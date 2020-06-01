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    Samsung, kavisi bir adım daha öteye taşıdığı 240 Hz Odyssey G7 monitörlerini piyasaya sürdü

    Başarılı panellere sahip Samsung, yeni oyuncu ekipmanı alt markası altına konumlandırdığı çözümünü satışa sundu.
    1 gün
    2,9b
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    21
    Monitör
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Samsung, kavisi bir adım daha öteye taşıdığı 240 Hz Odyssey G7 monitörlerini piyasaya sürdü
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, panel konusunda bir hayli iddialı. QLED panelleriyle renk ve kontrast ikilisini bir araya getiren isim yeni oyuncu monitörü alt markası altında geliştirdiği monitörlerini lanse etti.

    Samsung Odyssey G7

    CES 2020’de tanıttığı Odyssey ailesiyle ses getirmeyi başaran Samsung yeni ailesinin G7 modellerini satışa sundu. 27/32’’ ebatlarında sunulan Odyssey G7 çözümleri 2560x1440 çözünürlükteki QLED VA panelleri temel alıyor.

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    Samsung, kavisi bir adım daha öteye taşıdığı 240 Hz Odyssey G7 monitörlerini piyasaya sürdü
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    1000R’lık kaviste 240 Hz tazeleme hızıyla bu kavis derecesinde bir ilki sunan Samsung’un yeni modelleri HDR 600 standartıyla da zenginleştirilmiş. 1 ms’lik gecikmeye sahip çözümlerin tepe parlaklığı 600 cd/m2’ye ulaşabilirken tipi parlaklık seviyesi 350 cd/m2 düzeyinde. Ayrıca G-SYNC ve FreeSync Premium Pro ile çapraz platform yırtılma önleme desteği sağlanmış.

    Samsung, kavisi bir adım daha öteye taşıdığı 240 Hz Odyssey G7 monitörlerini piyasaya sürdü
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    Futuristik tasarım hatlarıyla gelen G7 serisinin arkasına konumlandırılan aydınlatma sistemi oyuncunun tercihine göre özelleştirilebiliyor. Stantla birlikte 27’’ G7’de ağırlık 7.2 kg’a ulaşırken ağabeyinde ise 8.2 kg rapor edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "5. nesil Ryzen işlemcilerin kod adı belli oldu, mimari değişmeyebilir-7 nm'ye halen devam"

    2 DP 1.4 ve 1 HDMI 2.0 arayüzüne yer verilen modellerin kutu içeriğine DP kablosu da eklenmiş. TUV Rheinland tarafından Eye Comfort sertifisikasına sahip en yüksek performanslı 1000R monitör olarak tanınan G7’lerden 27’’ seçeneğe 550£, 32’’ seçeneğe ise 630£ fiyat biçilmiş.



    https://www.engadget.com/products/samsung/odyssey-g7/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    exclbr (Anıl ) 19 sa.
    Eğer ayakları Chg70 gibiyse ve masanız küçükse almayın. O ayak tasarımlarını yapanlar kör heralde.
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    Deli333 (kerim emre çetin) 1 gün
    yine VA, samsung bak IPS diye bir şey var.
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    Cerkez Ethem (ismail ethem turan) 20 sa. Deli333
    Samsung ne yapsın ips i PLS' i vardı ips in gerisinde kalmıştı. Sonra LG oled çıkardı hepten bitti derken Quantum Dot ekranı çıkardı bu kez LG patladı gitti. ips panelde kullandım 2 sene kadar bunda ki parlaklık ve renk skalası yanına yaklaşamaz. 1 senedir c32hg70 kullanıyorum memnunum. ( daha önceki 27" olduğu için 32 aldım ) filmi oyunu vs. 10 numara 5 yıldız. yukarıda benq vs. denmiş bahsettiğiniz firmalar panellerini nereden alıyor bir araştırınız lütfen :D
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    arslnhkn 1 gün
    Peki sen öyle diyor isen :D
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    rwo (rwo ) 1 gün
    bunda 3d tv ler gibi kaybolmaya mahkum bir teknoloji.
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    eylül kabus (eylül ) 1 gün
    Samsung C27FG70 kullanıyorum memnun değilim. Gözlerimi yoruyor ve IPS Glow sorunu var. Bir de kavisli aldığıma pişmanım. Bir daha monitör alırsam LG veya Asus alacağım.
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    -SKYNET- 1 gün eylül kabus
    Kavisli aldığınıza neden pişmansınız? Bu monitör özelliği gereği oyuncu kesime hitap eden bir monitör, oyunlarda filmlerde kavis daha güzel bir etki yaratmıyor mu? Kavis, sosyal medya ve office işlerinde sanırım biraz rahatsız edebilir, yazılar iki yana doğru eğimli gözükebilir lakin diğer oyun ve filmde insanı atmosfere daha iyi sokabilmesi lazım.Bu yeni gelen model bende merak uyandırıyor ama kavisi piyasadakilerden çok daha fazla olacak.


    Bilemiyorum bakalım nasıl bir monitör olacak. Şahsen GHOSTİNG ve GLOW, GECİKME SÜRESİ konusunda merak duyuyorum bu modelde.
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 gün
    C27hg70 32* kullaniyorum, cok fazla ghosting var tavsiye etmem fps oyunu oynarken rahatsiz ediyor baya.Onun disinda renk orani keskinlik ayalarlari gayet guzel.Bundan önce benq zowie xl2731 kullandim keske degismeseydim benq üstüne monitor firmasi tanimam.Benq monitorleri cok parlak oldugu icin samsung'a gecmistim pisman oldum sonra.Yeniden degismeyi dusunuyorum Benq'un yeni modellerini bekliycem.Hem benq zowie monitorleri satmak isterseniz degeride dusmuyor bulmasi zor oldugu icin.
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 gün
    döneminin ve segmentinin en başarılı ürünü C27HG70 halefi, bu bağlamda Samsung genel kalite ve başarım noktasında çok daha pik bir noktaya çekmiş ürününü.
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    cy2828 (Y C) 1 gün yeni yorumcu
    Nedense gözüme baya hoş geldi ya iyi bir ürüne benziyor Samsung kendini yavaş yavaş ilerletiyor gibi
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    cy2828 (Y C) 1 gün yeni yorumcu
    Vay be Samsung neler neler yapıyorsun aacaba kıymetlenecek misin Sende Apple gibi
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    arslnhkn 1 gün cy2828
    Tabi tabi Samsung abd'ye sd. işlemci diğer aleme ex. işlemci dayattığı sürece kendi adıma babayı alır . Apple firmasının endüstriyel atığı bile olamaz samsung (Ezik samsung).
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    fhrstw 1 gün
    Şu kavisli ekran tutmadı sanırım oyuncu pazarına iteler miyiz diye düşünüyorlar galiba? Gerçi stoktaki paneller 240hz’e güncellenebilir mi bilmiyorum.
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    FoBç (Fırat Orak) 1 gün yeni yorumcu fhrstw
    Kavisli ekran normal piyasada tutmadıysa oyun piyasında tutulacağına nasıl inana biliyorlarki
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