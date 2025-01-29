Samsung Galaxy Z Flip7 ve Fold7’nin fiyatları ortaya çıktı

Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip7 ve Z Fold7 hakkında heyecan verici detaylar ortaya çıktı. Yaz aylarında resmiyet kazanması beklenen bu cihazların fiyatlarına dair ilk sızıntılar, teknoloji tutkunlarını hem sevindirdi hem de hayal kırıklığına uğrattı. Güvenilir bir kaynağın paylaştığı bilgilere göre, Samsung yeni modellerinde fiyat artışına gitmeyecek. Galaxy Z Flip7’nin 1.099 dolar, Galaxy Z Fold7’nin ise 1.899 dolardan satışa sunulacağı iddia ediliyor.

Bu durum, kullanıcıların fiyatların artmasından endişe etmesine gerek olmadığı anlamına geliyor. Ancak bir yandan da, birçok kişinin beklediği fiyat düşüşü gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Katlanabilir telefon teknolojisi yıllar içinde gelişmesine ve üretim maliyetlerinin düşmesi beklenmesine rağmen, Samsung’un mevcut fiyat politikasını koruması, bu cihazların hala lüks segmentte kalacağını gösteriyor. Daha erişilebilir bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi, katlanabilir telefonları ana akım haline getirebilirdi. Fakat görünen o ki, Samsung bu stratejiyi benimsemiyor.

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Bununla birlikte, yeni modellerin işlemci tarafında önemli bir değişiklikle geleceği konuşuluyor. Samsung’un, şimdiye kadar katlanabilir serisinde yer verdiği Qualcomm Snapdragon işlemcileri bir kenara bırakıp, kendi geliştirdiği Exynos 2500 çipiyle devam edeceği iddia ediliyor. Exynos işlemciler, performans ve verimlilik açısından zaman zaman eleştirilse de, Samsung’un bu model için üretim sürecinde yaşadığı sorunları çözdüğü söyleniyor. Şirketin, katlanabilir serisini Exynos ile güçlendirme kararı, bazı kullanıcılar için soru işaretleri doğurabilir.

Bu değişiklikler, katlanabilir telefonlara yatırım yapmayı düşünenler için farklı şekillerde yorumlanabilir. Premium bir deneyim arayan kullanıcılar için fiyatın aynı kalması ve Samsung’un yazılım optimizasyonları olumlu bir gelişme olabilir. Ancak fiyat düşüşü bekleyenler veya Exynos işlemcilerden şüphe duyanlar için, bu sızıntılar pek de iç açıcı değil. Tabii ki, tüm bu bilgiler şimdilik yalnızca söylentiden ibaret. Samsung, resmi duyurusunu yapana kadar bekleyip gelişmeleri takip etmekte fayda var. Ancak görünen o ki, katlanabilir telefonlar hala üst segment bir ürün olmaya devam edecek.

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Samsung Galaxy Z Flip7 ve Fold7’nin fiyatları ortaya çıktı