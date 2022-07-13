Tam Boyutta Gör

Ağustos Unpacked etkinliğinde piyasaya sürüleceği tahmin edilen Samsung Galaxy Z Flip 4'ün Galaxy Z Fold 4 ve Samsung Galaxy Watch 5 ile birlikte küresel olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şimdilerde ise herkes Samsung'un lansman tarihini duyurmasını bekliyor. Yakın bir zamanda ise Samsung Galaxy Z Flip 4, ABD'deki Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) sitesinde görüldü. Liste, telefonun ağ ayrıntıları ve Wi-Fi ayrıntıları gibi bazı yeni bilgileri gözler önüne serdi.

Samsung Galaxy M13 5G'nin tanıtılacağı tarih belli oldu 2 gün önce eklendi

İşte Samsung Galaxy Z Flip 4 FCC Sertifika detayları:

SM-F721U model numarasına sahip Galaxy Z Flip 4, FCC'de görüntülendi. İnternet sitesi, cihazın birden fazla global 4G ve 5G bandını desteklediğini ayrıca Bluetooth, Wi-Fi 802.11a/n/ac/ax, GNSS, NFC ve kablosuz şarj gibi özelliklere sahip olacağını da onayladı.

Şimdiye kadar çıkan söylentilere göre ise Galaxy Z Flip 4, 8GB RAM, 3.700 mAh pil, 25W hızlı şarj desteği ve 120Hz 6.78 inç Full HD+ AMOLED bir ekran ile gelecek. Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisiyle gelecek olan telefonun anteni ise cihazın solunda bulunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy Z Flip 4, FCC Sertifikasyon sitesinde görüntülendi