Samsung Hand Wash akıllı saat uygulaması el yıkamayı unutturmayacak

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Elleri yıkamak koronavirüs zamanında her zamankinden daha önemli hâle geldi. Bunun bilincinde olan Samsung, akıllı saatlerinde çalışacak yeni bir uygulamayı kullanıma sundu. Dilediğiniz sıklıkta hatırlatıcı kurmayı sağlayan ve size saatinizin ana ekranından bu el yıkamalarını kontrol ettiren uygulama Hand Wash, kullanıma sunuldu. Uygulamayı Galaxy Watch ve Gear kullanıcıları rahatlıkla kullanabilir.

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Uygulama hatırlatıcıların yanı sıra el yıkamaya başlamadan bir butona dokunmanızla 25 saniye sayacını başlatıyor. Bu süre, gereken hijyen için minimum yıkama vaktini gösteriyor. Uygulama ayrıca en son el yıkamanızın üzerinden ne kadar zaman geçtiğini de gösteriyor.

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Uygulamanın amacı her ne kadar doğru el yıkama alışkanlığı kazandırmak olsa da artık herkesin bu konuda bilinçlendiğini varsaymak çok da yanlış olmaz. Uygulanın zaten bu bilinçte olan kişilere getirdiği ekstra ise günde ortalama kaç kez ellerini yıkadıklarının bir tablosunu tutmak olacak. Uygulama saat üzerinden ya da telefondan Galaxy Store’a giderek indirilebilir.

https://www.slashgear.com/samsung-hand-wash-smartwatch-app-helps-you-form-a-healthy-habit-03623514/

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