Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung ilk hafıza kartlarını Tavyan'da satışa sunmaya hazırlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,7b
1
8
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kore merkezli elektronik firması Samsung, kendi adını taşıyan ilk hafıza kartlarını Tayvan'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

Security Digital (SD), microSD ve Compact Flash (CF) olmak üzere 3 tür kartı satışa sunacak olan Samsung, sektöre giriş nedeni olarak mobil cihazlarla birlikte depolama pazarınında hızla gelişecek olmasını gösteriyor. Firmanın ürettiği “plus” SD kartlar 6.sınıf hız derecesine yani 6 MB/s veri hızına ve 4Gb- 8Gb- 16Gb'lık depolama alanına sahip olacak. SD kartların okuma hızı 17Mb/s olurken CF kartlarında bu oran 45Mb/s olacak.

Fiyatları açıklanmayan hafıza kartları bu ay içersinde ilk Tayvan'daki kullanıcılara sunulacak. Ürünlerin diğer pazarlarda da kısa bir süre içersinde satışa sunulması bekleniyor.

Samsung ilk hafıza kartlarını Tavyan'da satışa sunmaya hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
extremecem 10 yıl
arkadaslar kıngston olarak aldıgınız flash belleklerınızın ıcini açıp bakarsınız onunda aslında samsung kullandıgını görürsünüz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koagulant 10 yıl
iyide zaten samsungun hafıza kartları vardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Zaten cep telefonları için Arm tabanlı işlemcileri mevcut.
donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 10 yıl
masallah cidden ramden hdd ye ordan monitöre ordan telefona zarta zorta ürün üretiyorlar. Kalkar 2 yıl sonra ekran kartı ya da islemci üretiyoruz derlerse sasmam xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karmaşık 10 yıl
samsung hafıza kartı üretmediyse bunlar ne

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

letsgomobile.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GeceBekcisi 10 yıl
karmaşık

samsung hafıza kartı üretmediyse bunlar ne


google.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toonjai 10 yıl
samsung kendini iyice aştı.hem ekonomik hem de ürün çeşitliliği konusunda liderliğe oynamaya başladı.kim derdi ki bi zamanlar bunları pirinç tarlalarındaki katliamdan kurtardık ! bir bizim bir de onların kat ettiği yola bakın !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Röportaj: Koç.net ile BİRİ'yi konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim