MP çözünürlüğünde. Bununla birlikte telefonda 120 derece çekim açısı bulunan 12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı bir kamera daha yer alıyor.

Yazılımsal olarak da güçlendirilen kamera paketi, ses yakınlaştırma, maneul olarak daha fazla ayarı yapılandırma imkanı sunan Pro video modu, 21: 9 sinematik çekim modu, yakınlaştırma hızını kontrol edebilme ve gece modu gibi özellikleri de destekliyor.

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Galaxy Note 20, birçok içerik üreticisinin hayali olan kablosuz kulaklıklardan ses alabilme yetisine de sahip. Öyle ki Galaxy Buds Live kulaklıkları yaka mikrofonu olarak kullanabilmek mümkün. Üstelik Pro video modundaki gelişmiş ayarlar sayesinde, Galaxy Buds Live'in üzerindeki mikrofonların ses seviyesini ayarlayarak, odaklanmak istediğiniz yerdeki sesi çok daha net bir şekilde kaydedebiliyorsunuz.

4K'da 60 FPS, Full HD çözünürlükte 120 FPS videolar çekebilen telefon, 8K çözünürlükte ise saniyede 24 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Yakınlaştırma tarafında ise 3 kata kadar hibrit, 30 kata kadar da dijital yakınlaştırma yapılabiliyor.

Bağlantı ve diğer özellikler

Bluetooth 5, USB Typ-C (Gen 3.2), NFC, WiFi 6 ve 5G gibi en yeni nesil bağlantı teknolojileriyle donatılan telefon, Wireless DeX özelliği sayesinde kablosuz olarak ekran paylaşımı yapabiliyor. Böylelikle herhangi bir HDMI kablosuna ihtiyaç duymadan, telefonun ekranını yansıtıp bilgisayar gibi kullanabilmek mümkün.

Microsoft ile olan ortaklığını bir üst noktaya taşıyan Samsung, Galaxy Note 20 ile Windows 10'un tıpkı Apple ekosisteminde olduğu gibi birbirleriyle uyumlu şekilde çalışmasını sağlamış. Böylelikle mobil uygulama ve bildirimlerinize bilgisayarınızdan erişebilir, dosyaları cihazlar arasında kolayca kopyalayıp yapıştırabilir veya transfer edebilirsiniz. Ayrıca Samsung Notes uygulaması ile Outlook'taki OneNote özet akışı da birbirleriyle senkronize çalışacak hale getirilmiş.

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Microsoft ile olan diğer bir işbirliği kapsamında ise Galaxy Note 20, Project xCloud sistemi üzerinden çevrimiçi akış yoluyla 90'dan fazla oyunu oynatabilecek. Bu bağlamda Note 20 serisinin Xbox Game Pass ile bulut oyunları için optimizasyona sahip ilk akıllı telefon olduğu belirtiliyor.

Galaxy Note 20, Android 10 işletim sistemi üzerine One UI 2.5 kullanıcı ara birimi giydirilmiş şekilde kutudan çıkıyor.

Galaxy Note 20 teknik özellikleri

Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü Infinity-O Super AMOLED ekran, 60 Hz tazeleme hızı

6.7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü Infinity-O Super AMOLED ekran, 60 Hz tazeleme hızı Boyut ve ağırlık: 161,6 x 75,2 x 8,3 mm ~ 192 g

161,6 x 75,2 x 8,3 mm ~ 192 g İşlemci: Eynos 990 (2×2.73 GHz Mongoose M5 + 2×2.50 GHz Cortex-A76 + 4×2.0 GHz Cortex-A55)

Eynos 990 (2×2.73 GHz Mongoose M5 + 2×2.50 GHz Cortex-A76 + 4×2.0 GHz Cortex-A55) RAM: 8 GB

8 GB Depolama kapasitesi: 256 GB

256 GB Arka kamera: 12 MP (f/1.8 diyafram açıklığı, 1.8μm piksel boyutu, 1 / 1.76 sensör büyüklüğü) ana + 12 MP (f/2.2 diyafram açıklığı, 1.4μm piksel boyutu) ultra geniş açılı + 64 MP (f/2.0 diyafram açıklığı, 0.8μm piksel boyutu) telefoto kamera

12 MP (f/1.8 diyafram açıklığı, 1.8μm piksel boyutu, 1 / 1.76 sensör büyüklüğü) ana + 12 MP (f/2.2 diyafram açıklığı, 1.4μm piksel boyutu) ultra geniş açılı + 64 MP (f/2.0 diyafram açıklığı, 0.8μm piksel boyutu) telefoto kamera Ön kamera: 10 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.2) Batarya: 4300 mAh (Yarım saatte %50 şarj)

4300 mAh (Yarım saatte %50 şarj) İşletim sistemi: Android 10 ~ Samsung One UI 2.5

Android 10 ~ Samsung One UI 2.5 Bağlantı seçenekleri: USB (3.2) Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G Sub6 / mmWave, 4G LTE

USB (3.2) Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G Sub6 / mmWave, 4G LTE S Pen özellikleri: 4096 seviye basınç hassasiyeti, 26 ms tepkime süresi, Bluetooth, multimedya, uzaktan kumanda, IP68 sertifikası, 0,7 mm kalem ucu çapı

4096 seviye basınç hassasiyeti, 26 ms tepkime süresi, Bluetooth, multimedya, uzaktan kumanda, IP68 sertifikası, 0,7 mm kalem ucu çapı S Pen boyut ve ağırlık: 5,8 × 4,35 × 105,08 mm ~ 3,04 g

5,8 × 4,35 × 105,08 mm ~ 3,04 g Diğer özellikler: Parmak izi tarama (ekrana gömülü), yüz tanıma, AKG stereo hoparlör, IP68 sertifikası, Always On Display (sürekli açık ekran), Wireless DeX modu

Parmak izi tarama (ekrana gömülü), yüz tanıma, AKG stereo hoparlör, IP68 sertifikası, Always On Display (sürekli açık ekran), Wireless DeX modu Renk seçenekleri: Yeşil, siyah, bronz

Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: 3700 TL neler fark ettiriyor?"

Galaxy Note 20 fiyatı ve çıkış tarihi

Ülkemizde 5G bağlantısı olmayan sürümüyle satılacak olan Galaxy Note 20'nin 256 GB depolamalı modeli 9.299 TL fiyat etiketiyle Samsung'un web sitesinden ön siparişe sunulmuş durumda.

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