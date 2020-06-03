Xiaomi Mi Band 4'ün Avrupa'ya özel, Mastercard destekli NFC sürümü geliyor

Xiaomi önümüzdeki birkaç hafta içinde Avrupa'da NFC özellikli Mi Band 4 modelini piyasaya sürecek. Bu sürüm şu ana kadar sadece Çin'de mevcuttu, ancak yakında Avrupa lansmanı ile satışa çıkacak.

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Temassız ödemelerde kullanılabilecek

İlk lansman sırasında sadece Mastercard desteklenecek ve kullanıcıların kartlarını Mi Fit uygulamasına eklemeleri ve bölgelerini seçmeleri gerekecek. Mi Band 4 daha sonra ise Visa, Google Pay ve hatta PayPal'ı destekleyecek. Ancak Çinli teknoloji devi bu konudaki güncelleme için henüz resmi bir lansman tarihi açıklamış değil. Ayrıca, Mi Band 4 kullanıcıları sadece temassız ödemeler dışında toplu taşıma için de NFC'yi kullanabilecekler.

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Mastercard'ın PayPass hizmeti şu anda Türkiye başta olmak üzere, Rusya, İtalya, Almanya, Polonya, İsviçre, Fransa ve İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa'daki birkaç ülkede desteklenmekte. Xiaomi Mi Band 4'ün NFC sürümünün MGW4059RU model numarasına sahip olacağını da belirtelim. Standart sürüme göre yüzde 30 daha pahalı olacak NFC destekli Mi Band 4'ün satışına ise Haziran ortasında başlanması bekleniyor. Xiaomi'nin yeni nesil akıllı bileklik modeli Mi Band 5 de 11 Haziran tarihinde tanıtılacak.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_will_launch_the_mi_band_4_nfc_in_europe_with_mastercard_support_starting_with_russia-news-43542.php

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