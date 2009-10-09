Samsung-Giorgio Armani işbirliğiyle üretilen QWERTY klavyeli PDA Milan'da sergilendi

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung ile dünyaca ünlü Giorgio Armani firmasının Windows Mobile alt yapısını kullanan B7620 kodlu cep bilgisayarı üzerinde çalıştığına dair söylentiler bir kaç ay önce internette meydana çıkmış ve bu söylentiler teknoloji dünyasında merak uyandırmıştı. Bugün, Samsung ve Giorgio Armani, işbirliklerinin en yeni meyvesini Milan'da düzenledikleri etkinlikte duyurdu.

118.5 x 58.3 x 16.4 mm ebatlarında ve 164 gram ağırlığındaki dizaynıyla, farklı rengiyle ve kızaklı QWERTY klavyesi mekanizmasıyla ilgi toplayan cihaz, belirtilene göre 800 MHz saat hızındaki işlemciden güç alıyor; Windows Mobile 6.5 işletim sistemini destekliyor. Dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekleyen PDA'nın dikkat çeken diğer özellikleri arasında 3.5 inç'lik 480x800 piksel dokunmatik AMOLED ekran, 5 MP çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli kamera, teknolojisi sunan dokunmatik ekran, Bluetooth v2.0 / WI-FI / A-GPS bağlantıları, tv çıkışı, FM radyo ve 8 GB dahili bellek bulunuyor. Bellek, yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltebiliyor.

Son olarak 1500 mAh kapasiteli bataryaya sahip PDA'nın yakında İtalya, İngiltere, Almanya, Hollanda, İspanya, Rusya, Çin ve Dubai'de 700 Euroluk fiyat etiketiyle yüzünü göstermesi bekleniyor.

http://www.giorgioarmani.com/pressRelease/pressDetail?prid=77&year=2009&language=EN