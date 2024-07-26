Epic Games, Fortnite'ı Samsung Galaxy Store'dan kaldırıyor

Epic Games, Samsung'un otomatik engelleyicisine itiraz ediyor
Popüler Fortnite oyununun sahibi Epic Games, Apple ve Google'a karşı sert bir duruş sergilemeye yabancı değil. Şirket, uygulama mağazasının dışından uygulama indirme konusundaki kısıtlayıcı politikaları nedeniyle Samsung'a karşı mücadele ediyor.
Samsung, Galaxy Android akıllı telefonları için özel Android OS görünümü olan One UI'yi düzenli olarak güncelliyor. Yakın zamanda yayınlanan One UI 6.1.1 güncellemesi Auto Blocker adlı yeni bir özelliğe sahip. Otomatik Engelleyici, kullanıcıların yetkisiz ve tanınmayan kaynaklardan uygulama yüklemesini yasaklıyor.
Samsung, bu özelliğin kullanıcıları potansiyel olarak zararlı kötü amaçlı yazılımlardan korumaya yardımcı olduğunu iddia ediyor. Ancak Epic Games, Samsung'un bu özelliği otomatik olarak etkinleştirmesi nedeniyle Auto Blocker'a itiraz etti.
Çünkü bu güncelleme, One UI 6.1.1'i indirip yükleyen Galaxy akıllı telefon kullanıcılarının Auto Blocker'ın otomatik olarak etkinleştirileceği anlamına geliyor. Otomatik Engelleyici özelliği, Galaxy Store dışından kaynaklanan uygulama ve oyunların kurulumunu engellemeye çalışacak. Böylece Fortnite kurulumları olumsuz etkilenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.