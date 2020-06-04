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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Hand Wash akıllı saat uygulaması el yıkamayı unutturmayacak

    Samsung'un akıllı saatleri için sunduğu yeni uygulaması Hand Wash, el yıkama hatırlatıcısının yanı sıra elleri yıkamak için gereken minimum süreyi de kullanıcılara gösteriyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Hand Wash akıllı saat uygulaması el yıkamayı unutturmayacak
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    Elleri yıkamak koronavirüs zamanında her zamankinden daha önemli hâle geldi. Bunun bilincinde olan Samsung, akıllı saatlerinde çalışacak yeni bir uygulamayı kullanıma sundu. Dilediğiniz sıklıkta hatırlatıcı kurmayı sağlayan ve size saatinizin ana ekranından bu el yıkamalarını kontrol ettiren uygulama Hand Wash, kullanıma sunuldu. Uygulamayı Galaxy Watch ve Gear kullanıcıları rahatlıkla kullanabilir.

    Samsung Hand Wash akıllı saat uygulaması el yıkamayı unutturmayacak
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    Uygulama hatırlatıcıların yanı sıra el yıkamaya başlamadan bir butona dokunmanızla 25 saniye sayacını başlatıyor. Bu süre, gereken hijyen için minimum yıkama vaktini gösteriyor. Uygulama ayrıca en son el yıkamanızın üzerinden ne kadar zaman geçtiğini de gösteriyor.

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    Uygulamanın amacı her ne kadar doğru el yıkama alışkanlığı kazandırmak olsa da artık herkesin bu konuda bilinçlendiğini varsaymak çok da yanlış olmaz. Uygulanın zaten bu bilinçte olan kişilere getirdiği ekstra ise günde ortalama kaç kez ellerini yıkadıklarının bir tablosunu tutmak olacak. Uygulama saat üzerinden ya da telefondan Galaxy Store’a giderek indirilebilir.



    https://www.slashgear.com/samsung-hand-wash-smartwatch-app-helps-you-form-a-healthy-habit-03623514/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 19 dk. yeni yorumcu
    Hastalık o kadar sömürüldü ki acaba dünya üzerinde böyle bir hastalık olmasaydı acaba piyasaya bu sene ne sürülecekti
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