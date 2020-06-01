Samsung, kavisi bir adım daha öteye taşıdığı 240 Hz Odyssey G7 monitörlerini piyasaya sürdü

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, panel konusunda bir hayli iddialı. QLED panelleriyle renk ve kontrast ikilisini bir araya getiren isim yeni oyuncu monitörü alt markası altında geliştirdiği monitörlerini lanse etti.

Samsung Odyssey G7

CES 2020’de tanıttığı Odyssey ailesiyle ses getirmeyi başaran Samsung yeni ailesinin G7 modellerini satışa sundu. 27/32’’ ebatlarında sunulan Odyssey G7 çözümleri 2560x1440 çözünürlükteki QLED VA panelleri temel alıyor.

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1000R’lık kaviste 240 Hz tazeleme hızıyla bu kavis derecesinde bir ilki sunan Samsung’un yeni modelleri HDR 600 standartıyla da zenginleştirilmiş. 1 ms’lik gecikmeye sahip çözümlerin tepe parlaklığı 600 cd/m2’ye ulaşabilirken tipi parlaklık seviyesi 350 cd/m2 düzeyinde. Ayrıca G-SYNC ve FreeSync Premium Pro ile çapraz platform yırtılma önleme desteği sağlanmış.

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Futuristik tasarım hatlarıyla gelen G7 serisinin arkasına konumlandırılan aydınlatma sistemi oyuncunun tercihine göre özelleştirilebiliyor. Stantla birlikte 27’’ G7’de ağırlık 7.2 kg’a ulaşırken ağabeyinde ise 8.2 kg rapor edilmiş.

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2 DP 1.4 ve 1 HDMI 2.0 arayüzüne yer verilen modellerin kutu içeriğine DP kablosu da eklenmiş. TUV Rheinland tarafından Eye Comfort sertifisikasına sahip en yüksek performanslı 1000R monitör olarak tanınan G7’lerden 27’’ seçeneğe 550£, 32’’ seçeneğe ise 630£ fiyat biçilmiş.

https://www.engadget.com/products/samsung/odyssey-g7/

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