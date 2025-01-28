Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Flip 7’nin kamera detayları netleşmeye başladı

    Katlanabilir akıllı telefon pazarı için önemli isimlerden biri olan Galaxy Z Flip 7’nin özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte yeni telefonun kamerasına dair son bilgiler.

    Galaxy Z Flip 7’nin kamera detayları netleşmeye başladı

    Samsung, Galaxy S25 serisini resmi olarak tanıtarak aylardır süregelen söylentilere son verdi. Şu anda ön siparişe açık olan Galaxy S25 serisi, 7 Şubat itibarıyla satışa sunulacak. Ancak teknoloji dünyası şimdiden Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarına odaklanmış durumda. Son gelen bilgilere göre, Galaxy Z Flip 7'nin kamera özellikleri de belli oldu.

    Galaxy Z Flip 7'nin kamerasıyla ilgili detaylar, önceki modeliyle benzer bir tablo çiziyor. Rapora göre cihaz, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamerası ve 10 MP ön kamerayla geliyor. Bu teknik özellikler, önceki model olan Z Flip 6 ile tamamen aynı. Ancak sensörlerin yenilenip yenilenmediği henüz doğrulanmış değil. Özellikle ana ve ultra geniş açı sensörlerinin yeni bir teknolojiyle güncellenmiş olması ihtimali üzerinde durulsa da, telefoto veya ekran altı kamera gibi yeniliklerin bu modelde bulunması beklenmiyor.

    Samsung, Z Flip 7'de kamera donanımında büyük bir değişiklik yapmaktan ziyade, yazılım odaklı iyileştirmelere ağırlık verecek gibi görünüyor. Bu strateji, Galaxy S25 serisinde de izlenen bir yoldu. Örneğin, Galaxy S25 Ultra’nın fotoğraf performansı önceki modele göre belirgin bir sıçrama göstermese de, daha doğru cilt tonları ve yapay zeka destekli geliştirmelerle öne çıkıyor. Ancak, bazı kullanıcılar tarafından görüntülerin biraz daha karanlık olduğu yorumları yapılıyor.

    Z Flip 7’de de benzer bir yaklaşımla, Samsung’un yeni "ProVisual Engine" gibi yapay zeka destekli özelliklere yer vereceği ifade ediliyor. Bu özellikler, fotoğraf kalitesini artırmayı hedefleyen "En İyi Yüz" gibi yazılım çözümlerini de içerecek. Donanım açısından daha az yenilik sunan bu modelin, yazılım odaklı iyileştirmelerle rakiplerine karşı nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

    Galaxy Z Flip 7, Samsung’un kendi geliştirdiği Exynos 2500 işlemcisiyle çalışacak. Bu yeni yonga seti hakkında detaylar henüz sınırlı olsa da, cihazın performans ve enerji verimliliği açısından iddialı olması bekleniyor. Katlanabilir telefon pazarında yazılım ve donanım dengesini nasıl sağlayacağı, Z Flip 7'nin başarısını belirleyen önemli bir faktör olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 20 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gözüme darbe aldım ne yapmalıyım sesli mesaj kapatma itunes satın alınan müziği zil sesi yapma clash of clans 8. seviye köy düzeni 234 nerenin kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite
    Reeder P13 Blue Max Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M3 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum