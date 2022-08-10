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    Samsung Galaxy Z Flip 4 tanıtıldı: Her açıdan katlanır telefon

    Samsung Galaxy Z Flip 4, Unpacked etkinliğinde tanıtılan diğer katlanabilir ekranlı telefon oldu. Galaxy Z Fold4’e göre daha düşük fiyatlı bir model karşımızda. İşte Galaxy Z Flip 4’ün özellikleri:
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    Samsung Z Flip 4

    Samsung, bugün iki katlanan telefon modeliyle karşımıza çıktı: Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip 4. Katlanabilir ekrana sahip en başarılı akıllı telefon serisinin yeni sürümünde ilk bakışta pek bir değişmemiş gibi gözüküyor ancak Samsung’a göre yeni modele geçmeyi düşündürecek seviyede iyileştirmeler, geliştirmeler söz konusu.

    Daha dar çerçeve

    Samsung Galaxy Z Flip 4’ün 6.7 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED 2x ekranı, 2640 x 1080 piksel çözünürlüğünde, 22.9 formatında ve maksimum 120Hz yenileme hızı sunuyor. Koruyucu olarak kullanılan ultra ince cam yeni nesilde yeniden geliştirilmiş. Ekran, Corning Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 4 ekran
    Tam Boyutta Gör

    Yeni kamera sistemi: FlexCam

    Galaxy Z Flip 4, FlexCam adında yeni kamera sistemiyle geliyor. Katlanabilir ekranı sayesinde Flip 4, fotoğraf, video çekimlerinde herhangi bir açıda katlanabiliyor. Artık portre modda selfie'ler çekilebiliyor. Kapak kısmen katlanarak eller serbest video çekimi yapılabiliyor. Samsung, bu özelliğin Facebook, WhatsApp ve Instagram'da kullanılabilmesi için Meta ile iş birliği yapmış. Samsung, bu ekrana Infinity Flex adını veriyor. Telefonu açmadan arama gerçekleştirmek, görüntülü konuşmak, mesajları yanıtlamak mümkün. İkincil ekran, 1.9 inç büyüklüğünde ve 512 x 260 piksel çözünürlük sunuyor. Daha küçük panel, Flip 3’e kıyasla görünüşte değişmedi.

    Samsung, daha küçük katlanabilir telefonunda yeni bir kamera sistemi sunuyor. 12MP sensör, çift piksel otomatik odaklama, f/1.8 diyafram aralığına sahip. 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 123 derece görüş açısı, f/2.2 diyafram aralığı sunuyor. 10MP selfie kamera, f/2.4 diyafram aralığına sahip.

    Samsung Galaxy Z Flip 4 kamera

    512GB'a kadar depolama

    Galaxy Z Flip 4, Qualcomm’un 4nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle geliyor. 8GB RAM 512GB’a kadar depolama alanı seçenekleri sunan katlanır telefon, 3700 mAh bataryadan güç alıyor. Batarya, 25w’a kadar kablolu hızlı şarj, 10w’a kadar da kablosuz hızlı şarj edebiliyor.

    Dayanıklı alüminyum kasa

    Son derece dayanıklı alüminyum kasaya sahip olan Galaxy Z Flip4, Z Fold 4 gibi IPx8 sertifikalı ve tatlı suya daldırmaya karşı korumalı. Cihaz, tek SIM ve eSIM olmak üzere çift SIM kullanımını destekliyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 4

    Samsung Galaxy Z Flip 4 özellikleri

    • İkincil ekran: 1.9 inç, 512 x 260
    • Ana ekran: 6.7 inç, 2640 x 1080, 120Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
    • Depolama: 128GB / 256 / 512GB
    • Bellek: 8GB RAM
    • Kamera: 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP selfie kamera
    • Batarya: 3700 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz
    • Diğer: NFC, parmak izi sensörü, IPx8
    • Boyut: 84.9 x 71.9 x 17.1 mm (kapalı), 165.2 x 71.9 x 6.9mm (açık)
    • Ağırlık: 254gr

    Samsung Galaxy Z Flip 4 fiyatı

    Samsung Galaxy Z Flip 4 fiyatı 1099 Euro’dan başlıyor. Bu fiyatlandırma, 8GB RAM ve 128GB depolama için geçerli. 256GB’lık modelin fiyatı; 1159 Euro. 512GB modelde fiyat 1279 Euro’ya çıkıyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 4 ne zaman çıkacak?

    Samsung Z Flip 4 ön siparişleri bugün açılacak. Ön siparişler, 26 Ağustos’a kadar sürecek.

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