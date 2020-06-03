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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Band 4'ün Avrupa'ya özel, Mastercard destekli NFC sürümü geliyor

    Çinli teknoloji üreticilerinden Xiaomi, çok yakın bir tarihte Avrupa'daki kullanıcılar için Mi Band 4'ün Mastercard desteği olan NFC sürümünü piyasaya sürecek.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi Band 4'ün Avrupa'ya özel, Mastercard destekli NFC sürümü geliyor

    Xiaomi önümüzdeki birkaç hafta içinde Avrupa'da NFC özellikli Mi Band 4 modelini piyasaya sürecek. Bu sürüm şu ana kadar sadece Çin'de mevcuttu, ancak yakında Avrupa lansmanı ile satışa çıkacak.

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    Temassız ödemelerde kullanılabilecek

    İlk lansman sırasında sadece Mastercard desteklenecek ve kullanıcıların kartlarını Mi Fit uygulamasına eklemeleri ve bölgelerini seçmeleri gerekecek.  Mi Band 4 daha sonra ise Visa, Google Pay ve hatta PayPal'ı destekleyecek. Ancak Çinli teknoloji devi bu konudaki güncelleme için henüz resmi bir lansman tarihi açıklamış değil. Ayrıca, Mi Band 4 kullanıcıları sadece temassız ödemeler dışında toplu taşıma için de NFC'yi kullanabilecekler.

    Xiaomi Mi Band 4'ün Avrupa'ya özel, Mastercard destekli NFC sürümü geliyor
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    Mastercard'ın PayPass hizmeti şu anda Türkiye başta olmak üzere, Rusya, İtalya, Almanya, Polonya, İsviçre, Fransa ve İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa'daki birkaç ülkede desteklenmekte. Xiaomi Mi Band 4'ün NFC sürümünün MGW4059RU model numarasına sahip olacağını da belirtelim. Standart sürüme göre yüzde 30 daha pahalı olacak NFC destekli Mi Band 4'ün satışına ise Haziran ortasında başlanması bekleniyor. Xiaomi'nin yeni nesil akıllı bileklik modeli Mi Band 5 de 11 Haziran tarihinde tanıtılacak.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_will_launch_the_mi_band_4_nfc_in_europe_with_mastercard_support_starting_with_russia-news-43542.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    azteca (Hakan T) 17 sa.
    var hocam yaklaşık 4 senedir kullanıyorum. ilk çıkan versiyonu almıştım şu an mi band 2 var . Mı band 5 te NFC ve ödeme olursa , alacağım .
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    malifural (muhammed ali fural) 17 sa.
    mi band alıp da 3 aydan uzun kullanan var mı ?
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 16 sa. yeni yorumcu malifural
    Aramaları gösteriyor ya ondan kullanıyorum
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    Musty3535123 5 sa. malifural
    ben 1 seneye yakın kullanıyorum, arama ve whatsap bildirimleri için.
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    damn2u (Sercan ) 20 sa.
    Redmi Band vardı tanıtılan o daha piyasaya çıkmadı mı yoksa bizim ülkemize mi gelmedi? Ufukta Mi Band 5 de varken Redmi Band daha önce gelseydi bari. Bu arada biraz pahalı olsa da Realme'nin saati de çok hoş gözüküyor.
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 20 sa.
    Büyükşehirler de yaşamıyorsanız işinize yaramayacak bir özellik olacak sizin için.
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    erhan1168 (Erhan Terzibaş) 19 sa. kaand12@
    Ne alaka, temassız ödeme sadece büyükşehirlerde mi var?
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