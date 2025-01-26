Samsung, akıllı saatler için kan şekeri ölçüm sistemi geliştiriyor

Giyilebilir cihazlarla sağlık takibinde yeni bir çağ başlıyor
Günümüzde sürekli glikoz ölçüm cihazları, diyabet hastalarına kan şekeri seviyelerini yönetmede kritik veriler sağlıyor. Ancak mevcut teknolojiler halen kan dolaşımına erişmek için iğne kullanmak zorunda. Samsung, tam da bu noktada geleneksel yöntemlere radikal bir alternatif sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Şirketin sağlık birimi başkan yardımcısı Hon Pak, çalışmaları hakkında heyecan verici açıklamalar yaptı. Samsung, bu teknolojiyi öncelikle Galaxy Watch serisine entegre etmeyi planlıyor ve Apple ile giyilebilir sağlık sensörleri alanında kızışan rekabette öncü olmayı hedefliyor. Henüz kesin bir lansman tarihi verilmese de Hon Pak açıklamalarında, geliştirdikleri çözümün oyunun kurallarını değiştirebileceğini vurgulamakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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