Samsung ilk hafıza kartlarını Tavyan'da satışa sunmaya hazırlanıyor

Kore merkezli elektronik firması Samsung, kendi adını taşıyan ilk hafıza kartlarını Tayvan'da satışa sunmaya hazırlanıyor.

Security Digital (SD), microSD ve Compact Flash (CF) olmak üzere 3 tür kartı satışa sunacak olan Samsung, sektöre giriş nedeni olarak mobil cihazlarla birlikte depolama pazarınında hızla gelişecek olmasını gösteriyor. Firmanın ürettiği “plus” SD kartlar 6.sınıf hız derecesine yani 6 MB/s veri hızına ve 4Gb- 8Gb- 16Gb'lık depolama alanına sahip olacak. SD kartların okuma hızı 17Mb/s olurken CF kartlarında bu oran 45Mb/s olacak.

Fiyatları açıklanmayan hafıza kartları bu ay içersinde ilk Tayvan'daki kullanıcılara sunulacak. Ürünlerin diğer pazarlarda da kısa bir süre içersinde satışa sunulması bekleniyor.

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