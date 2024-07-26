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    Epic Games, Fortnite'ı Samsung Galaxy Store'dan kaldırıyor

    Epic Games, Samsung'un yakın zamanda yayınladığı One UI 6.1.1 güncellemesinde yer alan Auto Blocker adlı yeni özelliği protesto amacıyla Fortnite'ı Galaxy Store'dan kaldırıyor.
    Epic Games, Fortnite'ı Samsung Galaxy Store'dan kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Epic Games, Samsung Galaxy cihazlarına özel uygulama mağazası olan Galaxy Store'dan Fortnite'ı kaldıracağını duyurdu. Kararının Samsung'un kısıtlayıcı politikalarından kaynaklandığını belirtildi.

    Epic Games, Samsung'un otomatik engelleyicisine itiraz ediyor

    Popüler Fortnite oyununun sahibi Epic Games, Apple ve Google'a karşı sert bir duruş sergilemeye yabancı değil. Şirket, uygulama mağazasının dışından uygulama indirme konusundaki kısıtlayıcı politikaları nedeniyle Samsung'a karşı mücadele ediyor.

    Samsung, Galaxy Android akıllı telefonları için özel Android OS görünümü olan One UI'yi düzenli olarak güncelliyor. Yakın zamanda yayınlanan One UI 6.1.1 güncellemesi Auto Blocker adlı yeni bir özelliğe sahip. Otomatik Engelleyici, kullanıcıların yetkisiz ve tanınmayan kaynaklardan uygulama yüklemesini yasaklıyor.

    Samsung, bu özelliğin kullanıcıları potansiyel olarak zararlı kötü amaçlı yazılımlardan korumaya yardımcı olduğunu iddia ediyor. Ancak Epic Games, Samsung'un bu özelliği otomatik olarak etkinleştirmesi nedeniyle Auto Blocker'a itiraz etti.

    Çünkü bu güncelleme, One UI 6.1.1'i indirip yükleyen Galaxy akıllı telefon kullanıcılarının Auto Blocker'ın otomatik olarak etkinleştirileceği anlamına geliyor. Otomatik Engelleyici özelliği, Galaxy Store dışından kaynaklanan uygulama ve oyunların kurulumunu engellemeye çalışacak. Böylece Fortnite kurulumları olumsuz etkilenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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