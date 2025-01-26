Samsung, akıllı saatler için kan şekeri ölçüm sistemi geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, şimdilerde diyabet hastalarının kan şekeri ölçümünü tamamen değiştirecek invaziv olmayan bir optik çözüm üzerinde çalışıyor. Şirketin sağlık teknolojilerindeki bu yenilikçi yaklaşımı, giyilebilir cihazların işlevselliğini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

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Giyilebilir cihazlarla sağlık takibinde yeni bir çağ başlıyor

Günümüzde sürekli glikoz ölçüm cihazları, diyabet hastalarına kan şekeri seviyelerini yönetmede kritik veriler sağlıyor. Ancak mevcut teknolojiler halen kan dolaşımına erişmek için iğne kullanmak zorunda. Samsung, tam da bu noktada geleneksel yöntemlere radikal bir alternatif sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Tam Boyutta Gör Teknolojinin gelişimi, diyabet hastalarının ölçüm yöntemlerinde de kendini gösteriyor. Geçmişte parmak ucundan kan alma ve test şeritleri kullanılırken, şimdi Bluetooth bağlantılı sürekli glikoz monitörleri devreye girdi. Samsung'un geliştirdiği invaziv olmayan optik kan şekeri izleme teknolojisi, bu evrimde yeni bir sayfa açabilecek potansiyele sahip.

Şirketin sağlık birimi başkan yardımcısı Hon Pak, çalışmaları hakkında heyecan verici açıklamalar yaptı. Samsung, bu teknolojiyi öncelikle Galaxy Watch serisine entegre etmeyi planlıyor ve Apple ile giyilebilir sağlık sensörleri alanında kızışan rekabette öncü olmayı hedefliyor. Henüz kesin bir lansman tarihi verilmese de Hon Pak açıklamalarında, geliştirdikleri çözümün oyunun kurallarını değiştirebileceğini vurgulamakta.

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