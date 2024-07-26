Tam Boyutta Gör Epic Games, Samsung Galaxy cihazlarına özel uygulama mağazası olan Galaxy Store'dan Fortnite'ı kaldıracağını duyurdu. Kararının Samsung'un kısıtlayıcı politikalarından kaynaklandığını belirtildi.

Epic Games, Samsung'un otomatik engelleyicisine itiraz ediyor

Popüler Fortnite oyununun sahibi Epic Games, Apple ve Google'a karşı sert bir duruş sergilemeye yabancı değil. Şirket, uygulama mağazasının dışından uygulama indirme konusundaki kısıtlayıcı politikaları nedeniyle Samsung'a karşı mücadele ediyor.

Samsung, Galaxy Android akıllı telefonları için özel Android OS görünümü olan One UI'yi düzenli olarak güncelliyor. Yakın zamanda yayınlanan One UI 6.1.1 güncellemesi Auto Blocker adlı yeni bir özelliğe sahip. Otomatik Engelleyici, kullanıcıların yetkisiz ve tanınmayan kaynaklardan uygulama yüklemesini yasaklıyor.

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Samsung, bu özelliğin kullanıcıları potansiyel olarak zararlı kötü amaçlı yazılımlardan korumaya yardımcı olduğunu iddia ediyor. Ancak Epic Games, Samsung'un bu özelliği otomatik olarak etkinleştirmesi nedeniyle Auto Blocker'a itiraz etti.

Çünkü bu güncelleme, One UI 6.1.1'i indirip yükleyen Galaxy akıllı telefon kullanıcılarının Auto Blocker'ın otomatik olarak etkinleştirileceği anlamına geliyor. Otomatik Engelleyici özelliği, Galaxy Store dışından kaynaklanan uygulama ve oyunların kurulumunu engellemeye çalışacak. Böylece Fortnite kurulumları olumsuz etkilenecek.

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Epic Games, Fortnite'ı Samsung Galaxy Store'dan kaldırıyor