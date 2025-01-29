Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Flip7 ve Fold7’nin fiyatları ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen ve hala katlanabilir akıllı telefon pazarının en popüler isimlerinden olan Flip ve Fold serileri yakında yeni modellerine kavuşacak.

    Samsung Galaxy Z Flip7 ve Fold7’nin fiyatları ortaya çıktı

    Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip7 ve Z Fold7 hakkında heyecan verici detaylar ortaya çıktı. Yaz aylarında resmiyet kazanması beklenen bu cihazların fiyatlarına dair ilk sızıntılar, teknoloji tutkunlarını hem sevindirdi hem de hayal kırıklığına uğrattı. Güvenilir bir kaynağın paylaştığı bilgilere göre, Samsung yeni modellerinde fiyat artışına gitmeyecek. Galaxy Z Flip7’nin 1.099 dolar, Galaxy Z Fold7’nin ise 1.899 dolardan satışa sunulacağı iddia ediliyor.

    Bu durum, kullanıcıların fiyatların artmasından endişe etmesine gerek olmadığı anlamına geliyor. Ancak bir yandan da, birçok kişinin beklediği fiyat düşüşü gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Katlanabilir telefon teknolojisi yıllar içinde gelişmesine ve üretim maliyetlerinin düşmesi beklenmesine rağmen, Samsung’un mevcut fiyat politikasını koruması, bu cihazların hala lüks segmentte kalacağını gösteriyor. Daha erişilebilir bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi, katlanabilir telefonları ana akım haline getirebilirdi. Fakat görünen o ki, Samsung bu stratejiyi benimsemiyor.

    Bununla birlikte, yeni modellerin işlemci tarafında önemli bir değişiklikle geleceği konuşuluyor. Samsung’un, şimdiye kadar katlanabilir serisinde yer verdiği Qualcomm Snapdragon işlemcileri bir kenara bırakıp, kendi geliştirdiği Exynos 2500 çipiyle devam edeceği iddia ediliyor. Exynos işlemciler, performans ve verimlilik açısından zaman zaman eleştirilse de, Samsung’un bu model için üretim sürecinde yaşadığı sorunları çözdüğü söyleniyor. Şirketin, katlanabilir serisini Exynos ile güçlendirme kararı, bazı kullanıcılar için soru işaretleri doğurabilir.

    Bu değişiklikler, katlanabilir telefonlara yatırım yapmayı düşünenler için farklı şekillerde yorumlanabilir. Premium bir deneyim arayan kullanıcılar için fiyatın aynı kalması ve Samsung’un yazılım optimizasyonları olumlu bir gelişme olabilir. Ancak fiyat düşüşü bekleyenler veya Exynos işlemcilerden şüphe duyanlar için, bu sızıntılar pek de iç açıcı değil. Tabii ki, tüm bu bilgiler şimdilik yalnızca söylentiden ibaret. Samsung, resmi duyurusunu yapana kadar bekleyip gelişmeleri takip etmekte fayda var. Ancak görünen o ki, katlanabilir telefonlar hala üst segment bir ürün olmaya devam edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    latince sayılar mağazada kirilan ürün tüketici hakları kazada haklıyım ama sigortam yok bağlı cihaz usb"den şarj oluyor nasıl kapatılır bu siteye ulaşılamıyor bağlantı sıfırlandı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 2
    Nothing Phone 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro V16
    Acer Nitro V16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum