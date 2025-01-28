Galaxy Z Flip 7’nin kamera detayları netleşmeye başladı

Samsung, Galaxy S25 serisini resmi olarak tanıtarak aylardır süregelen söylentilere son verdi. Şu anda ön siparişe açık olan Galaxy S25 serisi, 7 Şubat itibarıyla satışa sunulacak. Ancak teknoloji dünyası şimdiden Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarına odaklanmış durumda. Son gelen bilgilere göre, Galaxy Z Flip 7'nin kamera özellikleri de belli oldu.

Galaxy Z Flip 7'nin kamerasıyla ilgili detaylar, önceki modeliyle benzer bir tablo çiziyor. Rapora göre cihaz, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamerası ve 10 MP ön kamerayla geliyor. Bu teknik özellikler, önceki model olan Z Flip 6 ile tamamen aynı. Ancak sensörlerin yenilenip yenilenmediği henüz doğrulanmış değil. Özellikle ana ve ultra geniş açı sensörlerinin yeni bir teknolojiyle güncellenmiş olması ihtimali üzerinde durulsa da, telefoto veya ekran altı kamera gibi yeniliklerin bu modelde bulunması beklenmiyor.

Samsung, Z Flip 7'de kamera donanımında büyük bir değişiklik yapmaktan ziyade, yazılım odaklı iyileştirmelere ağırlık verecek gibi görünüyor. Bu strateji, Galaxy S25 serisinde de izlenen bir yoldu. Örneğin, Galaxy S25 Ultra’nın fotoğraf performansı önceki modele göre belirgin bir sıçrama göstermese de, daha doğru cilt tonları ve yapay zeka destekli geliştirmelerle öne çıkıyor. Ancak, bazı kullanıcılar tarafından görüntülerin biraz daha karanlık olduğu yorumları yapılıyor.

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Z Flip 7’de de benzer bir yaklaşımla, Samsung’un yeni "ProVisual Engine" gibi yapay zeka destekli özelliklere yer vereceği ifade ediliyor. Bu özellikler, fotoğraf kalitesini artırmayı hedefleyen "En İyi Yüz" gibi yazılım çözümlerini de içerecek. Donanım açısından daha az yenilik sunan bu modelin, yazılım odaklı iyileştirmelerle rakiplerine karşı nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Galaxy Z Flip 7, Samsung’un kendi geliştirdiği Exynos 2500 işlemcisiyle çalışacak. Bu yeni yonga seti hakkında detaylar henüz sınırlı olsa da, cihazın performans ve enerji verimliliği açısından iddialı olması bekleniyor. Katlanabilir telefon pazarında yazılım ve donanım dengesini nasıl sağlayacağı, Z Flip 7'nin başarısını belirleyen önemli bir faktör olacak.

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Galaxy Z Flip 7’nin kamera detayları netleşmeye başladı